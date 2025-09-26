Con Victory Road a 24 horas, TNA presentó último episodio de iMPACT! antes de dicho especial. Un show grabado el pasado día 5, de nuevo desde The Armory en Minneapolis (Minnesota, EEUU), y que pudo verse vía AXS TV (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (resto del mundo).

Por encima de cualquier combate, el punto más promocionado del capítulo fue un segmento denominado «The Final Negotiation» con The Hardys y Team 3D, previo a su choque en Bound For Glory.

El resto del cartel lo completaron un enfrentamiento de duplas donde Leon Slater y Cedric Alexander fueron contra The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz), antes de que Slater defienda el Campeonato de la División X ante Myron Reed en Victory Road; otro donde Steve Maclin y Mr. Anderson hicieron lo propio contra Frankie Kazarian y Jake Something, antes de que Maclin ponga sobre la mesa el Campeonato Internacional TNA ante Kazarian en Victory Road; una «Battle Royal» clasificatoria para el «Call Your Shot Gauntlet» previsto para Bound For Glory y un mano a mano entre Victoria Crawford y Jody Threat.

► Mr. Kazarian… Kazarian

Leon Slater y Cedric Alexander derrotaron a The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz). Era lógica la victoria aquí de Slater, quien además hizo el pin sobre Miguel, luego de su Swanton 450, ayudado por la inestimable colaboración de Alexander, en un «opener» modélico para todo buen iMPACT! que se precie. Myron Reed comentó la lucha junto a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt y se encaró con Slater al final de la misma.

Ante el micrófono de Gia Miller, Frankie Kazarian, acompañado de Jake Something, dijo que Steve Maclin se encontraba a escasas horas de perder el Campeonato Internacional TNA y quiso recordar a Mr. Anderson que este regresó a la empresa gracias a él, para seguidamente emular su «catchphrase», cambiando Anderson por Kazarian, claro. Rudazo.

Eric Young y Joe Hendry se enfrentarán en Victory Road, a petición del primero y por orden de la directiva de TNA, para oprobio de Santino Marella, quien tuvo un intercambio de palabras con Young poco cordial.

Victoria Crawford derrotó a Jody Threat. Más que un combate, una excusa para escenificar el regreso de Tessa Blanchard tras su suspensión, cuya presencia en el stage distrajo a Threat y esta se comió una Axe Kick de Crawford y fue puesta seguidamente de espaldas planas. Blanchard celebró con Crawford en las postrimerías.

Mediante promo pregrabada, Joe Hendry acusó a Eric Young de envidioso y lo emplazó a conocer en Victory Road por qué la gente sigue coreando «We believe».

Moose, también en promo pregrabada, y acompañado de Brian Myers y Eddie y Alisha Edwards, dio cuenta de su duelo contra Mustafa Ali en Victory Road y le propuso que ambos se midieran sin nadie en «ringside».

BATTLE ROYAL CLASIFICATORIA PARA EL CALL YOUR SHOT GAUNTLET DE BOUND FOR GLORY: Mance Warner derrotó a Léi Yǐng Lee, Ryan Nemeth, Mara Sadè, Killer Kelly, Matt Cardona, The Home Town Man, Xia Brookside, Rosemary y AJ Francis . Lo mejor de esta lucha: Francis fue eliminado en primer lugar, luego de recibir el Green Mist de Rosemary. Nemeth se las ingenió para sacar a Cardona y The Home Town Man de fulleras maneras, detonando choque de duplas para Victory Road, y acabó fuera por Lee, última eliminada, cortesía de Warner. Luchas intergénero en TNA, esto no sé si gustaría a WWE. Así, Lee saldrá en primer lugar en el Call Your Shot Gauntlet y Warner el último (#20). ¿Recibirá un impulso el «Southern Psycho»?

Anuncio oficial de la entrada de Mickie James y The Beautiful People (Angelina Love y Velvet Sky) al Salón de la Fama de TNA.

Viñeta un tanto larga e intensita para mi gusto sobre Mike Santana y su camino de redención hacia Bound For Glory, con palabras de su hija incluidas.

Santino Marella, sobre el ring, presentó la «Final Negotiation», con The Hardys y Team 3D. Resumiendo un poco, Matt Hardy pretendía que el Campeonato Mundial de Parejas TNA estuviera en juego, pero Bully Ray y Devon pusieron la condición de que fuera un combate de mesas, recordando el enfrentamiento que tuvieron en Royal Rumble 2000, primer «tables match» por parejas de WWE, donde los Hardy vencieron. Buen segmento, aunque no soporto a Ray y la lucha no me llama la atención.

Mustafa Ali aceptó la propuesta de Moose, añadiendo él una propia: quien gane dará ventaja a su equipo en la «Hardcore War» de Bound For Glory, que parece pues tendrá reglas similares a los War Games.

Tom Hannifan repasó el cartel de Victory Road, sin rastro del Ash By Elegance vs. Masha Slamovich.

Steve Maclin y Mr. Anderson derrotaron a Frankie Kazarian y Jake Something . Nueve años después, Anderson disputó un combate en TNA, y no estuvo mal su desempeño, impulsado por el público. Anderson consiguió aplicar su Mic Check sobre Something, dejando vía libre para que Maclin endosara su KIA a Kazarian y lo cubriera. Ojalá esto sea el indicio de una victoria de «Kaz» hoy en Victory Road.

Como epílogo, Maclin y Anderson celebraron sobre el ring.

Me gustó que una previa del Maclin vs. Kazarian en forma de combate cerrara iMPACT!, episodio que al igual que Victory Road, salió beneficiado de la ausencia de Trick Williams y Ash By Elegance y decidió centrarse en acabar de construir el cartel de dicho especial con ese estelar y un notable «opener». Aunque también el de Bound For Glory, horizonte sobre el que casi parece estar ya centrada en su totalidad TNA; algo, me temo, que pasará factura al seguimiento de Victory Road. Una mejora sustancial respecto al pasado jueves. 6/10.

