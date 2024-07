Resultados TNA iMPACT! (25 de julio 2024) | Matt Hardy y ABC vs. The System y JDC

El cambio de monarca en el principal trono de TNA se consumó sobre Slammiversary, con la coronación de Nic Nemeth y el derrocamiento de Moose. También allí, Mike Bailey, PCO y ABC conquistaron, respectivamente, el Campeonato de la División X, el Campeonato de Medios Digitales y el Campeonato Mundial de Parejas. Mientras, Josh Alexander protagonizó un interesante «heel turn» al endosar un golpe bajo a Joe Hendry.

De todos estos sucesos dio cuenta anoche el primer episodio de iMPACT! pos-Slammiversary, grabado también desde el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, Canadá), escenario que ha quedado ya como histórico para TNA. Un show con menos acción de la habitual donde se nos mostró el aparente camino que tomarán las historias hacia Emergence, siguiente especial.

