Para quienes necesitan su dosis semanal de TNA también en Navidad, anoche la empresa ofreció un episodio festivo de iMPACT! vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360.

Como únicos puntos de su menú, los tradicionales Year End Awards, con los que TNA se premia a sí misma en diversas categorías para hacer balance del año, y un combate de quintetos sin sus participantes concretados de antemano.

► El año de Leon Slater

Gia Miller, en versión Santa Claus, informó que la lucha de quintetos prevista para el «main event» tendría como capitanes de cada equipo a Ryan Nemeth y Mara Sadè, y que conocerían a sus respectivos compañeros abriendo cajas de regalos con nombres incluidos al azar. Los ganadores recibirían un bonus y los perdedores carbón. Me parece muy conveniente.

Y comenzaron los Year-End Awards. The Hardys, equipo del 2025. ¿Quién si no? Matt dijo que eran los mejores de todos los tiempos. TNA recordó a continuación la lucha de escaleras de Slammiversary donde se coronaron Campeones Mundiales de Parejas por cuarta vez.

El «galardón» a «Crossover Moment» fue para la implicación de Joe Hendry en WrestleMania 41, donde Randy Orton le ganó tras apenas tres minutos de combate. Supongo que en cuanto a negocios, sí, hizo bastante por TNA.

Acompañada de Gia Miller, Mara Sadè conoció los nombres de sus socios de armas y aseguró sentirse satisfecha.

The Elegance Brand, equipo del año de la división Knockouts. Y el propio George Iceman le informó a Ash By Elegance que ella era la gladiadora del 2025. Todos estaban muy contentas. Lo cierto es que Dani Luna, por desempeño, lo merecía más, pero supongo que el retiro (esperamos que temporal) de Ash tuvo que ver en la decisión de TNA. Seguidamente, la empresa quiso recordar la conquista del Campeonato Mundial Knockouts por parte de Ash en NXT Heatwave. Y luego, la victoria de todas las elegantes sobre Spitfire en Sacrifice, haciéndose con el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts.

Leon Slater, Luchador del año en la División X y Remate del año. ¿Quién si no? Slater confesó que ganar el título era su objetivo número. Y hubo «flashback» de su victoria sobre Moose en Slammiversary. Pero Tom Hannifan también informó a Slater que había sido partícipe del Momento del año: el regreso de AJ Styles a TNA durante las postrimerías de aquel combate. La empresa dio cuenta de que Slater luchará por el Campeonato NXT en New Year’s Evil.

Turno para que Ryan Nemeth conociera a sus cuatro socios de armas. Nemeth no lució muy entusiasmado.

Mustafa Ali recogió el premio a Combate del 2025. Concretamente, la que lo enfrentó a Mike Santana en Rebellion. Fue bastante bueno, pero prefiero el «I Quit» de Santana con Josh Alexander en Genesis. Claro, en este caso, TNA tendría que haber nombrado a un luchador que ahora está en la competencia. Igualmente, la promotora recuperó de su videoteca el duelo elegido y Santana apuntó que era su primer Year-End Award.

Pues no sería el último. Santana también se hizo con el de Luchador del año. El ex-LAX se lo dedicó a su hija y a sus fans y preguntó si estábamos listos para lo que vendría en 2026. ¿Su marcha a WWE? Santana buscará recuperar el Campeonato Mundial TNA en Genesis (17 de enero).

Los últimos dos galardones fueron cosa de Chris Bey (Luchador Inspiracional del año) y The System (Equipo del año).

Mara Sadè, Dezmond Xavier, BDE, Eric Young y Cassie Lee derrotaron a Ryan Nemeth, Mance Warner, Rosemary, Jake Something y Jessie McKay (con Steph De Lander). El lance final estuvo entre Sadè y Rosemary, con la otrora Jakara Jackson poniendo de espaldas planas a «The Demon Assassin» tras una Superkick. Estelar digerible en pos de compensar los excesos navideños. Se agradece. McKay celebró junto a los ganadores, pero Matthew Rehwoldt recordó que ella no recibiría el bonus.

⇒ Entre ver por nonagésima tercera vez Die Hard o este episodio de iMPACT! un 25 de diciembre, me quedaría con Bruce Willis. Pocas conclusiones se pueden sacar del especial navideño, más allá de que TNA conserva a Leon Slater como un tesoro. Y probablemente su manejo sea lo mejor hecho por la compañía en 2025.

5/10

