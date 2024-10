Como vengo comentando, se espera que Bound For Glory 2024 sea una de las ediciones de este evento más importantes en la historia de TNA. Así que el episodio «go home» de iMPACT! debía estar a la altura. Y lo estuvo.

Eso sí, su estelar no contuvo un combate, sino una doble firma de contrato con Nic Nemeth, Joe Hendry, Jordynne Grace y Masha Slamovich, los cuatro grandes nombres que lucharán entre sí y propiciarán una continuidad en el statu quo o un cambio de panorama. Esto, aderezado con nuevas concreciones para Bound For Glory, cuyo cartel parece ya estar completamente perfilado.

.@NicTNemeth challenges @joehendry for the TNA World Championship, while @JordynneGrace takes on @mashaslamovich for the Knockouts World Championship LIVE at #TNABoundForGlory! #TNAiMPACT



Get BFG on TNA+ with the seasonal discount: https://t.co/9IIhMDrtkn pic.twitter.com/p0aZhDpZJ0