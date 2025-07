El primer episodio de TNA iMPACT! postSlammiversary llegó anoche, como de costumbre vía AXS TV y TNA+, aunque con la excepcionalidad de emitirse en directo desde el Ryan Center de Kingston (Rhode Island, EEUU).

Como principal combate anunciado, Joe Hendry luchó contra Mike Santana, tras fracasar ambos en su intento de arrebatarle a Trick Williams el Campeonato Mundial TNA en Slammiversary.

Y entre el resto de puntos anunciados, la presencia de Leon Slater y Jacy Jayne (nuevo Campeón de la División X y nueva Campeona Mundial TNA, respectivamente), un duelo sin descalificación entre Jake Something y Mance Warner (luego de que estos y Steve Maclin perdieran ante Real1 y Cía en la gran cita del pasado domingo) y un choque de tercias con The Elegance Brand y The IInspiration.

► Horizonte: Bound For Glory

Al haberse presentado en directo, TNA pudo dedicar el episodio a Hulk Hogan (RIP).

Santino Marella abrió iMPACT! dando cuenta sobre el ring de que los dos oros principales de TNA estaban ahora en posesión de Superestrellas de WWE NXT. Marella prometió empezar a cambiar las tornas cuando se enfrente a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano NXT este próximo martes en el show de la marca dorada. Masha Slamovich hizo acto de presencia y exigió una revancha contra Jacy Jayne. Marella se la concedió para la semana que viene en iMPACT!

The System fueron los siguientes en ocupar el cuadrilátero. Eddie Edwards tomó el micro y en una promo aparentemente técnica, sacó pecho por haber derrotado a DarkState en Slammiversary y haber defendido TNA de los invasores; palabras que desataron cánticos de «TNA» entre el público. Seguidamente, Brian Myers y JDC pronunciaron discursos similares, hasta que fue el turno de Moose, quien volvió a elogiar a Leon Slater por su victoria en Slammiversary y expuso que para dejar un legado de altura debía recuperar el Campeonato Mundial TNA para la empresa. Trick Williams, al sentirse aludido, apareció y lo confrontó, acompañado de First Class, sacando pecho de que, según él, TNA batiera su récord de asistencia en EE.UU. porque porta la máxima presea varonil. La escena se completó con Order 4, facción que acabó a golpes con The System, mientras Williams y First Class observaban entre risas.

Al volver de comerciales, Santino Marella anunció que Matt Cardona y Brian Myers irían contra The Great Hands minutos después y que Moose, Eddie Edwards y JDC batallarían con Trick Williams y First Class en el próximo iMPACT!

The IInspiration y Mara Sadè derrotaron a The Elegance Brand (Ash y Heather By Elegance) (con M By Elegance). Jessica McKay y Cassie Lee necesitaban una socia de armas, y acabó ejerciendo tal papel la otrora Jakara Jackson. Mediante su Idolizer, McKay y Lee finiquitaron el combate.

Jessica McKay y Cassie Lee necesitaban una socia de armas, y acabó ejerciendo tal papel la otrora Jakara Jackson. Mediante su Idolizer, McKay y Lee finiquitaron el combate. En su «Injury Report» semanal, TNA desveló que Gia Miller estaba en observación médica por el ataque sufrido a mano de Tessa Blanchard durante Slammiversary.

Entre bastidores, Victoria Crawford se ofreció como «mentora» a Indi Hartwell y Dani Luna.

Eric Young, junto a Judas Icarus y Travis Williams, proclamó querer hacer una limpieza en TNA.

De nuevo sobre el ring, Leon Slater, acompañado de los Hardy, habló de su conquista titular en Slammiversary. A estos se les sumó Steve Maclin, instando a que todos defendieran TNA.

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Jake Something derrotó a Mance Warner . Tras caer encima de un puñado de chinchetas y recibir el Black Hole Slam de Something, Warner sucumbió ante la cuenta de tres. Buen choque, compacto pero suficientemente violento.

. Tras caer encima de un puñado de chinchetas y recibir el Black Hole Slam de Something, Warner sucumbió ante la cuenta de tres. Buen choque, compacto pero suficientemente violento. Jacy Jayne, junto con Fallon Henley y Jazmyn Nyx, se situó en el escenario y se comparó con las grandes monarcas que la división Knockouts ha tenido a lo largo de la historia, asegurando que conservaría el oro por mucho tiempo. Este discurso, claro está, poco gustó al respetable.

The Great Hands (John Skyler y Jason Hotch) (con Order 4) derrotaron a Matt Cardona y Brian Myers. Un desconocido integrante del cuerpo de escoltas de Mustafa Ali atacó a Cardona (ante la, como de costumbre, ceguera del réferi) y Skyler sólo tuvo que cubrirlo.

Un desconocido integrante del cuerpo de escoltas de Mustafa Ali atacó a Cardona (ante la, como de costumbre, ceguera del réferi) y Skyler sólo tuvo que cubrirlo. Frankie Kazarian quiso sentarse en la mesa de comentarios para el estelar, pero fue expulsado.

Mike Santana derrotó a Joe Hendry . En muy igualado encuentro, los protagonistas encadenaron varios intentos de ponerse de espaldas planas hasta que Santana, mediante un Jacknife Pin, se llevó la victoria. Como epílogo, Hendry le dio la mano a Santana.

. En muy igualado encuentro, los protagonistas encadenaron varios intentos de ponerse de espaldas planas hasta que Santana, mediante un Jacknife Pin, se llevó la victoria. Como epílogo, Hendry le dio la mano a Santana. TNA no consiguió ilusionarme tras el fracaso (creativo) de Slammiversary. Aunque por lo que parece Santana retará a Trick Williams en Bound For Glory, la empresa se guardó el concretar si su lucha contra Hendry ayer fue por tal tentativa. Recordemos, no obstante, que para Bound For Glory restán aún casi dos meses y veremos si TNA consigue mantener la candencia de Santana. Mientras, Williams defendería el Campeonato Mundial TNA ante Moose en Emergence (15 de agosto), pero me resulta forzado el «face turn» de The System de un día para otro. Al menos, hubo dos buenos combates (Something vs. Warner y el «main event») y Leon Slater volvió a sentirse importante. En cualquier caso, TNA pudo sacar más partido de una emisión en directo, considerando que venía de hacer mucho ruido con Slammiversary. 6/10.