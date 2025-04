TNA celebra nuevo PPV este domingo, Rebellion, y antes tuvimos «go-home show» de iMPACT!, sobre la Civic Arena de St. Joseph (Missouri, EEUU), con varios implicados que veremos en poco más de 48 horas.

Como principal encuentro estipulado, Joe Hendry se unió a Elijah y ambos fueron contra Ethan Page y Frankie Kazarian, quienes intentarán arrebatarle al inglés el Campeonato Mundial TNA en Rebellion.

Allí el Campeonato de la División X se pondrá en juego bajo combate Ultimate X, y Moose, actual monarca, hizo equipo con JDC, teniendo enfrente a Ace Austin y Trey Miguel. Además, Tessa Blanchard, retadora de Masha Slamovich por el Campeonato Mundial Femenil Knockouts, vio acción. Mientras, Mike Santana fue anunciado para hablar de su duelo contra Mustafa Alli, Los Nemeths visitaron la siempre arcana finca de los Hardy (previo a buscar el Campeonato Mundial de Parejas TNA) y Jacy Jayne se enfrentó a Rosemary.

