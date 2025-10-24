Si la semana pasada TNA presentó una recapitulación de Bound For Glory 2025 con entrevistas en estudio a sus principales protagonistas, este jueves tampoco ofreció nuevo contenido al uso, sino otra mirada hacia dicho PPV, titulada Fade To Black. Asimismo, se emitió íntegramente su estelar, donde Mike Santana venció a Trick Williams para coronarse Campeón Mundial TNA.

Como de costumbre, iMPACT! pudo verse en directo vía TNA+ y AXS TV (EEUU).

► Glory Revisited (II)

Fade To Black abrió con Carlos Silva entregando el All Star Award de TNA a Chris Bey durante los prolegómenos de Bound For Glory. Bey dijo que los talentos de TNA le motivaban a seguir con su recuperación.

Momento de recordar la entrada de Mickie James, Angelina Love y Velvet Sky al Salón de la Fama de TNA. James se mostró agradecida y las integrantes de The Beautiful People confesaron que nunca se les pasó por la cabeza que conseguirían tantos éxitos.

Seguidamente, un vídeo con los «highlights» del Steve Maclin vs. Frankie Kazarian, donde Maclin recuperó el Campeonato Internacional TNA. Como punto más interesante, ver a Kazarian fuera de personaje diciendo que amaba a su hijo.

Vídeo protagonizado por Kelani Jordan, muy decidida a defender el Campeonato Mundial Knockouts contra cualquiera de cualquier producto.

Eddie Edwards, desde un estadio de baseball (imagino, no domino los deportes yanquis), y luego de alegrarse de que Bound For Glory se celebrara en su estado natal, expuso que todo el elenco de TNA estaba decidido a llegar al siguiente nivel. Su esposa, Alisha, reconoció que en los últimos años habían vivido momentos bajos, pero que todos merecieron la pena.

Se mostró lo más destacado de la defensa titular de Leon Slater en el episodio de esta semana de WWE NXT y hubo promoción para el encuentro que protagonizará junto a Je’Von Evans en Halloween Havoc.

Chris Bey volvió a ocupar pantalla en una breve entrevista donde comentó de nuevo cómo TNA le estaba motivando a no rendirse.

En el bloque del Hardys vs. Team 3D los implicados dejaron varias declaraciones, como la de Bully Ray asegurando que todos derramaríamos una lágrima (pues yo no) o la de Matt Hardy proclamando que TNA vivía un resurgimiento. Por resumir, porque el vídeo fue bastante largo.

Y como última parte, Mike Santana en las postrimerías de su duelo contra Trick Williams, de nuevo dedicando la victoria a su hija. A continuación, se emitió íntegro dicho «main event» (que merece la pena ver si no lo hicieron).

⇒ Como el pasado jueves, nada que comentar luchísticamente hablando. Excepto la rimbombante parte con los Hardy y Team 3D, un buen documental sobre Bound For Glory, cuyo mayor acierto, al igual que apunté una semana atrás, es haber dejado reposar el momento y así generar expectación hacia el próximo iMPACT!, donde supongo ya regresaremos a la normalidad.

6/10