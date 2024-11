A la espera de emitirse la primera defensa titular de The Hardys como Campeones Mundiales de Parejas TNA (tras omitirse la que disputaron contra ABC el pasado mes por la grave lesión de Chris Bey), los hermanos unieron fuerzas con Ace Austin para medirse a los rudos Trent Seven, Jake Something y Hammerstone como estelar del episodio de iMPACT!

En otro punto destacado, Masha Slamovich puso sobre la mesa el Campeonato Mundial Knockouts ante Alisha Edwards, con Jordynne Grace esperando a la ganadora en Turning Point. Además, Jody Threat y Ash By Elegance tuvieron duelo entre ellas, al igual que Rhino y Frankie Kazarian.

