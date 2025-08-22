Previo TNA iMPACT! 21 de agosto 2025 | The System y Matt Cardona vs. Order 4
► La nueva orden
- TNA hizo recapitulación de Emergence 2025 para abrir el show.
- Trick Williams, como se anunció, fue el primer talento en hacer acto de presencia en iMPACT!, entre bastantes vítores. Sobre el ring, y luego de faltar un poco al respeto a los presentes y proclamar que por él TNA había conseguido un nuevo acuerdo televisivo (no es la primera vez que lo menciona, y TNA sigue sin anunciar nada al respecto), Mike Santana se le unió. Este quiso recordarle que no encajó la cuenta de tres en Emergence y que por su interferencia el pasado martes, Williams perdió la oportunidad de luchar por el Campeonato NXT en WWE Heatwave. Santana propuso entonces duelo por el Campeonato Mundial TNA, pero Williams se negó, y Santino Marella, quien estaba dispuesto a concretar combate in situ, tuvo conocimiento de cierta cláusula: el monarca no está obligado a defender su cetro hasta transcurridos 50 días. Williams se vino arriba y aludió a la familia de Santana, provocando que el ex-LAX lo persiguiera.
- Ante el micrófono de Gia Miller, Mustafa Ali dijo no confiar en The System.
- Trick Williams deberá buscarse un compañero de armas, pues la próxima semana irá contra Mike Santana en un choque de duplas. AJ Francis se ofreció como socio.
- TNA hizo recapitulación del más reciente episodio de WWE NXT.
- KNOCKOUTS GAUNTLET POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Jody Threat derrotó a Indi Hartwell, Dani Luna, Rosemary, Xia Brookside y Killer Kelly. Bajo reglas de eliminación corrientes, en primer lugar, sobre los cinco minutos de contienda, Brookside venció a Kelly con su Brooksie Bomb, consiguiendo enganchar las piernas de la portuguesa mediante un puente. A continuación, Brookside cayó por obra y gracia de Luna y su Luna Landing tras un duelo de alrededor de cuatro minutos. Rosemary, la siguiente en entrar, también quedó eliminada vía Luna Landing, pero antes de marcharse, atacó a Indi Hartwell mientras esta se dirigía hacia el ring. Con todo, la australiana se las ingenió para poner de espaldas planas a Luna, quien parecía tener ganado el enfrentamiento. Y la inglesa marcó el resultado, porque frustrada, atacó a Hartwell y también a Jody Threat, la última en salir, causando la descalificación. Hasta que no le endosó un puñetazo a Threat, no sé por qué, todo continuó como si nada. Excepto por el extraño final, un Gauntlet interesante, aunque habría preferido que cada duelo durara más (ninguno superó los seis minutos).
- The IInspiration y Fatal Influence mostraron sus intenciones de conquistar el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts.
- Entre bastidores, Jody Threat le expuso a Santino Marella que no merecía su tentativa. Dani Luna replicó, asegurando que lo había hecho por ella, ante la estupefacción de Threat. Antes de marcharse, Luna dijo estar harta de no obtener lo que merece.
- Por boca de su hermano, supimos que Nic Nemeth regresará de su suspensión en dos semanas.
- Frankie Kazarian derrotó a Jake Something. Tras decisivo trampeo, provocando que Something estrellara su cabeza contra un esquinero sin protección, Kazarian acabó por rematarlo con su Fade to Black y la cuenta de tres. Como dijo Ricky Morton, no se trata de ser más fuerte que tu rival, sino de ser más listo que él. A menos que Kazarian vaya camino de algún título (cosa que me encantaría), decisión bastante discutible la de una nueva derrota de Something.
- Leon Slater y Cedric Alexander se medirán a los Hardy el próximo jueves. Slater lució un tanto contrariado.
- Steve Maclin será el compañero de Mike Santana para ir contra Trick Williams y AJ Francis la semana que viene.
- Jacy Jayne, actual Campeona Mundial Knockouts, salió al ring, quejosa de que Santino Marella intentaba por todos los medios que perdiera la correa de TNA y de tener que defenderla en WWE Heatwave ante Masha Slamovich y Ash By Elegance. Estas la confrontaron poco después, pero no hubo violencia física, sólo verbal.
- Resulta que Mara Sadè es una artista, valorada por Jeff Hardy, pero no por Order 4. Así que Sadè retó a Tasha Steelz.
- Eric Young intentó convencer sutilmente a Myron Reed de que se uniera a su facción. Reed no estuvo muy por la labor.
- TNA acabó por confirmar que los Hardy y Team 3D batallaran entre sí una última vez, en Bound For Glory. Aunque todavía no está claro si por el Campeonato Mundial de Parejas TNA.
- Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch) (con Tasha Steelz y Agent 0) derrotaron a The System (Moose y Brian Myers) (con Alisha Edwards) y Matt Cardona. Entretenido estelar, cuya última secuencia tuvo otra vez como protagonista a Agent 0, quien le dio un botazo a Eddie Edwards, para que después, dentro del ring, Ali le endosara un golpe bajo a Myers y sus secuaces lo remataran. De haberse dado este combate en algún show de la escena española, la gente hubiera coreado: «Árbitro, esta noche mira debajo del coche».
- En el epílogo, cuando The System parecía estar a merced de Order 4, JDC intentó hacer el salve silla en mano… hasta toparse con Agent 0. Rectifico: The System acabaron a merced de Order 4, en una simbólica victoria por ser la nueva facción dominante de TNA.
- Emergence 2025 fue una grata sorpresa y el iMPACT! de esta semana continuó la buena dinámica iniciada ya el anterior jueves por un «simple» factor: los combates. Es curioso que WWE haya instaurado cierta mentalidad entre los seguidores, consiguiendo que lo que ocurre sobre el ring, la lucha libre pura y dura, resulte algo secundario. Afortunadamente, TNA no ha caído en tal ¿estilo?, y el episodio que nos ocupa supone un buen ejemplo, con casi una hora de acción entre las doce cuerdas. Mi único pero, la extraña derrota de Jake Something. 6/10.
.@DirtyDangoCurty makes the save for moose and wipes out EVERYBODY! @Myers_Wrestling @TheMooseNation @MrsAIPAlisha @RealTSteelz @TheJasonHotch @TheJohnSkyler— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) August 22, 2025
WATCH on TNA+: https://t.co/XYWpIIULSx pic.twitter.com/dAafNZNZdE