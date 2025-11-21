TNA celebró Turning Point en la Full Sail University una semana atrás, y desde esa misma ubicación llevó a cabo 24 horas después sus más recientes grabaciones, con un primer episodio emitido ayer, como de costumbre, vía TNA+ y AXS TV (EEUU).

Las principales luchas anunciadas fueron relativas a la división femenil, donde ocho gladiadoras batallaron por una oportunidad al Campeonato Mundial Knockouts de cara a Final Resolution, el próximo especial de la empresa (5 de diciembre). Dani Luna, Indi Hartwell, Rosemary y Myla Grace se enfrentaron en la primera, mientras Xia Brookside, Victoria Crawford, Killer Kelly y Jody Threat en la segunda.

Completando el cartel, dos duelos: Matt Cardona vs. Mance Warner y Myron Reed vs. John Skyler. Y además, se anunció la presencia de Mike Santana, quien daría cuenta de todo lo sucedido durante su última y fatídica semana.

► La piedra de Sísifo

Mike Santana abrió el show, entre gran apoyo del respetable. El ex-LAX tomó asiento en mitad del ring y se lamentó de su mala fortuna durante el iMPACT! del pasado jueves, donde perdió el Campeonato Mundial TNA, en parte, por el ataque de varios miembros de WWE NXT. Así que Santana no sólo tuvo palabras para Kazarian, diciéndole que recuperaría su oro, sino también para Robert Stone, Lexis King, Stacks, Brooks Jensen, Charlie Dempsey y High Ryze: se ha abierto la veda y ellos son presa fácil. Buena promo de Santana, pero tengo la sensación de que algunos fans ya empatizan con él por lástima.

En «backstage», Frankie Kazarian pidió una disculpa «por escrito» a Santino Marella, luego de que este sospechara de su implicación en el ataque de WWE NXT. Marella le respondió que antes tenía una reunión con JDC y Kaz se burló del otrora Fandango. Cual Joe Hendry, JDC apareció en escena e hizo mofa de la ropa de Kazarian, con el Campeón Mundial TNA mencionando a su esposa como réplica. JDC se puso serio entonces y lo retó a darle una oportunidad por su oro. Kazarian, claro está, no quiso, argumentando, muy razonablemente, que no había hecho nada para merecerla. Sin embargo, Santino Marella anunció que JDC enfrentaría a Eric Young y si ganaba se mediriía a Kazarian en Turning Point.

KNOCKOUTS 4-WAY: Dani Luna derrotó a Indi Hartwell, Rosemary y Myla Grace (con Harley Hudson). Quienes creen que la actual división femenil de TNA desmerece a otras del pasado, que vea este combate. Todas brillaron, en especial Luna y Grace, pues aunque la integrante de Subculture utilizó una cadena de acero que Rosemary había sacado de debajo del ring y gracias a ello pudo poner de espaldas planas a Hartwell, tuvo una actuación dominante. Al fin y al cabo, no hay descalificaciones en luchas a cuatro bandas. Por cierto, espero que Hudson sea utilizada para algo más que ejercer de second.

Ante el micrófono de Gia Miller, y luego de repartir unas octavillas a dos secuaces con pasamontañas, Eric Young dijo que vencería a JDC para luego conquistar el Campeonato Mundial TNA y mostrar al mundo que Santino Marella según él, sólo es una marioneta de WWE. Interesante teoría.

Santino Marella, junto con Arianna Grace, los Hardy y Steve Maclin, discutieron cómo hacer frente a una potencial nuevo ataque de WWE NXT. Jeff Hardy propuso utilizar el Campeonato Mundial de Parejas TNA como cebo.

Mance Warner (con Steph De Lander) derrotó a Matt Cardona . Ya tuvieron tiempo atrás sus más y sus menos, desde que De Lander diera la espalda a Cardona, pero el pique se reactivó en Bound For Glory, cuando el «Alwayz Ready» eliminó a Warner del Call Your Shot Gauntlet. Combate muy simple, finiquitado mediante tramperías: De Lander puso un brazo de Warner en una de las cuerdas, evitando una aparente cuenta de tres, y seguidamente el «Southern Psychopath» se valió de un bolso (cargado de piedras, imagino) y de su Pay Window para la cuenta de tres. Warner podría ser un gran rudo en TNA, pero luce muy encorsetado allí.

Elijah continúa lesionado como consecuencia del guitarrazo que Mustafa Ali le endosó la semana pasada.

Fuera de la Full Sail University, Robert Stone, acompañado de Lexis King, Stacks, Brooks Jensen, Charlie Dempsey y High Ryze, comentó que ellos no eran los malos, sino que simplemente habían devuelto el guante a TNA. King concluyó avisando de que destruirían TNA.

Entre bastidores, Matt Cardona retó a Mance Warner a una lucha callejera para Final Resolution.

John Skyler (con Jason Hotch) derrotó a Myron Reed . ¿Donde estaban los Rascalz? Una interferencia de Hotch, reversando un intento de pin de Reed, y el uso de las cuerdas por parte de Skyler permitieron que Order 4 salieran triunfantes. Lucha corta, donde Reed hizo todo lo posible por demostrar que seguramente sea el Rascalz más talentoso. Tras vencer a The System en Turning Point, esta derrota me deja un poco frío.

AJ Francis reprochó a Rich Swann su derrota ante Leon Slater en Turning Point, reprendiéndolo también por mostrar deportividad. Slater confrontó a Francis y le señaló que pediría a Santino Marella un combate entre ellos. Todo, junto a un cajero automático de ATM.

The Elegance Brand continuaron en su búsqueda de Mr. Elegance. Tres candidatos, y ninguno convenció a Ash, Heather y M.

KNOCKOUTS 4-WAY: Xia Brookside derrotó a Killer Kelly, Victoria Crawford y Jody Threat. Tessa Blanchard estuvo en la mesa de comentarios. Casi la mitad de tiempo que el anterior combate a cuatro bandas, en el último compás, Threat se lanzó sobre Crawford fuera del ring y esto lo aprovechó Brookside para aplicar su Brooksie Bomb sobre una Kelly que estaba grogui en la segunda cuerda. Dentro de dos semanas, Brookside se medirá a Dani Luna y la ganadora será la retadora de Kelani Jordan en Final Resolution (si Jordan retiene el Campeonato Mundial Knockouts en NXT Gold Rush, claro).

Viñeta sobre Jada Stone, quien repasó su bagaje en OVW y el NJPW Dojo y recordó cómo no quedó contenta con su combate de «tryout» con TNA el pasado junio, en Xplosion, derrotada por Mila Moore. Sin embargo, que Tommy Dreamer, Jazz y Carlos Silva le anunciaran su contratación le supuso un alivio, motivándola a continuar compitiendo. Stone concluyó asegurando que todos sabrían por qué se hace llamar «The Spark».

Anuncios para Final Resolution: Mike Santana vs. Charlie Dempsey, The Hardys (c) vs. The High Ryze por el Campeonato Mundial de Parejas TNA, Steve Maclin (c) vs. Stacks por el Campeonato Internacional TNA, Kelani Jordan, Jordynne Grace o Léi Yǐng Lee (c) vs. Dani Luna o Xia Brookside, Leon Slater (c) vs. AJ Francis por el Campeonato de la División X y Matt Cardona vs Mance Warner en una «street fight». Francis por el título de la División X…. Y para el próximo iMPACT!, The Hardys, Steve Maclin y Cedric Alexander vs. Lexis King, Stacks y The High Ryze, Mike Santana vs. Robert Stone y The Home Town Man vs. Brooks Jensen.

JDC derrotó a Eric Young . Tenía encarrilada la victoria Young luego de un golpe bajo a JDC, pero se distrajo gritando a Frankie Kazarian, quien se encontraba en la mesa de comentarios, y esto lo aprovechó el bailarín para endosarle su remate (Down & Dirty) y cubrirlo. Casi un cuarto de hora de entretenido duelo, nada del otro mundo, con un correcto desempeño de ambos protagonistas. Mi problema es que el argumentario expuesto por Kazarian es válido fuera del «kayfabe»: si JDC nunca ha sido relevante desde que está en TNA, ¿ahora debería importarme porque supuestamente se retira en enero?

Antes de concluir la emisión, Tom Hannifan confirmó que JDC luchará contra Kazarian por el Campeonato Mundial TNA en Final Resolution.

⇒ Todo el intento de TNA por parecer una «liga mayor» durante los dos últimos años parece haber quedado en nada. Chris Jericho dijo que Bound For Glory la hizo lucir como la segunda promotora del mundo, pero con una historia donde los invasores de WWE NXT son luchadores de mitad de cartel, un desconcertante manejo de Mike Santana que recuerda a los peores años de la era Vince Russo y un presumible estelar para Final Resolution donde JDC ejercerá de aspirante al título mundial, el tufo a «liga menor» puede olerse desde Stamford. Las Knockouts salvaron este «fallout» de Turning Point.

5/10

