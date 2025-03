Seis días después de Sacrifice, vimos anoche la primera edición de iMPACT! tras el especial del pasado viernes, sin que TNA dejara el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU).

Joe Hendry hizo equipo con Elijah para medirse a The System (Eddie Edwards y Brian Myers), como continuación de lo visto en el estelar de Sacrifice. Asimismo, durante el epílogo del PPV, Nic y Ryan Nemeth asaltaron brutalmente a Matt Hardy, y los hermanos dieron cuenta de ello ayer.

En otra continuidad de hostilidades, hubo revancha entre Mustafa Ali y Mike Santana, consecuencia de que el primero saliera vencedor en Sacrifice mediante trampeos. Mientras, Ash y Heather By Elegance prepararon una celebración de su conquista del Campeonato Mundial de Parejas Knockouts, The Rascalz se midieron a The Northern Armory y Chavo Guerrero Jr. fue invitado a la sección ‘First Class Penthouse’.

► Carne de cuaresma

Luego de una recapitulación de Sacrifice, Masha Slamovich abrió la velada. Primeramente, quiso dar crédito a Cora Jade por tener el coraje de enfrentarla, y seguidamente, proclamó querer demostrar que es la mejor campeona de toda la industria. Slamovich iba a hablar de Rebellion cuando Tessa Blanchard hizo entonces acto de presencia para decirle que era hora de que se enfrentaran. Sin embargo, antes de poder concretarse nada, Jacy Jayne, de WWE NXT, atacó a la rusa por la espalda. Una acción que provocó la salida de Santino Marella, quien como ¿castigo? por su conducta, anunció a Jayne que lucharía la próxima semana contra Slamovich (en principio, sin el Campeonato Mundial Knockouts sobre la mesa). Y de paso, le dijo a Blanchard que ella estaría vetada en «ringside».

The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) derrotaron a The Northern Armory (Judas Icarus y Travis Williams) (con Eric Young) . Williams recibió el pin tras el remate conjunto de los Rascalz. Mal inicio de los pupilos de Young, quien quiso apalizar a los Rascalz en el poscombate, pero Ace Austin, silla mediante, lo ahuyentó.

Xia Brookside comentó con Gia Miller que aún se sentía regular por el Green Mist que Rosemary le escupió a la cara el pasado jueves. Y como Bitelchús (o Joe Hendry), Rosemary apareció en un monitor, invitando a Brookside a agenciarse una socia de armas y verse en el ring. Brookside aceptó el reto.

Momento sufrido de la semana: AJ Francis (KC Navarro no me cae mal) y su sección ‘First Class Penthouse’. El ex-WWE, qué original, insultó al público de El Paso, hasta que Chavo Guerrero Jr. los confrontó cual intercesor local. Y sin vela en el entierro, Frankie Kazarian también se unió a escena, con un Francis un tanto desconcertado. Kaz recordó que Chavo fue culpable de su pérdida del Campeonato Mundial de Parejas TNA allá por 2012, posicionándose del lado de First Class. Con esa memoria, no me gustaría ser el cuñado de Kaz. Pero para equilibrar la balanza, Laredo Kid y Octagón Jr. entraron al ring y apoyaron al veterano. Para el próximo jueves veremos un Chavo Guerrero Jr., Laredo Kid y Octagón Jr. vs. First Class y Frankie Kazarian. Habría estado mucho más interesante un Laredo Kid y Octagón Jr. vs. Kazarian y Navarro. Sin acritud hacia Francis, que conste.

Mike Santana derrotó a Mustafa Ali . Esta rivalidad es uno de mis placeres culpables, y el resultado, con Santana ganando por conteo fuera del ring (Ali, motu proprio, no volvió al ring), me alegra, porque parece propiciará revancha que intuyo será un combatazo. Ali dijo que él supone la única adicción que Santana nunca logrará superar. Homoerotismo encubierto en TNA. Yeah.

A continuación, segmento de los hermanos Nemeth. Ryan salió en primer lugar diciendo que su hermano mayor había hecho lo correcto en Sacrifice. Nic le siguió entonces entre sonoros abucheos (lo de Sacrifice fue la excusa perfecta) y cánticos de «¡Hardy!», para exponer sobre el ring cómo, a su juicio, los Hardy estaban agenciándose injustamente el crédito por la candencia de TNA, mientras él llevaba dejándose la piel para la compañía desde principios del pasado año. No le falta razón. Sin embargo, Leon Slater no piensa lo mismo, y se lo hizo saber al «Most Wanted Man». Mala idea. Como resultado del 2 vs. 1, Slater acabó por llevarse una Superkick.

Xia Brookside y Léi Yǐng Lee derrotaron a Rosemary y Savannah Evans. No se agenció Brookside una compañera manca, precisamente. Aunque la contienda se decidió tras un error de Rosemary, escupiendo su Green Mist sobre Evans, quien durante su temporal ceguera se comió el Thunderstruck de Lee para la cuenta de tres.

Otro segmento chorra. Ahora, con Ash y Heather By Elegance celebrando que se coronaron Campeonas Mundiales de Parejas Knockouts en Sacrifice. Afortunadamente, Lash Legend y Jakara Jackson, como ocurrió durante dicho evento, volvieron a confrontarlas, seguidas de Spitfire reclamando una revancha… y seguidas de otras dos gladiadoras de WWE NXT, Gigi Dolin y Tatum Paxley, también en demanda de una oportunidad titular. Lógicamente, con tanto ego junto, se armó la gresca. Personal de seguridad y Santino Marella lograron apaciguar los ánimos. El próximo jueves, las elegantes se medirán a Dolin y Paxley (aparentemente sin oro de por medio), y por orden de Arianna Grace, también presente, Legend y Jackson estarán vetadas de «ringside».

Mance Warner (con Steph De Lander) derrotó a Magno . El veterano competidor local no tuvo ocasión ni de lanzar un puñetazo. Combate-excusa para que la rivalidad entre Warner y Sami Callihan continuara. «The Death Machine» asaltó a Warner cuando este salía de la arena y Santino Marella y la seguridad evitaron que se mataran. El staff se mereció anoche una subida de sueldo.

Vídeo con Steve Maclin, donde el gladiador comentó de nuevo que no se uniría a Eric Young porque no se fía de él. Menos hablar y más darle combates a Maclin, TNA.

Aparte de lo ya apuntado, se anunciaron dos encuentros más para el próximo iMPACT!: Nic Nemeth vs. Leon Slater y Eric Young vs. Ace Austin.

Joe Hendry y Elijah derrotaron a The System (Eddie Edwards y Brian Myers) (con Alisha Edwards) . Myers fue cubierto tras el Standing Ovation de Hendry. Los favoritos del público se combinaron bien y no hubo señales de un «heel turn» por parte del otrora Elias, pero supongo que más pronto o más tarde lo hará, pues no puede haber dos cantautores en la «Impact Zone». Estos celebraron la victoria como epílogo ante un público muy satisfecho.

Hacía tiempo que no veía un episodio de iMPACT! con tanto talento en pantalla, y eso que el programa no se caracteriza por dar cabida a pocos nombres, algo no necesariamente malo. Pero los segmentos de First Class y Ash & Heather By Elegance se me hicieron largos, condujeron a concreciones poco atractivas y eché en falta más combates, aunque comprendo que TNA vuelva a estar en modo construcción de especial, camino hacia Rebellion. Me resulta curioso, por otra parte, que las aportaciones de WWE NXT se centren tanto en en plano femenil, pues Joe Hendry, desde su coronación, sólo se ha enfrentado a nombres de la propia TNA. Espero que iMPACT! mejore el próximo jueves. 5/10.