Tras el episodio del pasado 23 de enero, TNA volvió a presentar un episodio de iMPACT! en directo, ayer, desde la Full Sail University de Orlando (Florida, EEUU), con la lógica sombra de WWE NXT planeando sobre el show.

Como principal punto no competitivo, TNA anunció nuevo recital de Joe Hendry a modo de «encore championship concert». Y ya como encuentros programados, un duelo sin descalificación entre JDC y Leon Slater, una presunta implicación de Tessa Blanchard, un mano a mano femenil con Rosemary y Lei Ying Lee y presencia del «crossover» TNA-WWE mediante un choque donde The Rascalz fueron contra Tyson y Tyriek (colegas de Wes Lee).

