Celebrado Victory Road este pasado viernes, TNA presentó vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá) el episodio «fallout» de dicho especial, que se grabó desde el mismo Edmonton Expo Centre 24 horas después.

Como principal lucha promocionada, uno que finalmente no tuvo lugar en Victory Road: The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts ante The IInspiration (Cassie Lee y Jessica McKay).

Además, sirviendo de previa a la «Hardcore War» que disputarán sus facciones en Bound For Glory, Tasha Steez y Alisha Edwards se midieron en mano a mano. Por otra parte, Nic Nemeth fue contra The Home Town Man, Angel Warriors (Xia Brookside y Léi Yīng Lee) vieron acción y Frankie Kazarian presentó nueva entrega de su ‘The King’s Speech’, con Kelani Jordan, nueva Campeona Mundial Knockouts, como invitada.

► El fin de la elegancia

Abriendo el show, se mostró a Santino Marella en el parquin del Edmonton Expo Centre informando a Mike Santana de que este y Trick Williams no podían volver a mantener contacto físico hasta Bound For Glory. De lo contrario, su combate se cancelaría.

Ya sobre el ring, turno para ‘The King’s Speech’, con Frankie Kazarian y Kelani Jordan. Luego de pedir al público que se levantara para aplaudirlo por ser nuevo Campeón Internacional TNA y lanzar dardos contra The Hardys y Leon Slater, Kazarian le dijo a Jordan que la división de las Knockouts consideraba que su consecución del oro femenil fue un golpe de suerte. Jordan dio cuenta de sus logros en defensa y Kazarian quiso dirigir su mira seguidamente hacia Trick Williams, del que dijo que era una estrella, pero no un rey. Esto hizo salir a Williams, autoproclamándose «emperador», para entonces tildar de producto de segunda categoría a TNA y de nuevo agenciarse todo el mérito de su candencia actual. Matt Hardy se unió a la escena, sin Jeff Hardy (por problemas legales este no puede pisar Canadá), pero con Leon Slater, quien aseguró de que defendería a muerte a los Hardy. Como última invitada, luego de que Jordan la mencionara, Indi Hartwell, con el discurso típico de que ganaría el Campeonato Mundial Knockouts TNA. Demasiada gente ya en el ring, así que Santino Marella apareció y decretó combate por equipos: Kazarian, Williams y Jordan vs. Hardy, Slater y Hartwell. Y sin más demora, se dispuso, con Mike Santana en la mesa de comentarios.

Matt Hardy, Leon Slater e Indi Hartwell derrotaron a Frankie Kazarian, Trick Williams y Kelani Jordan. ¿Leyeron antes que Williams y Santana tenían prohibido tocarse? Claro, esto no se cumplió, y Santana acabó propinando una tunda al Campeón Mundial TNA en ringside. Entre todo el caos, Slater se lanzó sobre Kazarian con su Big Play Slater y lo planchó con el Swanton 450 para la cuenta de tres. Una lucha muy WWE, aunque entretenida, en buena parte, por el entusiasmo del público. En las postrimerías, Santana alzó el Campeonato Mundial TNA y lo dejó caer sobre Williams.

Curiosamente, dentro del reporte de lesiones semanal, TNA hizo mención, al igual que Dreamer en entrevista reciente, que los motivos del retiro provisional de Ash By Elegance eran privados.

Viñeta de Mara Sadè, confesando que su inspiración luchística fue el programa ‘Total Divas’ y mostrándose orgullosa de haber superado su despido de WWE.

Antes de su lucha, vimos promo pregrabada de Angel Warriors donde no dijeron nada interesante.

Angel Warriors (Xia Brookside y Léi Yǐng Lee) derrotaron a Kat Von Heez y Ava Lawless. Lucha de realce para el estreno oficial de Brookside y Lee como dupla, finiquitada en apenas cuatro minutos con su remate conjunto, una versión de la Brooksy Bomb, denominada Heaven Sent. Heez y Lawless son dos talentos canadienses; la primera bastante notoria, actual monarca de Real Canadian Wresting.

Momento de ‘Road To Glory, part 2’. Otro vídeo intensito sobre Mike Santana y su camino hacia Bound For Glory, con Amazing Red, amigo del ex-LAX, como secundario de lujo, reprochándole haber faltado el respeto a él y a Homicide por dejar que TNA se quedara sin su campeonato mundial. Santana prometió que se redimiría en Bound For Glory. Este me gustó más que el primero por el guiño al pasado.

Nic Nemeth (con Ryan Nemeth) derrotó a The Home Town Man. Una escaramuza con Ryan fuera del ring distrajo lo suficiente a Cody Deaner enmascarado para comerse una Superkick y la Danger Zone del otrora Dolph Ziggler, cayendo vía pinfall en una lucha también corta. Al concluir, Matt Cardona buscó el salve, pero también fue apalizado por los Nemeth. Esta historia ya huele demasiado a relleno.

Alisha Edwards (con The System: Moose, Brian Myers, Eddie Edwards y JDC) derrotó a Tasha Steelz (con Order 4: Mustafa Ali, Jason Hotch, John Skyler y Special Agent 0). Y he aquí el tercer encuentro corto del episodio. Aprovechando una confrontación entre las facciones fuera del ring, con la réferi ocupada en ello, Steelz intentó usar un palo de kendo, pero fue Edwards la que lo acabó utilizando, para rematarla con su Pedigree y ponerla de espaldas planas. Steelz atacó a Edwards tras sonar la campana de cierre, pero Order 4 y The System no tenían ganas de pelea y sólo se lanzaron miradas aviesas.

Anuncios para el próximo iMPACT!: Mustafa Ali vs. JDC, Leon Slater mandará un mensaje a Je’Von Evans, Matt Cardona vs. Ryan Nemeth, Trick Williams estará en el show y Joe Hendry vs. Eric Young en una lucha sin descalificación.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) derrotaron a The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (c) (con The Personal Concierge) para ganar el título. No, el estelar no pecó de breve, y además tuvo calidad, pues detrás de toda la parafernalia, Heather Reckless y Maggie Lee son buenas luchadoras. Cuando parecíamos asistir a otra defensa exitosa de las elegantes, Heather arrojó por error una copa de champán a la cara de su compañera, y esto lo aprovecharon las inspiradoras para aplicar su remate conjunto (The Idiolizer) sobre ella y cubrirla. Gran reacción del público y muy positivo final de capítulo, con Lee y McKay celebrando muy emocionadas su triunfo, que por circunstancias ajenas a su control debió darse en Victory Road. Me pregunto por el futuro de Heather y M ahora sin Ash By Elegance.

No descuidó TNA el factor «in-ring», algo que se agradece, pues aunque no hubo ningún punto imperdible en tal sentido, la victoria de The IInspiration supuso una buena noticia para la división Knockouts de parejas, ya que las australianas (si no caen en el típico «bookeo» de rudas cobardes) pueden dar mejores combates que los ofrecidos por The Elegance Brand y su exceso de ardides. No esperaba ver a Amazing Red en un vídeo promocional de Bound For Glory, y esta referencia al mejor pasado de TNA, un pasado sin luchadores de WWE de por medio, se antojaba necesaria. Me sigue sobrando la rivalidad Nemeths vs. Cardona y Deaner, pero en general, iMPACT! parece mostrar propósito de mejoría antes de su gran cita. 6/10.