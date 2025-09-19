Por tercera semana consecutiva desde The Armory en Baltimore (Maryland, EEUU), TNA ofreció anoche vía TNA+, AXS TV y Sportsnet 360 nueva edición de iMPACT, grabada el pasado día 5, penúltima antes de Victory Road 2025.

Como estelar, hubo combate por el Campeonato Mundial de Parejas TNA, con The Hardys defendiendo la corona ante The Nemeths, quienes hicieron uso de su cláusula de revancha tras perder dicho cetro en Slammiversary 2025.

A modo de previa de Victory Road 2025, se programaron dos encuentros. Uno, donde Masha Slamovich y The IInspiration fueron contra The Elegance Brand; mientras la rusa buscará el Campeonato Mundial Knockouts, las australianas harán lo propio con el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts. Y el otro, un duelo entre Mustafa Ali y Brian Myers, antes de que el primero se mida a Moose.

El cartel lo completaron Dani Luna vs. Indi Hartwell, Eric Young vs. Judas Icarus y las implicaciones de Mike Santana y Frankie Kazarian.

► No Leon, No Party

Hubo minuto de silencio por las víctimas del reciente tiroteo en una escuela católica de Minneapolis. Tom Hannifan comentó que TNA donará dinero a las familias afectadas. Bravo.

Mustafa Ali (con Order 4) derrotó a Brian Myers (con The System) . Resulta raro ver un combate donde The System se queden de brazos cruzados ante los trampeos de su rival. Así de absurdos son a veces los cambios a técnico en la lucha libre. Con todo, el final, apenas transcurridos dos minutos, no se dio por una fullería, sino porque Ali estuvo más vivo que Myers, enganchándolo en una vistosa enredadera para ponerlo de espaldas planas luego de evitar su Codazo desde la tercera cuerda. Al sonar la campana de cierre, inmediatamente Myers aplicó una Lanza sobre Ali y se armó la marimorena entre las dos facciones, con Agent 0 endosando un cabezazo a Moose que ni Hugo Sánchez. La seguridad intervino y Santino Marella también: para Bound For Glory 2025, Order 4 y The System batallarán en una «Hardcore War». No se dieron detalles sobre la estipulación, pero suena pinturera.

The Personal Concierge, el asistente de The Elegance Brand, se acercó a Dani Luna cuando esta calentaba y le sugirió que dejara fuera de circulación a Indi Hartwell para así ocupar su sitio en Bound For Glory. Luna quedó pensativa, tal vez incluso acongojada ante ciertos manierismos del asistente similares a Vince McMahon.

ODB, la cuatro veces monarca de las Knockouts, estuvo presente en el show.

Tom Hannifan comentó los recientes hechos en NXT y quiso vender que en TNA no están contentos con cómo la marca dorada está tomando el control de su producto. Art Imitates Life.

Judas Icarus (con Travis Williams) derrotó a Eric Young . Otro combate corto, donde Young apuntaba a salir ganador tras endosar un golpe bajo contra Icarus ante la ceguera del réferi, pero una aparición de Joe Hendry (música mediante) lo distrajo, permitiendo entonces que su pupilo lo sorprendiera con un súbito pin para la cuenta de tres. La lucha en sí se armó de manera forzada, cuando habría resultado interesante una construcción más larga en pos de impulsar a Icarus y William. Todo de cara a un próximo Hendry vs. Young. En las postrimerías, Young atacó al réferi.

En su «Treehouse», Myron Reed, Trey Miguel y Zachary Wentz discutieron acerca de la victoria de Reed. Santino Marella se unió al corrillo y dijo ver con buenos ojos programar más encuentros entre ellos. Todo, en un intento de emular un tipo de humor «fumeta» a lo Kevin Smith. Horrible segmento.

The Elegance Brand (Ash, Heather y M By Elegance) (con The Personal Concierge) derrotaron a Masha Slamovich y The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) . Y de Guatepeor pasamos a Guatemala. ¿Adivinan cómo se resolvió el combate? Efectivamente, con un trampeo. Ash arrojó champán a la cara de Lee y M hizo la cuenta de tres sobre esta con los pies apoyados en una de las cuerdas. Al menos fue más largo que los dos anteriores combates del show, pero los constantes ardides lo hicieron poco soportable. Las luchadoras implicadas tienen calidad para algo mejor.

Vamos con cosas serias: nueva edición del segmento ‘The King’s Speech’ de Frankie Kazarian. Primeramente, el veterano dio cuenta del combate que disputará contra Steve Maclin por el Campeonato Internacional TNA en Victory Road 2025. Seguidamente, presentó a su invitado, Mr. Anderson, muy aplaudido por el respetable. Todo parecía transcurrir con cordialidad, hasta que Kaz hizo mención del pasado militar de Maclin y Anderson y los tildó de cobardicas, mencionando de paso a la familia del otrora Mr. Kennedy. Antes de que este pudiera darle su merecido a Kaz, Jake Something irrumpió en escena en defensa del ex-AEW. Sin embargo, Maclin también quiso dejarse ver y equilibró la balanza echando del ring a Something. Lo mejor del capítulo sin duda.

Indi Hartwell derrotó a Dani Luna por DQ . Finalmente, Luna siguió los consejos de The Personal Concierge y endosó un sillazo contra Hartwell para causar la descalificación. Hubiera resultado creíble luego de 20 minutos de duelo, pero apenas transcurrieron cinco. Supongo que Luna tenía la mecha corta, quien continuó golpeando a la australiana en las postrimerías hasta la intervención de personal de seguridad. O más bien hasta que quiso, porque estos también se fueron calentitos a casa.

Mike Santana derrotó a AJZ . Lucha brevísima de realce para Santana, AJZ (habitual de OVW) debutó el pasado junio en TNA como parte del «Servicio Secreto» de Mustafa Ali. Supongo que ya lo relevaron del cargo. El «jobber» tuvo a bien burlarse de Santana y los Minnesota Vikings antes de sonar la campana, así que los presentes aplaudieron el «squash». Muy lista, TNA, pero a mí no me la das con queso. En las postrimerías, Ridge Holland conjuntó paliza sobre Santana, luego de que este dedicara unas palabras poco amistosas a Trick Williams. Holland es el Joe Hendry de WWE, pues lo mismo aparece en EVOLVE, que en NXT. Y sin avisar.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) derrotaron a The Nemeths para retener el título . Estelar de duración estimable, aunque nada más, finiquitado con el Twist of Fate de Matt y la Swanton Bomb de Jeff sobre Ryan para la cuenta de tres. Como única aportación, que Matt Cardona interviniera en favor de los Hardy durante los últimos compases. Nadie esperaba el triunfo de los Nemeth. Cuando tienes un encuentro de resultado previsible tienes la opción de compensarlo ofreciendo un viaje «in-ring» de calidad. Pero con Ryan Nemeth y con los Hardy ya en el otoño de sus carreras, esto es como pedirle peras al olmo.

