La última edición al uso de TNA iMPACT! en 2025 (la próxima semana albergará los tradicionales Year-End Awards a modo de recapitulación del año) se emitió anoche vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá), grabada el pasado día 6 desde el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU).

El pique TNA vs. WWE NXT alcanzó su punto de ebullición con un choque por equipos dentro de una jaula de acero. En un lado, Mike Santana, The Hardys, Steve Maclin y Santino Marella. En el otro, Stacks, Tyson Dupont, Tyriek Igwe y Brooks Jensen.

La segunda lucha varonil también fue multitudinaria. Aún más. 20 gladiadores se batieron el cobre en batalla campal por conseguir una oportunidad al Campeonato Mundial TNA para el primer iMPACT! de 2026. Entre los participantes concretados, Moose, Eric Young o Cedric Alexander.

Mientras, las féminas tuvieron un choque de duplas. Léi Yǐng Lee, Campeona Mundial Knockouts, hizo equipo de nuevo con Xia Brookside, esta vez para ir contra Tessa Blanchard y Mila Moore, luego de que el pasado jueves Blanchard mostrara sus intenciones de destronar a la china.

Completando el cartel, se anunció un concierto de Elijah, quien reapareció en TNA durante Final Resolution.

► Cría cuervos

Frankie Kazarian se unió a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt en la mesa de comentarios para el primer combate.

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA EN EL PRIMER IMPACT! DE 2026: Bear Bronson derrotó a BDE, Brock Anderson, Cedric Alexander, CW Anderson, Eric Young, Jake Painter, Jake Something, Jesse Funaki, John Skyler, Judas Icarus, Mance Warner, Moose, Myron Reed, Rich Swann, Ryan Nemeth, The Home Town Man, Travis Williams, Trey Miguel y Zachary Wentz . Entre las eliminaciones destacables, AJ Francis provocó la de Swann desde «ringside», Moose y Alexander cayeron por obra y gracia de Young y este fue el último en salir por encima de la tercera cuerda, cortesía de Bronson. 15 minutos donde Bronson, teniendo su segundo combate con TNA (el primero fue durante el pre-show de Final Resolution 2025), se agenció competir contra Kazarian el 7 de enero. Ergo, una defensa de trámite para «Kaz».

Promo del Team TNA. Santino Marella dijo que los invasores se arrepentirían de haber pisado TNA. Los Hardy proclamaron que «borrarían» al Team WWE NXT. Mientras, Mike Santana avisó de que los rudos entrarían en una jaula de acero con cinco perros. Y todos acabaron ladrando.

Según el informe de lesiones de TNA, Matt Cardona seguía de baja por el ataque del Team WWE NXT y Dani Luna e Indi Hartwell estaban igualmente fuera de acción tras su «Dog Collar Match» del pasado jueves.

Santana y los Hardy estarán en la portada de la edición de febrero de 2026 de Pro Wrestling Illustrated.

Ante el micrófono de Gia Miller, Bear Bronson dijo sentirse validado y que toda su trayectoria en «deathmatches» había merecido la pena. Intensa promo se marcó Bronson. Mejor que la batalla campal.

Angel Warriors (Léi Yǐng Lee & Xia Brookside) derrotaron a Tessa Blanchard y Mila Moore (con Victoria Crawford y Robert Stone). Buen combate conjugaron aquí las féminas, teniendo bastante tiempo disponible para desarrollarlo (16 minutos), valorado con cánticos de «This is awesome». Lee ejecutó la cuenta de tres sobre Moore tras su Warrior’s Way (un facebuster). Parece que la oportunidad titular de Blanchard deberá esperar.

Dani Luna estuvo viendo el encuentro entre bastidores y retó a Léi Yǐng Lee.

Motivadas por Robert Stone, Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford lanzaron un reto abierto a tres talentos de la división Knockouts que quisieran enfrentarlas.

Ante el micrófono de Gia Miller, Léi Yǐng Lee aceptó el reto de Dani Luna.

Momento para el recital de Elijah. Cantando sobre El Paso, dio cuenta de sus problemas con Mustafa Ali, hasta ser interrumpido por Tasha Steelz, quien luego cedió la palabra a Mustafa Ali, ambos desde un atril en el stage. Ali pidió un minuto de silencio en respuesta a lo que Elijah le hizo en Final Resolution 2025 (atarlo a un caballo y sacarlo del show), pero el músico no lo respetó, ganándose más apoyo del respetable. Elijah acabó cansado de cantar y propuso pelear, deshaciéndose de The Great Hands, pero Steelz lo distrajo y recibió otro guitarrazo de parte de Ali. Order 4 posaron entre abucheos.

Promo de Indi Hartwell, exponiendo que pese a su derrota contra Dani Luna, sigue teniendo como objetivo conquistar el Campeonato Mundial Knockouts.

TNA dio cuenta de la implicación de Leon Slater en el reciente Saturday Night’s Main Event.

Turno de Moose, quien anunció que haría uso de su cláusula de revancha por el Campeonato de la División X de cara a Genesis. Cedric Alexander, nuevo retador tras salir victorioso del Scramble de la semana pasada, quiso recordarle que él iba primero.

Junto a un mural sobre Elvis Presley, Frankie Kazarian habló de la victoria de Bear Bronson y aseguró no sentirse impresionado.

LUCHA EN JAULA DE ACERO: Team TNA (Mike Santana, The Hardys, Steve Maclin y Santino Marella) derrotó a Team WWE NXT (Stacks, Tyson Dupont, Tyriek Igwe y Brooks Jensen) . Realmente, un combate «War Games» por las reglas estipuladas. Santana y Jensen iniciaron las hostialidades, y los rudos tuvieron la primera ventaja con la entrada de King. Maclin igualó los números, Dupont volvió a poner desequilibrio y cuando Matt Hardy se disponía a establecer la igualdad, Igwe lo atacó antes de que entrara en la jaula. Poco después, The Righteous se llevaron a Hardy de la iMPACT! Zone. Véase, los técnicos batallaron en desventaja durante el resto de la batalla, pero su resiliencia los condujo a la victoria. Marella endosó su Cobra sobre Jensen, rematado con el Spin The Bock de Santana y la cuenta de tres. Media hora disfrutable, en especial por el desempeño de Santana y Maclin.

Como epílogo, dramón: Marella y Stacks quedaron dentro de la jaula (no sé por qué) acompañados de Arianna Grace y esta le endosó un golpe bajo a su padre, siendo apalizado a continuación por su prometido. Maclin tuvo que escalar la jaula y hacer huir a Stacks, pero Grace permaneció ahí, con menos vergüenza que un gato en una matanza, y se marchó muy tranquila.

⇒ Tuvo este último iMPACT! del 2025 un nivel «in-ring» bastante decente, pues aunque el «opener» fue olvidable, los otros dos combates dejaron buenas secuencias, se notaron producidos con esmero y resultaron sustanciosos de cara al desarrollo de las historias. Supongo que también entra en juego mi querencia en los últimos meses hacia los shows donde se programa un número de luchas no demasiado amplio. Dije la semana pasada que no me ilusionaría ante la aparente mejora de iMPACT!, y este episodio continúa la línea ascendente del anterior. Repensaré mi ilusión durante lo que resta de año.

6/10

