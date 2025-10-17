Sin todavía unas nuevas grabaciones posteriores a Bound For Glory, TNA presentó esta semana una edición especial de iMPACT! en modo recapitulación de dicho PPV, con entrevistas e imágenes inéditas celebrando el éxito del mismo.

Como es costumbre, el episodio pudo verse en directo vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet+ (Canadá).

► Glory Revisited

El capítulo, que abrió con un repaso general a Bound For Glory, estuvo conducido por Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt.

Como primer inciso, la victoria de Steve Maclin del Campeonato Internacional TNA. Se vieron imágenes del luchador volviendo a vestidores, quien comentó lo especial de la presencia de su madre y un cuerpo de marines y dijo que buscaría ganar el Call Your Shot. Finalmente, Maclin no participó en esta contienda.

Luego de mostrar los «highlights» del Leon Slater vs. Je’Von Evans, el Campeón de la División X hizo su entrada en el estudio bajando de una nave espacial (mediante un efecto visual bastante cutre) y apuntó que DarkState arruinaron su duelo contra Evans, pero que seguramente volverían a encontrarse. Y como llegó, Slater se marchó, en la misma nave espacial.

TNA recordó la entrada de Mickie James y The Beautiful People (Angelina Love y Velvet Sky) en su Salón de la Fama. James acompañó a Hannifan y Rehwoldt y entre otras cosas, expuso que la relación TNA-WWE era muy positiva, elogiando la calidad de las nuevas Knockouts.

La participación de Eric Young supuso la nota discordante. Encapuchado, no paró de quejarse de que su derrota en Bound For Glory fue un robo y advirtió que seguiría haciendo «limpieza» en TNA. Como chanza, recordó que él ni su «esposa» ODB perdieron el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts.

Los Hardy entraron en escena tras un recordatorio de los mejores momentos de su lucha contra Team 3D. Como único comentario interesante, Matt aseguró que ni él ni su hermano sabían que Bully Ray y Devon colgarían las botas esa misma noche.

Y por último, turno para Mike Santana. Este dio las gracias a Konnan y Homicide por creer en él y llevarlo en volandas hacia la mejor noche luchística de su vida, prometiendo no volver a defraudarlos y reconociendo que por su parte, podría retirarse mañana y estaría satisfecho.

En el epílogo, Eric Young volvió a dar la turra con su discurso de que no había nadie más «TNA Original» que él y la emisión concluyó entre risas del veterano.

⇒ Con el nivel de sus ediciones de iMPACT! en los últimos meses, tal vez TNA se lo pensó mejor a la hora de presentar nuevo contenido que pudiera arruinar su «luna de miel» por Bound For Glory; evento que tampoco fue la gran cosa, más allá de su éxito económico. Poco que valorar realmente esta semana, donde Eric Young se robó los focos (del estudio). Al fin y al cabo, buena decisión la de dejar reposar su gozo en pos de generar mayor expectación de cara a próximos acontecimientos y concederse autobombo.

6/10

.@Santana_Proud shares his final thoughts on what it means to bring the TNA World Championship home to his daughter.



WATCH #TNAiMPACT on TNA+: https://t.co/tT7U8jTkcb pic.twitter.com/msCqul7GhX — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 17, 2025