La última edición de iMPACT! antes de Genesis tuvo anoche como principal punto promocional un careo entre Nic Nemeth y Joe Hendry, quienes se medirán el domingo por el Campeonato Mundial TNA en dicho PPV, presumiblemente como estelaristas.

También un choque con los Campeones Mundiales de Parejas TNA, The Hardys, yendo contra PCO y Sami Callihan, a modo de previa de la defensa de los hermanos en Genesis. Otro con Leon Slater, rival de Frankie Kazarian en la previa del PPV, enfrentándose a Trent Seven. Y también Eric Young y Steve Maclin midiéndose a AJ Francis y KC Navarro.

The battle between @JordynneGrace and Tessa Blanchard just EXPLODED ahead of their match at #TNAGenesis!



WATCH #TNAiMPACT on TNA+: https://t.co/Dw7ITswQRG pic.twitter.com/8pR2D78VbS