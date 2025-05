Para el penúltimo episodio de iMPACT! antes de Under Siege, emitido anoche como de costumbre vía AXS TV (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (resto del mundo), TNA recaló en el Bren Events Center de Irvine (California, EEUU).

Reencontrándose años después sobre un ring, Jeff Hardy y Nic Nemeth batallaron en mano a mano, antes de que «The Show-Off» y su hermano defiendan el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante Matt Hardy y Leon Slater en Under Siege; socio escogido por el «Broken» ante la imposibilidad de «The Enigma» de competir sobre suelo canadiense.

Under Siege tuvo otra previa mediante un choque de duplas con Masha Slamovich y Nikkita Lyons (compañera escogida por Robert Stone) yendo contra Tessa Blanchard y Victoria Crawford; esta última retadora de la rusa en dicho PPV.

Implicaciones titulares presentó una lucha a cuatro bandas entre Matt Cardona, Mance Warner, Ace Austin y Elijah, cuyo ganador obtendría una oportunidad por el Campeonato Internacional que porta Steve Maclin.

El cartel lo completaron un Rosemary vs. Xia Brookside, un choque The Rascalz vs. The Great Hands, el debut competitivo de Indi Hartwell en TNA y dos segmentos con Frankie Kazarian y First Class como protagonistas.

► El tercer Hardy

El show abrió con un recuerdo para Sabu, recientemente fallecido. RIP.

Tessa Blanchard y Victoria Crawford derrotaron a Masha Slamovich y Nikkita Lyons . La victoria ruda llegó cuando Blanchard metió una silla en el ring para que Crawford la usara, pero fue Slamovich quien acabó usándola, lo que provocó la descalificación. Santino Marella quiso que las hostialidades se reiniciaran, pero Robert Stone mantuvo la decisión arbitral. Pensaba que Lyons haría una jugarreta a Slamovich y ejerció de técnica, e incluso recibió el habitual ataque poscombate junto a la Campeona Mundial Knockouts. Encuentro-vehículo, breve, en pos de seguir construyendo la rivalidad Slamovich-Blanchard. Todo apunta a que más pronto o más tarde habrá revancha entre ellas y Crawford simplemente rellenará el espacio antes de Slammiversary.

En una entrevista pregrabada con Tom Hannifan, Cody Deaner habló de su lucha programada para Under Siege, donde si pierde contra Eddie Edwards, TNA no le renovará contrato. Deaner, emocionado, expuso que no permitiría que su hijo volviera a llorar. Al parecer su hijo llora cada vez que pierde, así que imagino que el pobre no ganará para pañuelos.

The Great Hands (John Skyler y Jason Hotch) (con Tasha Steelz) derrotaron a The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) . Hubo acción bastante decente antes de la previsible interferencia de Mustafa Ali, que propició el triunfo rudo, vía pin, tras aplicar Skyler y Hotch su remate conjunto (The Favor) sobre Miguel. Por desgracia, la acción duró poco. En el poscombate, Ace Austin hizo el salve a sus colegas.

En el poscombate, Ace Austin hizo el salve a sus colegas. De regreso de la pausa comercial, Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt dieron paso a una escena ocurrida tras bambalinas: Ali y sus compinches tumbaron a Austin cuando este buscaba vendetta. El ex 205 Live parecía medio orate.

LUCHA A CUATRO BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO INTERNACIONAL: Matt Cardona derrotó a Mance Warner(con Steph De Lander), Ace Austin y Elijah . No podía ser de otra forma, el ataque sufrido por Austin resultó determinante, pues acabó recibiendo la cuenta de tres, tras no poder aplicar su remate (The Fold) y recibir a cambio el de Cardona (Radio Silence). Ya era hora de ver un combate sin ardides y con una duración decente, donde Elijah fue quien más reacciones generó.

Tom Hannifan promocionó Border Brawl (25 de mayo), que verá a luchadores estadounidense y canadienses batirse el cobre entre sí, y algunos, adscritos a TNA, aunque la promotora no produzca este evento.

Tessa Blanchard se encaró con Arianna Grace en «backstage» y le cruzó la cara.

En este punto, un servidor se habría ido al baño, pero tiene que dar cuenta del capítulo. Tiempo para First Class Penthouse, que tuvo de invitado a O’Shea Jackson Jr. (hijo de Ice Cube), aunque no parecía muy contento, pues llamó a AJ Francis «Tío Phil arruinado» (personaje de The Fresh Prince of Bel-Air). Mike Santana apareció entonces y Francis y KC Navarro volvieron a vestidores. Menos mal.

Indi Hartwell derrotó a Kelsey Heather . Lucha de realce de apenas dos minutos para una Hartwell de estreno, muy aplaudida por el público, ante la actual Campeona SHINE NOVA, que fue puesta de espaldas planas tras el Hurts Donut.

Al volver de comerciales, Hartwell estaba comentando su debut cuando Tasha Steelz y The Great Hands quisieron chupar cámara, quejosos del injusto trato que según ellos recibía Mustafa Ali. Hartwell los vio marcharse bastante disgustada.

Xia Brookside derrotó a Rosemary . Y segundo final por DQ de la noche. Durante el duelo, Rosemary tentó a Brookside a utilizar su puño americano, pero la inglesa no quiso, hasta que tuvo que sacar su lado rudo para evitar que «The Demon Assassin» volviera a tirarle el líquido verde asqueroso a la cara. Muy bien hecho. Aunque el empujón a la réferi sobró, y por ello, fue descalificada. Al final salió Léi Yǐng Lee y Rosemary puso pies en polvorosa.

Arianna Grace pidió a su padre que la programara para enfrentar a Tessa Blanchard en Under Siege, y así lo hizo el ex-WWE (en teoría, había sido destituido temporalmente). Robert Stone lució encantado con la concreción.

Segmento previo al estelar, con Frankie Kazarian y Trick Williams aliados de cara a su combate contra Joe Hendry e Elijah en Under Siege. Los cantautores los confrontaron, y antes de armarse gresca, Santino Marella decretó que batallarían a continuación. Sin embargo, Robert Stone revocó la decisión, generando sonoros abucheos. Hendry e Elijah se medirán a Moose y Brian Myers el próximo jueves.

Luchas para la semana que viene: Mustafa Ali vs. Ace Austin, Mike Santana y Sami Callihan vs. First Class, Joe Hendry e Elijah vs. Moose y Brian Myers y habrá un «debate» entre Santino Marella y Robert Stone.

Jeff Hardy (con Matt Hardy) derrotó a Nic Nemeth (con Ryan Nemeth) . Sorprendentemente, no hubo injerencias externas aquí, y de resultas, fue un buen estelar, impulsado por el enorme calor del público. Hardy evitó la Danger Zone de Nemeth, le conectó su Twist Of Fate, seguido del Swanton Bomb para la cuenta de tres. Eso sí, hubo asalto poscombate, cercenado por Leon Slater, quien apareció a última hora.

Seis combates parecen sinónimo de fuerte componente «in-ring», pero entre descalificaciones y luchas de realce, la realidad fue muy distinta. Aunque una vez más debe valorarse que todos tuvieran una finalidad de cara a armar Under Siege, me pregunto si es tan difícil ofrecer «in-ring» y construcción narrativa al mismo tiempo. Los únicos que contuvieron ambos factores, el Fatal 4-Way y el estelar, destacaron, así, entre todo lo presentado. Lo más positivo esta semana, la mayor presencia femenil, que espero se mantenga de forma regular. 6/10.