24 horas antes de Emergence, que tendrá lugar hoy, anoche vimos vía AXS TV y TNA+ un nuevo episodio de iMPACT!, grabado, como en las últimas semanas, desde el Thomas M. Ryan Center de Kingston (Rhode Island, EEUU).

Trick Williams defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Moose en Emergence, y como previa, ayer se unió a First Class (AJ Francis y Rich Swann) para ir contra Eddie Edwards, Brian Myers y JDC, compañeros de su retador en The System.

Mientras, Leon Slater hará lo propio con el Campeonato de la División X frente a Cedric Alexander, y en el iMPACT! que nos ocupa se agenciaron como socios de batalla, respectivamente, a The Hardys y The Rascalz, quienes a su vez también se medirán en Emergence.

Además, Mike Santana luchó contra Eric Young, Matt Cardona contra John Skyler, Dani Luna e Indi Hartwell contra Harley Hudson y Myla Grace, hubo un «summit» entre las duplas que batallarán por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts en Emergence y Frankie Kazarian condujo su segmento ‘King’s Speech’ con Steve Maclin y Jake Something de invitados, quienes colisionarán en Emergence por el Campeonato Internacional TNA.

► Fase de preemergencia

Al iniciarse el show, supimos que Trick Williams y First Class habían atacado a Moose entre bastidores, provocando que este no pudiera competir y el previsto estelar de tercias quedara estipulado como «opener», por petición de unos iracundos Eddie Edwards, Brian Myers y JDC.

Trick Williams y First Class (AJ Francis y Rich Swann) derrotaron a The System (Eddie Edwards, Brian Myers y JDC) . Los ahora técnicos lucieron muy enfocados en dar su merecido a los rudos y esto se puso de manifiesto durante la (breve) contienda, pero en última instancia, un avispado Swann rodó de espaldas a Myers con sus pies en la segunda cuerda y permitió la victoria de su equipo, ante la ceguera habitual de los réferis de TNA. Me gusta que al menos Swann haya vuelto para algo.

. Los ahora técnicos lucieron muy enfocados en dar su merecido a los rudos y esto se puso de manifiesto durante la (breve) contienda, pero en última instancia, un avispado Swann rodó de espaldas a Myers con sus pies en la segunda cuerda y permitió la victoria de su equipo, ante la ceguera habitual de los réferis de TNA. Me gusta que al menos Swann haya vuelto para algo. TNA quiso crear incertidumbre sobre el estado de Moose y si este podría competir en Emergence.

Dani Luna e Indi Hartwell derrotaron a Harley Hudson y Myla Grace . Aún más breve que la anterior lucha, Luna condensó casi todo el trabajo de su equipo, soportando los ataques de Hudson y Grace, hasta que logró hacer el tag a Hartwell y esta despachó a sus rivales y puso de espaldas planas a Grace tras su Hurt Donut. Al regresar a vestidores, Rosemary, en primera fila, le escupió su guarrería verde a Hartwell en la cara.

. Aún más breve que la anterior lucha, Luna condensó casi todo el trabajo de su equipo, soportando los ataques de Hudson y Grace, hasta que logró hacer el tag a Hartwell y esta despachó a sus rivales y puso de espaldas planas a Grace tras su Hurt Donut. Al regresar a vestidores, Rosemary, en primera fila, le escupió su guarrería verde a Hartwell en la cara. Matt Cardona derrotó a John Skyler (con Order 4) . Y vamos reduciendo minutos. Aquí, en apenas dos, Cardona despachó a Skyler, sin importar las interferencias de Order 4, mediante su Radio Silence y el consiguiente pin. Al concluir, Mustafa Ali, su Agent Zero y el resto de Order 4 apalizaron a Cardona, posando triunfantes.

. Y vamos reduciendo minutos. Aquí, en apenas dos, Cardona despachó a Skyler, sin importar las interferencias de Order 4, mediante su Radio Silence y el consiguiente pin. Al concluir, Mustafa Ali, su Agent Zero y el resto de Order 4 apalizaron a Cardona, posando triunfantes. Dani Luna y Jody Threat tuvieron cierta discusión mientras se interesaban por el estado de Indi Hartwell.

Matt Cardona, en backstage, se acercó a Tasha Steel y le exigió un mano a mano con Mustafa Ali en Emergence. Steelz le espetó que Ali estaba muy ocupado (eso dicen todos los politicuchos), pero que le parecía una buena idea.

Momento para el «summit» con las protagonistas del combate por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts de Emergence, conducido por Santino Marella. Entretenido punto, luego de que las féminas intercambiaran pullas, Marella les dio cinco segundos para que se fueran a los golpes antes de intervenir la seguridad. The IInspiration, Xia Brookside y Léi Yǐng Lee acabaron lanzándose sobre el resto de equipos, que para eso son las técnicas de la historia.

En un vídeo exclusivo de redes sociales, Rosemary expuso que si Indi Hartwell quería el Campeonato Mundial Knockouts, antes tendría que vérselas con ella.

TNA anunció que Moose estaba bien para luchar en Emergence.

Mance Warner y Steph De Lander se quejaron de haber sido suspendidos luego de su P.D.A. la semana pasada.

Mike Santana derrotó a Eric Young (con Judas Icarus y Travis Williams) . Young salió muy fuerte, pero Santana pudo reponerse, se encargó de paso de Icarus y Williams fuera del ring y tumbó a su rival con su Spin The Block para la cuenta de tres. Otra lucha corta, si bien bastante mejor que todas las anteriores. En las postrimerías, Icarus y Williams buscaron la paliza sobre Santana y Sami Callihan hizo el salve. Recordemos, Callihan se enfrentará a Santana en Emergence, y en caso de perder, colgará las botas.

. Young salió muy fuerte, pero Santana pudo reponerse, se encargó de paso de Icarus y Williams fuera del ring y tumbó a su rival con su Spin The Block para la cuenta de tres. Otra lucha corta, si bien bastante mejor que todas las anteriores. En las postrimerías, Icarus y Williams buscaron la paliza sobre Santana y Sami Callihan hizo el salve. Recordemos, Callihan se enfrentará a Santana en Emergence, y en caso de perder, colgará las botas. TNA recordó lo ocurrido en WWE NXT el martes.

Frankie Kazarian condujo la sección ‘King’s Speech’, con Steve Maclin y Jake Something como invitados. Hubo pocas palabras entre Maclin y Something, y Kazarian acabó faltándoles el respeto, hasta acabar golpeado. No obstante, Something también golpeó a Maclin con su The Void, terminando el segmento en pie.

Tres nuevas luchas para Emergence: The System vs. First Class, Mustafa Ali vs. Matt Cardona e Indi Hartwell vs. Rosemary.

Durante otro vídeo exclusivo de redes sociales, Sami Callihan estaba dando cuenta de su crucial lucha en Emergence cuando Eddie Edwards le expuso que se había rendido demasiado pronto, y que si el de Emergence iba a ser su despedida competitiva, debía despedirse por todo lo alto.

Cedric Alexander y The Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed) derrotaron a Leon Slater y The Hardys . De pronto, tras cuatro minicombates, casi 20 minutos de un estelar que salvó el episodio, de calidad PPV, donde se escenificó una victoria limpia del aspirante al Campeonato de la División X, Alexander, sobre el monarca Slater, tras un enfrentamiento en la secuencia final finiquitado con el Lumbar Check del ex-WWE y la cuenta de tres.

. De pronto, tras cuatro minicombates, casi 20 minutos de un estelar que salvó el episodio, de calidad PPV, donde se escenificó una victoria limpia del aspirante al Campeonato de la División X, Alexander, sobre el monarca Slater, tras un enfrentamiento en la secuencia final finiquitado con el Lumbar Check del ex-WWE y la cuenta de tres. El factor «in-ring» fue claramente de menos a más, y es que de no ser por las dos últimas luchas, en especial el «main event», el capítulo hubiera tenido una calidad similar al de la semana pasada, si bien aquí puedo entender (y perdonar) que se diseñara casi cual pre-show de Emergence, en vistas a reservar la acción. Debe reconocerse el interés generado hacia el Slater vs. Alexander y hacia el posible retiro de Callihan, así como hacia el Maclin vs. Something; puntos de Emergence que deberían ser lo más destacado del especial. Por su «midcard», actualmente TNA no ha perdido todo el encanto, y el iMPACT! que nos ocupa estuvo dedicado a esa parte del cartel. 6/10.