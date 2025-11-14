Resultados TNA iMPACT (13 de noviembre 2025)

► Debacle en vivo

Mike Santana abrió el show, dando cuenta de su condición de máximo monarca de TNA, entre gran apoyo del respetable, avisando de que quien quisiera su oro tendría que vérselas con todo un boricua. Ryan Nemeth lo interrumpió y le dijo que su hermano mayor, Nic, no estaba en la arena, pero sería el siguiente Campeón Mundial TNA. Santana se burló de Nemeth y este quiso abofetearlo, pero el ex-LAX estuvo rápido y seguidamente le expuso que hablaría con Santino Marella para defender su título en el estelar de la noche ante el «Hollywood Hunk».

Kelani Jordan, ante el micrófono de Gia Miller, se preparaba para poner sobre la mesa el Campeonato Mundial Knockouts ante Heather By Elegance. Al parecer, la ganadora hará lo propio frente a M By Elegance en Turning Point. Si se anunció yo no me enteré. Mara Sadè, Xia Brookside y Léi Yǐng Lee ofrecieron cobijo a Jordan en sus vestidores, pero la campeona las rechazó.

Santino Marella presentó a Ava y esta a su vez a Arianna Grace como «intermediaria» entre TNA y WWE NXT, quien aseguró que reinaría la cordialidad.

Dani Luna derrotó a Indi Hartwell por DQ . Ante la imposibilidad de imponerse limpiamente, Luna recurrió a una silla y golpeó con ella a Hartweel, provocando la descalificación. Tom Hannifan, en comentarios, dijo que Luna arrastraba cierta frustración por no salir vencedora del Call Your Shot Gauntlet. Sí, parece que sí. Un combate correcto antes de su final. Luna sigue estando muy desaprovechada en TNA y no debieron volverla ruda, pues la empresa necesita una campeona «babyface» como el comer.

. Ante la imposibilidad de imponerse limpiamente, Luna recurrió a una silla y golpeó con ella a Hartweel, provocando la descalificación. Tom Hannifan, en comentarios, dijo que Luna arrastraba cierta frustración por no salir vencedora del Call Your Shot Gauntlet. Sí, parece que sí. Un combate correcto antes de su final. Luna sigue estando muy desaprovechada en TNA y no debieron volverla ruda, pues la empresa necesita una campeona «babyface» como el comer. Se mostraron imágenes de Eric Young fuera de la Full Sail haciendo particular campaña, con esbirro incluido portando una pancarta: «The Cleanse Is Coming» («La Limpieza Se Avecina»).

Entre bastidores, Indi Hartwell retó a Dani Luna a un combate sin descalificación para Turning Point.

Segmento de The System. La facción al completo sacó pecho de su victoria sobre Order 4 en Bound For Glory y JDC anunció que colgará las botas en el PPV Genesis (enero, sin fecha concreta definida). The Rascalz hicieron acto de presencia y propusieron al grupo un combate antes del retiro de JDC. La lucha se hizo oficial para Turning Point.

En «backstage», Mustafa Ali amenazó a The Hardys con que John Skyler y Jason Hotch los destronarían. Tasha Steelz instó a los hermanos a ver el combate que minutos después disputaría Hotch.

Antes del inicio de iMPACT!, AJ Francis atacó a BDE (creador de contenido) y se armó combate para Turning Point; espero que ocupe el pre-show. Leon Slater mostró su apoyo a BDE y Rich Swann confrontó al Campeón de la División X, sugiriéndole un duelo titular. Slater aceptó.

Cedric Alexander derrotó a Jason Hotch (con Tasha Steelz, John Skyler y Special Agent 0) . Poca batalla dio Hotch, pues sobre los tres minutos de contienda cayó vía pin tras el Lumbar Check. Alexander fue atacado por los rudos en las postrimerías, pero los Hardy hicieron el salve.

. Poca batalla dio Hotch, pues sobre los tres minutos de contienda cayó vía pin tras el Lumbar Check. Alexander fue atacado por los rudos en las postrimerías, pero los Hardy hicieron el salve. TNA presentó a Mila Moore, nuevo fichaje. Actual monarca de International Wrestling Cartel, en su viñeta acabó preguntándose por qué TNA tardó tanto en firmarla. Al parecer, la compañía también ha contratado a Jada Stone.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Kelani Jordan (c) derrotó a Heather By Elegance (con M By Elegance y The Personal Concierge) para retener el título . Completa defensa de relleno, aunque Heather ofreciera cierta oposición. Pero ni la ayuda de sus aliados fue efectiva a la hora de que la elegante pudiera coronarse. El One Of A Kind de Jordan la dispuso para el pin. Jordan defenderá entonces su oro contra M By Elegance en Turning Point.

. Completa defensa de relleno, aunque Heather ofreciera cierta oposición. Pero ni la ayuda de sus aliados fue efectiva a la hora de que la elegante pudiera coronarse. El One Of A Kind de Jordan la dispuso para el pin. Jordan defenderá entonces su oro contra M By Elegance en Turning Point. También allí, The IInspiration pondrán sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts ante dos duplas: Tessa Blanchard & Victoria Crawford y Angel Warriors (Xia Brookside & Léi Yǐng Lee).

Elijah estaba dando un recital cuando Mustafa Ali lo interrumpió y lanzó un reto a los Hardy para Turning Point: Order 4 vs. The Hardys y Cedric Alexander. Elijah, molesto por la interrupción, retó a su vez a Ali y este le respondió con un guitarrazo en su brazo izquierdo operado el pasado junio. Elijah quedó en el ring y recibió atención médica.

Tom Hannifan confirmó la lucha propuesta por Ali.

⇒ Se agradece el esfuerzo a la hora de intentar armar casi todo el cartel de Turning Point en una noche. Con todo, ¿qué necesidad había? Un iMPACT! desastroso en términos generales, sin una lucha memorable (aunque esto es ya tradición últimamente), sacando concreciones de la manga para dicho especial y presentando un cierre por el que será recordado nefastamente. Aunque un servidor prefiere guardarse valoraciones al respecto, pues tal vez Santana afronta una lesión y dentro de lo que cabe, aquí siempre se celebrará una victoria de Frankie Kazarian.

4/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNA Wrestling (@tnawrestling)