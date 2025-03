Tras su presencia sobre el más reciente episodio de WWE NXT, la siguiente parada en esta importante semana para TNA fue anoche su programa iMPACT!, de nuevo desde la Full Sail University en Orlando (Florida, EEUUU), 24 horas antes de celebrar Sacrifice.

Como principal punto de su cartel, se estipuló defensa del Campeonato Mundial TNA por parte de Joe Hendry, sin rival revelado de antemano; su tercera desde que conquistara la correa en Genesis el pasado enero. Hendry tiene previsto competir en Sacrifice como parte del bando técnico en la lucha de quintetos dentro de una jaula de acero.

Y al respecto de ese 5 vs. 5, Eddie Edwards y Leon Slater se midieron en mano a mano para determinar qué equipo contará con la ventaja del turno, pues al parecer sus reglas serán similares a las de unos War Games.

Mirando también hacia Sacrifice, hubo combate de duplas femenil. Como antesala del choque titular que disputarán por el Campeonato Mundial Knockouts, Masha Slamovich y Cora tuvieron como compañeras a Léi Yǐng Lee y Tessa Blanchard, respectivamente, quienes a su vez se enfrentarán en dicho evento.

Además, Laredo Kid luchó contra Wes Lee y la rivalidad Mustafa Ali-Mike Santana (que desembocará en Sacrifice) tomó fuerza mediante una «cumbre» organizada por el primero, entre otros anuncios.

