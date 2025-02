TNA tomó de nuevo el Boeing Center en el Tech Port de San Antonio (Texas, EEUU) para presentar episodio de iMPACT!, con dos defensas titulares como principal punto promocional.

Por una parte, Joe Hendry puso sobre la mesa el Campeonato Mundial TNA ante Jake Something, quien aceptó el reto abierto del monarca. Por otra, Masha Slamovich hizo lo propio contra Savannah Evans, ganadora el pasado jueves de una Knockouts Battle Royal.

Y como otro gran punto del cartel, ya sin oros de por medio, la última lucha de Josh Alexander antes de dejar TNA, contra Eric Young, viejo conocido que semanas atrás le dio la espalda en un sorprendente «heel turn», agenciándose de aliados a The Northern Armory.

Además, Cora Jade, de NXT, se enfrentó a Xia Brookside, Frankie Kazarian tuvo duelo con Sami Callihan, Ash y Heather By Elegance vieron acción y Mustafa Ali protagonizó otro «Town Hall Meeting».

