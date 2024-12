El último episodio de iMPACT! antes de Final Resolution 2024 tuvo como principal punto un choque de tercias donde Nic Nemeth, Masha Slamovich y Joe Hendry se midieron a AJ Francis, Tasha Steelz y KC Navarro, con los seis protagonistas programados para el especial. Nemeth defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Francis (y KC Navarro como second del retador), Slamovich hará lo propio contra Steelz y Hendry será parte del Fatal 4-Way por una oportunidad al oro que porta el otrora Dolph Ziggler.

Además, siguiendo con nombres que veremos durante Final Resolution 2024, Rosemary tuvo enfrente a Xia Brookside antes de batallar hoy con Jordynne Grace. Mientras, Leon Slater, rival de JDC en el PPV, se unió a Laredo Kid en lucha contra The Rascalz.

Pero este «go home show» ofreció exposición también a varios nombres no anunciados para Final Resolution 2024, caso de un duelo entre Dani Luna y Heather By Elegance y un encuentro de duplas donde PCO y Sami Callihan volvieron a hacer equipo en pos de medirse a Jake Something y Hammerstone.

► Vida en primera clase

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) derrotó a Cody Deaner para retener el título . Lucha no anunciada, que se disputó «sobre la marcha», luego de que Moose abriera el show vanagloriándose de ser el mejor Campeón de la División X habido y por haber y Deaner lo confrontara. Actuación de realce para Moose de cara a su defensa contra KUSHIDA en Final Resolution 2024. Espero que el nipón oponga más resistencia. Parece que TNA quiere convertir a Deaner en un «babyface jobber», aunque algún día deberá ganar un combate.

AJ Francis y Tasha Steelz concedieron unas palabras a Gia Miller con motivo del «main event» del episodio y de los combates titulares de ambos en Final Resolution 2024. Por supuesto, expusieron que ganarían. ¿Acaso un técnico no diría lo mismo?

Mike Santana y Josh Alexander tuvieron un acalorado intercambio de palabras por el Fatal 4-Way que disputarán en Final Resolution 2024, donde habrá una oportunidad al Campeonato Mundial TNA en juego para Genesis 2025.

Rosemary derrotó a Xia Brookside . Como la implicación de Moose minutos antes, realce para Rosemary de cara a su duelo contra Jordynne Grace en Final Resolution 2024. Brookside sólo sale victoriosa dentro de los shows de Xplosion. Tras la contienda, Grace hizo el salve a la ex NXT UK de las garras de Rosemary.

Trent Seven no se había enterado de que luchará contra Ace Austin en Final Resolution 2024 (lógico, el episodio que nos ocupa se grabó hace más de un mes), y el inglés lo supo por boca de Gia Miller. Seguidamente, Austin le recriminó su traición a Mike Bailey y le avisó de que le hará aprender el abecedario.

The Rascalz derrotaron a Leon Slater y Laredo Kid . Y así, como el que no quiere la cosa, de pronto un espectacular encuentro de duplas en mitad de iMPACT!, conjuntado por cuatro talentosos gladiadores que levantaron al público de sus asientos. El mexicano recibió la cuenta de tres. Entendible, considerando que Slater tiene combate en Final Resolution 2024 (ante JDC).

Tradicional promo de The System dando cuenta de los respectivos compromisos de cada miembro en Final Resolution 2024.

PCO y Sami Callihan derrotaron a Jake Something y Hammerstone por DQ . Acusó un poco esta lucha el ir a continuación del excelente choque anterior, y su final tampoco hizo por mejorar las cosas, cuando Hammerstone decidió endosar un sillazo a PCO. En el poscombate, de nuevo apareció en pantalla el número 23 y una voz: «23 es sólo un número».

Dani Luna (con Jody Threat) derrotó a Heather By Elegance (con Ash By Elegance y George Iceman) . Son gladiadoras talentosas, pero Luna y la otrora Reckless no tuvieron demasiado tiempo para brillar en un típico duelo técnica-ruda, con interferencias de la ex-WWE.

TNA anunció nuevo encuentro para Final Resolution 2024: The Rascalz vs. PCO y Sami Callihan vs. Jake Something y Hammerstone en triangular de parejas.

Nic Nemeth, Joe Hendry y Masha Slamovich derrotaron a Tasha Steelz y First Class (AJ Francis y KC Navarro) . ¿Adivinan quién recibió la cuenta de tres, vía Nemeth? Bingo, Navarro. Estelar sin demasiada miga, obviando la siempre ovacionada entrada al ring de Hendry. Como epílogo, Francis atacó a Nemeth y posó con el Campeonato Mundial TNA. Espero que la estampa no se repita hoy.

El mejor combate (de largo) de la velada, Rascalz vs. Slater y Laredo Kid, fue precisamente el que menos implicaciones tenía sobre Final Resolution 2024. Correcto episodio-antesala de PPV, pese a la ausencia de The Hardys, Steve Maclin, KUSHIDA y otros nombres que competirán esta noche. Me habría gustado el anuncio de un combate para Spitfire y que Joe Hendry hubiera sido última imagen de la emisión.