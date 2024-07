En el antepenúltimo episodio semanal de iMPACT! antes de Slammiversary, otra vez WWE estuvo muy presente sobre la casa de Anthem Sports & Entertainment. Eso sí, con talentos de NXT, y no los más notorios. Veremos qué repercusión tiene el «crossover» en los ratings.

TNA ofreció un buen menú, con mucha acción «in-ring» y el extra de un estelar no anunciado donde no hubo cabida para WWE y acabó resultando lo mejor de la noche. Me parece genial la decisión de TNA, pues así se fortalece la imagen de marca. Y hoy, la empresa puede sacar pecho de su producto.

