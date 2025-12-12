Seis días después de Final Resolution, TNA ofreció nueva edición de iMPACT! vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360, grabada el pasado día 6 desde el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU).

La principal lucha sobre la que TNA hizo promoción fue un «Dog Collar Match» entre Dani Luna e Indi Hartwell, a modo de culmen de unas hostilidades iniciadas tres meses atrás. Por el camino, Hartwell se había apuntado el primer tanto con su victoria en Turning Point.

El próximo jueves, veremos a un equipo conformado por integrantes de TNA medirse al grupo de «invasores» de WWE NXT dentro de una jaula de acero. Y para determinar quién tendría la ventaja en el orden de entrada, Cardona y King se batieron el cobre.

Además, TNA concretó al siguiente retador de Leon Slater por el Campeonato de la División X mediante una lucha a seis bandas con Jake Something, Cedric Alexander, Ryan Nemeth, B.D.E., Jason Hotch, y Dezmond Xavier.

Completando el cartel, The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) enfrentaron a Harley Hudson y Myla Grace, The System (Eddie Edwards y Brian Myers) hicieron lo propio con Sinner And Saint (Judas Icarus y Travis Williams) y se anunció la presencia de Frankie Kazarian y de los Hardy.

► Dani Luna pide paso

El segmento ‘The King’s Speech’ de Frankie Kazarian abrió iMPACT! Kaz se vanaglorió de su victoria en Final Resolution y aseguro que seguiría siendo la cara de TNA cuando iMPACT! se estrene en AMC (15 de enero). Mike Santana hizo entonces acto de presencia y lo retó por el Campeonato Mundial TNA para el PPV Genesis (17 de enero), aunque antes, expuso que la próxima semana, dentro de una jaula de acero, se vengaría de los «invasores» provenientes de WWE NXT.

Y hablando de los invasores, estos comentaron dicho combate. Stacks explicó el porqué de su golpe sobre Santino Marella en el anterior iMPACT!: según el otrora compinche de Tony D’Angelo, Marella no lo quiere como yerno ni como campeón.

Se promocionó a Leon Slater, quien de no ser porque porta el Campeonato de la División X, cualquiera diría que ya forma parte de WWE.

POR VENTAJA EN EL «STEEL CAGE» TEAM TNA VS. TEAM WWE NXT: Lexis King (con Stacks) derrotó a Matt Cardona . King rodó de espaldas a Cardona luego de que este tumbara a Stacks con un Radio Silence. Meh. En el poscombate, Steve Maclin hizo el salve ante la paliza que los rudos pretendían sobre Cardona.

Léi Yǐng Lee, acompañada de Xia Brookside, habló en chino sobre el combate en el que ambas se midieron el pasado viernes. Tessa Blanchard, con Victoria Crawford, Mila Moore y Robert Stone, retó a Lee poner su título sobre la mesa. Brookside le espetó que venían de perder en Final Resolution, y Blanchard dijo estar dispuesta a vencer a ambas en pos de obtener su tentativa.

The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) derrotó a Harley Hudson y Myla Grace . Habría sido un buen momento para que Hudson y Grace sumaran su primera victoria en iMPACT!, pero una vez más, las triquiñuelas de las elegantes decantaron la lucha. Grace tenía rodada de espaldas a Heather, pero M interfirió reversando el toque de espaldas cuando la réferi no miraba.

. Habría sido un buen momento para que Hudson y Grace sumaran su primera victoria en iMPACT!, pero una vez más, las triquiñuelas de las elegantes decantaron la lucha. Grace tenía rodada de espaldas a Heather, pero M interfirió reversando el toque de espaldas cuando la réferi no miraba. Ante el micrófono de Gia Miller, Rich Swann comentó su «separación» de AJ Francis, tachándolo de egoísta. Francis irrumpió en escena y lo atacó por la espalda.

OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Cedric Alexander derrotó a BDE, Jason Hotch, Ryan Nemeth, Dezmond Xavier y Jake Something . Entretenida exhibición de candidatos en busca de la corona que porta Leon Slater. BDE encajó el pin tras el Lumbar Check. Tenía su lógica que el youtuber fuese el «sacrificado». Nemeth intentó usar una silla y se topó una vez más con una Superkick de Mara Sadè.

. Entretenida exhibición de candidatos en busca de la corona que porta Leon Slater. BDE encajó el pin tras el Lumbar Check. Tenía su lógica que el youtuber fuese el «sacrificado». Nemeth intentó usar una silla y se topó una vez más con una Superkick de Mara Sadè. JDC y Eddie Edwards acordaron enfrentarse en Genesis. Allí, JDC colgará las botas.

Santino Marella anunció que habrá una Battle Royal el próximo jueves y el ganador retará a Frankie Kazarian por el Campeonato Mundial TNA en el primer iMPACT! de 2026 (2 de enero). Además, reveló que Matt Cardona, por la golpiza de Stacks y Lexis King no podría competir en la lucha dentro de la jaula de acero y que haría falta encontrar un sustituto.

The System (Eddie Edwards y Brian Myers) (con Alisha Edwards) derrotaron a Sinner And Saint (Judas Icarus y Travis Williams). ¿Hacía falta recordarnos que Edwards y Myers saben luchar, y a costa de una dupla joven? La Boston Knee Party de Edwards sobre Williams dispuso a este para la cuenta de tres. En las postrimerías, los protagonistas se dieron la mano.

¿Hacía falta recordarnos que Edwards y Myers saben luchar, y a costa de una dupla joven? La Boston Knee Party de Edwards sobre Williams dispuso a este para la cuenta de tres. En las postrimerías, los protagonistas se dieron la mano. The Hardys salieron al ring y hablaron sobre el «steel cage» de marras, por si alguien no se había enterado del combate. The Righteous los interrumpieron y siniestramente les desearon suerte. De nuevo, como en Final Resolution, Vincent y Dutch tuvieron una tibia acogida por parte del respetable.

Santino Marella anunció que él sustituiría a Matt Cardona en el «steel cage».

Luchas para el próximo iMPACT!: Team TNA vs. Team WWE NXT en una jaula de acero, Battle Royal de 20 luchadores por una oportunidad al Campeonato de la División X, The Angel Warriors (Léi Yǐng Lee y Xia Brookside) vs. Tessa Blanchard y Mila Moore, más un concierto de Elijah.

COMBATE DE COLLAR DE PERRO: Dani Luna derrotó a Indi Hartwell. La lucha en sí no fue gran cosa, sobre todo comparándola con el «Dog Collar Match» que sostuvo Luna con Alex Windsor en RevPro Revolution Rumble 2024, pero la cantidad de sangre derramada resultó un buen recurso que hizo que la inglesa luciera acorde a su latiguillo (y camiseta ad hoc): Dani Luna Doesn’t Die. En la última secuencia, sobre los 12 minutos de encuentro, Luna empujó a Hartwell contra la réferi y esto despistó a la australiana lo suficiente para recibir seguidamente el Luna Landing y el conteo de tres.

⇒ Me quedo con la decisión de situar a Dani Luna como «main eventer», así como con la exposición concedida a Harley Hudson y Myla Grace. Se mantuvo bien la intriga de conocer quién sustituiría a Matt Cardona en el «steel cage» y además Cedric Alexander y Cía dieron una buena muestra de lo que es la actual División X. Por lo demás, presencia de los habituales manierismos de TNA, si bien esta vez no pesaron tanto. Ligera mejora respecto a las últimas semanas. Procuraré no ilusionarme.

6/10