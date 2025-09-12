Por segunda semana consecutiva desde The Armory en Minneapolis (Minnesota, EEUU), TNA efectuó grabaciones este pasado 4 de septiembre para su programa televisivo, iMPACT!, emitido ayer vía TNA+, YouTube y Sportsnet 360.

Hubo choque de duplas como estelar, con los hermanos Nemeth (tras mostrar sus intenciones de arrebatar a The Hardys el Campeonato Mundial de Parejas TNA) yendo contra Eddie Edwards y Brian Myers de The System.

Además, se programó lucha a cuatro bandas para determinar retador de Leon Slater por el Campeonato de la División X en Victory Road 2025 entre Jake Something, Trey Miguel, Zachary Wentz y Myron Reed.

Completando el cartel, tres duelos: Joe Hendry vs. Eric Young, Jessie McKay vs. Heather By Elegance y Moose vs. AJ Francis. Asimismo, fue anunciada la presencia de Mike Santana.

► Tercero en discordia

Moose derrotó a AJ Francis . Mustafa Ali y su «servicio secreto» salieron a escena para presenciar el encuentro, con el politicucho situado en la mesa de comentarios, hasta que quiso interferir y acabó costándole la victoria a Francis, por endosarle erróneamente una Superkick. El ex Hit Row quedó entonces a merced de la Lanza de Moose y de la consiguiente cuenta de tres. No estuvo mal el «opener», y esto es mucho decir de algo que tiene a Francis como protagonista. En las postrimerías, Moose retó a Ali para Victory Road, duelo ya confirmado por TNA.

The System se mostraron confiados de que le darían una paliza a los Nemeth.

The Rascalz, en su casa del árbol, celebraron el regreso de Trey Miguel, quien no competía por lesión desde junio.

Joe Hendry derrotó a Travis Williams (con Eric Young y Judas Icarus) . Sin que Hendry ni la audiencia tuvieran constancia, el combate fue modificado por Eric Young, rival original del inglés. Aunque tal sorpresa no fue suficiente para que los rudos vencieran, cuando Williams tuvo que quedarse sin apoyo en «ringside» luego de que el árbitro expulsara a Young e Icarus. Así, sobre los tres minutos, Hendry se impuso vía pin mediante su Standing Ovation. Como castigo, Young endosó a Williams e Icarus sendos Martinetes, ante cierta oposición del segundo. Young tiene un problema liderando facciones.

Matt Cardona retó a Ryan Nemeth a inmiscuirse otra vez en sus asuntos. La semana pasada, Nemeth propició la derrota de Cardona contra Frankie Kazarian.

Victoria Crawford estrenó podcast con Gia Miller como primera invitada y culpó a la entrevistadora de la suspensión de Tessa Blanchard. Jody Threat calmó los ánimos de las contertulias y Crawford se despidió prometiendo que presentaría nuevo episodio de su podcast cada semana, entre abucheos del respetable. Blanchard vs. Miller en Bound For Glory de «main event», por favor.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X EN VICTORY ROAD, LUCHA A CUATRO BANDAS: Myron Reed derrotó a Jake Something, Trey Miguel y Zachary Wentz. Muy dinámico choque, donde la alianza de The Rascalz fue el punto narrativo, manteniendo a raya a Something, hasta que ciertas discrepancias entre Miguel y Wentz las aprovechó Reed para endosar un Springboard 450 sobre Something y llevarse el triunfo. En las postrimerías, los Rascalz se abrazaron, aunque Miguel se motró un tanto reticente hacia Wentz. Something lució muy bien, pues básicamente tuvo que afrontar un 3 vs. 1 casi todo el encuentro. Leon Slater estuvo comentando junto a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt y defenderá pues su oro ante Reed en Victory Road.

Según el informe semanal de lesiones de TNA, Mara Sadé sufrió una lesión durante su lucha del pasado jueves.

Frankie Kazarian ofreció a Jake Something su «coaching» y le preguntó si de verdad quería ser «algo». Grandioso juego de palabras. Qué bonita sería una TNA con Kazarian como Campeón Mundial.

Heather By Elegance (con M By Elegance y The Personal Concierge) derrotó a Jessie McKay (con Cassie Lee) . Una interferencia de M permitió la victoria de Heather, ayudándola a que rodara de espaldas a McKay. Concluido el breve duelo, las elegante buscaron paliza, pero Santino Marella hizo acto de presencia y decretó que seguidamente, M luchara contra Lee.

Cassie Lee (con Jessie McKay) derrotó a M By Elegance (con Heather By Elegance y The Personal Concierge) . No fue mucho más largo este «improvisado» choque, donde McKay evitó que Heather interviniera y Lee, con su remate (The IInspiral), hizo que M sucumbiera vía pin.

En promo pregrabada, Steve Maclin recapituló sus defensas del Campeonato Internacional (todas muy disfrutables, por cierto) y dijo que Frankie Kazarian simplemente sería otro más en su lista de derrotados y que acabarían llamándolo «King of Nothing». Las promos de Maclin siempre están bien producidas y tienen sustancia. De lejos, Maclin vs. Kazarian por el título Internacional es el punto más interesante de Victory Road.

Santino Marella anunció que Indi Hartwell, retadora por el Campeonato Mundial Knockouts en Bound For Glory, ejercerá de árbitra especial en el duelo entre Ash By Elegance y Masha Slamovich por dicha presea. Además, Heather y M By Elegance defenderán el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts ante The IInspiration en Victory Road. Antes, el próximo jueves, veremos un combate de tercias: The Elegance Brand al completo vs. Masha Slamovich y The IInspiration.

Para NXT Homecoming, DIY irán contra Trick Williams y Carmelo Hayes.

Y hablando de Williams, mientras hacía su entrada, Mike Santana fue atacado por el Campeón Mundial TNA, hasta que la seguridad intervino.

The Nemeths derrotaron a The System (Eddie Edwards y Brian Myers) (con Alisha Edwards) . The System debutaron nuevo tema de entrada, cointerpretado por Chris Bey. Batalla muy igualada y que sólo se decidió por la intromisión de Order 4, que distrajo lo suficiente a Edwards para que encajara una Superkick de Nick, el remate de este (Danger Zone) y la cuenta de tres. Sinceramente, sobre el papel, la lucha no tenía categoría para ser un «main event», pero acabó resultando bastante potable.

Como epílogo, Ryan Nemeth anunció el uso de una cláusula de revancha para intentar recuperar el Campeonato Mundial de Parejas TNA el próximo jueves. Los hermanos se toparon con The Hardys y dejaron el ring.

Una ligera mejora respecto a la semana pasada (cosa que tampoco era muy difícil) por contener mayor dosis de acción entre las doce cuerdas, destacando el notable 4-Way por una oportunidad al Campeonato de la División X. Sin embargo, TNA no deja de incidir en los puntos más flojos hoy día de su show semanal, AJ Francis, The Elegance Brand y los Nemeth, al tiempo que se producen demasiados ardides dentro de la mayoría de luchas que programa. TNA sabe que se pueden desarrollar historias sin necesidad de que cada una contenga un puñado de interferencias, pero parece creer que así se acerca más al seguidor medio; véase, al seguidor que ve WWE. 5/10.