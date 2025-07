TNA volvió a ocupar el UPMC Events Center de Moon Township para su penúltimo episodio de iMPACT! previo a Slammiversary, emitido vía AXS TV, TNA+ y YouTube.

Como estelar, vimos un choque de cuartetos donde The Hardys y The Rascalz unieron fuerzas yendo contra First Class y The Nemeths, antes de que estos defiendan el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante los otros tres equipos en Slammiversary.

Mientras, el resto del cartel anunciado lo completaron una defensa bajo Triple Amenaza con Steve Maclin, Jake Something y Mance Warner, el debut competitivo de Cedric Alexander bajo los focos de TNA, un duelo entre Indi Hartwell y Victoria Crawford y dos encuentros femeniles de duplas.

We just got a chaotic preview of what's to come at #TNASlammiversary! @MATTHARDYBRAND @JEFFHARDYBRAND @AJFrancis410 @KCwrestles @ryrynemnem @NicTNemeth @joehendry @Santana_Proud #TNAiMPACT



