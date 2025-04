Antes de un par de semanas muy relevantes para TNA, cuando celebre Unbreakable (17 de abril) y Rebellion (27 de abril), este jueves la promotora siguió construyendo los carteles de ambas citas, con iMPACT! otra vez sobre la Civic Arena de St. Joseph (Missouri, EEUU).

En Unbreakable conoceremos al primer Campeón Internacional TNA, y el torneo por concretarlo dio inicio ayer, con una Triple Amenaza entre Sami Callihan, Mance Warner y AJ Francis. Hubo cuatro duelos individuales: Steve Maclin vs. Eddie Edwards, Leon Slater vs. Ryan Nemeth, Moose vs. Cody Deaner y Mustafa Ali vs. Ace Austin. Y además, un choque por parejas donde The Rascalz fueron contra The System.

Para no perder la costumbre, iMPACT! pudo verse en directo vía AXS TV (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (resto del mundo).

► Un paseo con Santana

iMPACT! abrió donde lo dejó la semana pasada. Ethan Page hizo acto de presencia y dijo que vencerá a Joe Hendry y Frankie Kazarian en Rebellion y se llevará el Campeonato Mundial TNA a WWE NXT, entre abucheos del público. Kazarian se sumó a la escena para confrontarlo y asegurar que él saldrá de Rebellion como monarca. La amena conversación fue interrumpida entonces por Santino Marella, quien informó que Hendry aún no tenía el alta competitiva y que el inglés daría cuenta de su estatus al final de la noche.

Steve Maclin estaba comentando con Gia Miller el combate que disputaría minutos después contra Eddie Edwards cuando Eric Young quiso recordarle que tiene su respaldo. Maclin, un tanto harto ya, le espetó que por última vez no se entrometiera en sus asuntos.

Ace Austin derrotó a Mustafa Ali (con The Great Hands y Tasha Steelz) por DQ . Ante la imposibilidad de imponerse limpiamente, ni con interferencias de sus esbirros, Ali utilizó una silla. Ya en el poscombate, los rudos intentaron defenestrar completamente a Austin, pero Mike Santana hizo el salve y demostró tener el don de la ubicuidad cual Fray Escoba, pues apareció en el coche que Ali y Cía pretendían usar para huir de la Civic Arena. El politicucho, Steelz y Hotch lograron bajarse, pero Santana logró que Skyler se quedara en el coche y tomó carretera. No quiero que esta historia acabe nunca.

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) (con JDC y Brian Myers) derrotó a Cody Deaner para retener el título . Moose propuso antes de la lucha que si Deaner era capaz de aguantar dos minutos, pondría sobre la mesa su cetro. Deaner lo logró, pero instantes después se comió una Lanza de Moose y kaput. Como Ali y los suyos, The System también buscaron una paliza poscombate y tampoco pudieron, pues The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) irrumpieron con bates de béisbol en mano. Mal día para los rudos.

The System (JDC y Brian Myers) derrotaron a The Rascalz . O no tan mal día. Myers endosó el pin sobre Miguel con cierta ayuda de JDC. Véase, un pin ilegal. Se notó a la legua que JDC y Myers no podían seguir el ritmo impuesto por Miguel y Wentz.

PRIMERA RONDA DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: AJ Francis (con KC Navarro) derrotó a Sami Callihan y Mance Warner . Mal día para un servidor, más bien. Otra victoria inmerecida de Francis, quien, no obstante, supongo acabará eliminado y otro talento (con verdadero talento) ganará la justa, ¿verdad, TNA? Francis aprovechó el pique entre Callihan y Warner para endosar una Lanza sobre el primero, distraído, y la consiguiente cuenta de tres.

En vestidores, Santino Marella reprendió a Callihan por haberse puesto tan violento con Warner durante la Triple Amenaza y este le pidió un combate definitivo contra el ex Campeón Mundial GCW en modalidad «Barbed Wire Massacre». Marella no pudo resistirse, afortunadamente, y lo oficializó para Unbreakable.

Leon Slater derrotó a Ryan Nemeth . Sin mucha dificultad, Slater se deshizo de Nemeth luego de su Swanton 450 y vengó las faltas de respeto hacia los Hardy, quienes intervinieron evitando que el rudo utilizara una silla.

John Skyler apareció en una siniestra estancia, atado a una silla por cortesía de Santana. El ex-LAX le dijo que Mustafa Ali lo utilizaría y luego se desharía de él, así que, pala en mano, iba a ahorrarle trabajo. Skyler, lloroso, pensó entonces que le rompería la cabeza, pero Santana sólo estaba jugando con él. Los calzoncillos de Skyler, directos a la lavadora. Después de esta rivalidad, todo lo que tracen para Santana va a saber a poco.

Eddie Edwards (con Alisha Edwards) derrotó a Steve Maclin . Eddie golpeó con su anillo de The System a Maclin para rematarlo con su Boston Knee Party, ayudado por sus colegas de facción. Eric Young, Judas Icarus y Travis Williams vieron la escena junto al ring sin hacer nada. En el poscombate, Young lanzó a Maclin la máscara que él y sus pupilos utilizan, en señal de nuevo ofrecimiento de ayuda, y aparentemente, el «Bulletproof» volvió a rechazarla. Maclin batallará contra Edwards y Ace Austin en Unbreakable como parte del torneo por el Campeonato Internacional TNA.

Anuncios para el próximo jueves, que TNA vende como el «Countdown To Unbreakable» (pues el especial se emitirá una vez concluya iMPACT!): Leon Slater vs. Brian Myers, Xia Brookside vs. Jazmyn Nyx, Dani Luna vs. Jakara Jackson y Elijah dará un mensaje de cara a Rebellion.

Y ya en el estelar, en forma de segmento, Joe Hendry. El Campeón Mundial TNA reveló que los médicos, por su presunta lesión del manguito rotador, le habían recomendado no competir en Rebellion, pero los «babyfaces» son mártires por excelencia. Hendry, de ninguna manera, se perderá Rebellion. A menos que se lesione de verdad, claro… Kazarian pidió paso entonces, intentando convencerle de estar cometiendo un absurdo error por complacer a los fans. Hendry no sólo no le hizo caso, como a los médicos, sino que además reveló habrá un choque de duplas en Unbreakable: Hendry y Masha Slamovich vs. Kazarian y Tessa Blanchard.

Al contrario que el pasado jueves, el episodio contuvo menor cantidad de anuncios relevantes. Tampoco ninguna lucha notable, si bien esto ya es habitual, pues todas resultaron instrumentos para desarrollar historias, incluida la Triple Amenaza del torneo por el Campeonato Internacional TNA. El gran «highlight» para quien escribe fueron las nuevas actualizaciones en el pique Ali-Santana, aunque realmente pudieron hacerse sin un combate como excusa. Tal empleo de la acción «in-ring» siempre se presenta productivo, pero no creo deba ir reñido con algo más sustancioso. Un debe que a mi juicio empaña iMPACT! en los últimos meses. 6/10.