En el Día Internacional de los Trabajadores, TNA no descansó, y como de costumbre cada jueves, tuvo a bien entregarnos nueva edición de iMPACT! vía AXS TV (EEUU), Sportsnet+ (Canadá) y TNA+ (resto del mundo). Pero excepcionalmente, lo hizo en directo por tercera vez en lo que llevamos de 2025, y además, bajo hora de inicio también inusual (10 pm ET).

Uno de los resultados más chocantes de Rebellion fue la victoria de los Nemeth sobre los Hardy para conquistar el Campeonato Mundial de Parejas TNA, y esto tuvo continuidad mediante choque de tercias, donde los hermanos se valieron, respectivamente, de Frankie Kazarian y Joe Hendry, rivales también en dicho evento.

Moose defendió el Campeonato de la División X ante Zachary Wentz, en otra consecuencia de Rebellion, tras ser puesto de espaldas planas por el miembro de los Rascalz. Hubo duelo entre Leon Slater y KC Navarro, quienes venían de competir en el combate Ultimate X. Jody Threat quiso ajustar cuentas con Maggie Lee, responsable de que Ash y Heather By Elegance retuvieran el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts el domingo, Mike Santana vio acción y Steve Maclin e Indi Hartwell (nuevo fichaje de TNA) tuvieron promo.

#WWENXT‘s @_trickwilliams just LAID OUT @joehendry with a Trick Shot as #TNAiMPACT went off the air!



