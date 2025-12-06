► Menudo yerno

[COUNTDOWN TO FINAL RESOLUTION]

Cedric Alexander derrotó a Eric Young.

The System (Moose, Eddie Edwards y Brian Myers) derrotaron a CW Anderson, Brock Anderson y Bear Bronson. Esto fue un reto abierto de The System en pos de encontrar un nuevo miembro para el grupo tras el inminente retiro de JDC.

[FINAL RESOLUTION]

Mike Santana abrió el show, proclamando que no quería esperar para darle su merecido a Charlie Dempsey.

Mike Santana derrotó a Charlie Dempsey . Buen «limbwork» aquí de Dempsey sobre el brazo izquierdo de Santana, mismo punto que acabó costándole al boricua su breve combate contra Frankie Kazarian por el que perdió el Campeonato Mundial TNA. En esta ocasión, Santana pudo reponerse, aplicar los Three Amigos y luego la Plancha Sapito (renombrada Papi Splash), hasta rematar al hijo de William Regal con su Spin The Block y ponerlo de espaldas planas. La lucha prometía y tuvo calidad.

. Buen «limbwork» aquí de Dempsey sobre el brazo izquierdo de Santana, mismo punto que acabó costándole al boricua su breve combate contra Frankie Kazarian por el que perdió el Campeonato Mundial TNA. En esta ocasión, Santana pudo reponerse, aplicar los Three Amigos y luego la Plancha Sapito (renombrada Papi Splash), hasta rematar al hijo de William Regal con su Spin The Block y ponerlo de espaldas planas. La lucha prometía y tuvo calidad. Frankie Kazarian, ante el micrófono de Gia Miller, prometió retener el Campeonato Mundial TNA ante el «fracasado» JDC y celebrarlo consigo mismo.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) (c) derrotaron a Tessa Blanchard y Victoria Crawford (con Robert Stone) para retener el título. Ash By Elegance estuvo comentando la lucha junto a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt. Como era previsible, el combate estuvo lleno de ardides. Primero Stone, quien intentó ayudar a las rudas dándoles una de las correas, y luego Heather y M By Elegance, apareciendo no sé muy bien a cuento de qué, porque acabaron golpeadas antes de poder entrar al ring. En la última secuencia, entre tanto barullo, las campeonas aplicaron su Idolizer sobre Crawford y la cubrieron. Ojo al detalle de proteger a Blanchard.

Ash By Elegance estuvo comentando la lucha junto a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt. Como era previsible, el combate estuvo lleno de ardides. Primero Stone, quien intentó ayudar a las rudas dándoles una de las correas, y luego Heather y M By Elegance, apareciendo no sé muy bien a cuento de qué, porque acabaron golpeadas antes de poder entrar al ring. En la última secuencia, entre tanto barullo, las campeonas aplicaron su Idolizer sobre Crawford y la cubrieron. Ojo al detalle de proteger a Blanchard. TNA informó que Dani Luna está de baja por una contusión.

Santino Marella pidió a su hija Arianna Grace que lo ayudara en la investigación para esclarecer quién abrió las puertas de la Full Sail University para que accedieran los invasores de NXT durante el iMPACT! del pasado 13 de noviembre. Marella elogió la profesionalidad de Grace por mantener separada su vida profesional de la personal. Grace, si no lo saben, es pareja de Stacks, uno de los invasores. Mucho tomate hay aquí.

PELEA CALLEJERA: Matt Cardona derrotó a Mance Warner (con Steph De Lander) . Tiempo decente el que tuvieron Cardona y Warner, aunque uno no pudo evitar hacer comparaciones con sus choques en GCW y ver este como una versión «light» de los mismos. Hubo algunos «spots» divertidos, caso de un Attitude Adjustment sobre un puñado de muñecos de la colección de Cardona. Warner, quien sigue sin mostrar toda su personalidad en TNA, erró un ataque con un destornillador y acabó atravesando una mesa por el Radio Silence de Cardona. Seguidamente, Cardona finiquitó la pelea vía pin.

. Tiempo decente el que tuvieron Cardona y Warner, aunque uno no pudo evitar hacer comparaciones con sus choques en GCW y ver este como una versión «light» de los mismos. Hubo algunos «spots» divertidos, caso de un Attitude Adjustment sobre un puñado de muñecos de la colección de Cardona. Warner, quien sigue sin mostrar toda su personalidad en TNA, erró un ataque con un destornillador y acabó atravesando una mesa por el Radio Silence de Cardona. Seguidamente, Cardona finiquitó la pelea vía pin. Ante un espejo, JDC se automotivó con el ejemplo de John Cena, ganador del máximo cetro de WWE meses antes de su retiro y reveló querer que su último combate sea contra «su hermano» Eddie Edwards en Genesis.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks (con Lexis King) derrotó a Steve Maclin (c) para ganar el título. Sin las interferencias, el duelo fue disfrutable, pero una vez más, parece que todos los secundarios tienen que justificar su sueldo. King molestó lo suficiente para que Maclin no se llevara la victoria y antes de ser noqueado dejó su bastón en el ring, que Stacks empleó cuando el árbitro estaba distraído. Un sólo golpe bastó. 1, 2 y 3: nuevo monarca de TNA procedente de NXT. Esto no entraba en mis quinielas. Y una vez más, Maclin, de los mejores talentos que tiene TNA, sale perjudicado. O lo mismo ahora se encamina al Campeonato Mundial TNA. Ojalá.

Sin las interferencias, el duelo fue disfrutable, pero una vez más, parece que todos los secundarios tienen que justificar su sueldo. King molestó lo suficiente para que Maclin no se llevara la victoria y antes de ser noqueado dejó su bastón en el ring, que Stacks empleó cuando el árbitro estaba distraído. Un sólo golpe bastó. 1, 2 y 3: nuevo monarca de TNA procedente de NXT. Esto no entraba en mis quinielas. Y una vez más, Maclin, de los mejores talentos que tiene TNA, sale perjudicado. O lo mismo ahora se encamina al Campeonato Mundial TNA. Ojalá. Los Hardy lucieron preocupados antes de defender sus oros contra The High Ryze.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) derrotó a Xia Brookside para retener el título. Buen rollo entre las compañeras de equipo (Angel Warriors), aunque un campeonato es un campeonato y no se dejaron nada en el tintero. Muy notable actuación de ambas, en especial de Brookside, quienes parecen guardarse química también en esquinas opuestas, ayudadas por el tiempo del que dispusieron, que no hizo sentir al choque como un mero trámite. Tras el Swinging Facebuster de Lee, Brookside fue puesta de espaldas planas. El principal pero: lo apagado que estuvo el público. Sigo diciendo que TNA necesita una monarca más mediática. Véase, Tessa Blanchard.

Buen rollo entre las compañeras de equipo (Angel Warriors), aunque un campeonato es un campeonato y no se dejaron nada en el tintero. Muy notable actuación de ambas, en especial de Brookside, quienes parecen guardarse química también en esquinas opuestas, ayudadas por el tiempo del que dispusieron, que no hizo sentir al choque como un mero trámite. Tras el Swinging Facebuster de Lee, Brookside fue puesta de espaldas planas. El principal pero: lo apagado que estuvo el público. Sigo diciendo que TNA necesita una monarca más mediática. Véase, Tessa Blanchard. Mientras concedían una entrevista a Gia Miller, Lee y Brookside se vieron atacadas por Dani Luna. ¿No estaba lesionada? Indi Hartwell hizo el salve y la seguridad intervino.

Stacks, acompañado de Lexis King, The High Ryze y Brooks Jensen, sacó pecho de su conquista titular y dijo que el siguiente paso sería que Tyson Dupont y Tyriek Igwe ganaran el Campeonato Mundial de Parejas NXT.

The Rascalz (Trey Miguel, Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier) derrotaron a Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler, Jason Hotch y Special Agent 0) (con Tasha Steelz) . Menos mal, dos combates consecutivos merecedores de visionado. Y este fue el «highlight» de la noche. Algunas secuencias no tuvieron nada que envidiar a las mejores luchas por equipos que conjunta AEW. Memorable el «spot» en el que Reed le endosa un Flame On (variación del Cutter) a Ali justo antes de que el ex 205 Live se lanzara desde la tercera cuerda hacia fuera del ring. Ya era hora de que Reed recibiera debida exposición. Y tampoco estuvo mal la aparición de Elijah, atacando a Ali y llevándoselo atado a su caballo cual Marty McFly en Back To The Future III. Por detalles así, el combate recordó a los mejores tiempos de TNA, cuando la promotora ofrecía cosas innovadoras. Skyler encajó el pin, luego de recibir los remates de todos los Rascalz. Recomendable punto de Final Resolution.

. Menos mal, dos combates consecutivos merecedores de visionado. Y este fue el «highlight» de la noche. Algunas secuencias no tuvieron nada que envidiar a las mejores luchas por equipos que conjunta AEW. Memorable el «spot» en el que Reed le endosa un Flame On (variación del Cutter) a Ali justo antes de que el ex 205 Live se lanzara desde la tercera cuerda hacia fuera del ring. Ya era hora de que Reed recibiera debida exposición. Y tampoco estuvo mal la aparición de Elijah, atacando a Ali y llevándoselo atado a su caballo cual Marty McFly en Back To The Future III. Por detalles así, el combate recordó a los mejores tiempos de TNA, cuando la promotora ofrecía cosas innovadoras. Skyler encajó el pin, luego de recibir los remates de todos los Rascalz. Recomendable punto de Final Resolution. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. High Ryze (Tyson Dupont y Tyriek Igwe). Tres encuentros notables era ya mucho pedir. Hablaba en el previo de que todas las defensas parecían de resultado previsible (véase, ningún cambio titular), y en esta nadie hizo por disipar tal sensación. En apenas ocho minutos, los veteranos despacharon la amenaza vía pin luego de la Swanton Bomb de Jeff Hardy sobre Dupont, sin tener que superar interferencia alguna. Un detalle que igualmente rechinó. ¿Por qué Stacks tuvo ayuda externa y High Ryze no? En las postrimerías, The Righteous (Vincent y Dutch) debutaron en TNA y confrontaron a los Hardy. Interesante fichaje, aunque muchos presentes los recibieran al grito de «Who Are You?» Como dirían Kaka de Luxe: «Pero qué público más tonto tengo».

Tres encuentros notables era ya mucho pedir. Hablaba en el previo de que todas las defensas parecían de resultado previsible (véase, ningún cambio titular), y en esta nadie hizo por disipar tal sensación. En apenas ocho minutos, los veteranos despacharon la amenaza vía pin luego de la Swanton Bomb de Jeff Hardy sobre Dupont, sin tener que superar interferencia alguna. Un detalle que igualmente rechinó. ¿Por qué Stacks tuvo ayuda externa y High Ryze no? En las postrimerías, The Righteous (Vincent y Dutch) debutaron en TNA y confrontaron a los Hardy. Interesante fichaje, aunque muchos presentes los recibieran al grito de «Who Are You?» Como dirían Kaka de Luxe: «Pero qué público más tonto tengo». Eric Young, en «backstage», dijo que TNA se adentraba en una nueva era y que él sanaría a la promotora.

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) derrotó a AJ Francis (con Rich Swann) para retener el título. Decente acción entre las doce cuerdas, si bien una defensa indigna de Slater, ante un rival con el que poco más pudo hacer. El intríngulis estuvo en el rol de Swann: ¿trampearía en favor de Francis? Pues no, no lo hizo, y tal decisión propició que su colega perdiera, al ser cubierto como consecuencia del Swanton 450. BDE, el youtuber al que Francis venció en Turning Point 2025, tuvo un papel un tanto absurdo, ya que evitó que el rudo usara una silla y acabó por los suelos, en una intervención sin incidencia alguna.

Decente acción entre las doce cuerdas, si bien una defensa indigna de Slater, ante un rival con el que poco más pudo hacer. El intríngulis estuvo en el rol de Swann: ¿trampearía en favor de Francis? Pues no, no lo hizo, y tal decisión propició que su colega perdiera, al ser cubierto como consecuencia del Swanton 450. BDE, el youtuber al que Francis venció en Turning Point 2025, tuvo un papel un tanto absurdo, ya que evitó que el rudo usara una silla y acabó por los suelos, en una intervención sin incidencia alguna. Anuncio para el próximo iMPACT!: Dani Luna vs. Indi Hartwell en una lucha de collar de perro. Quien no la haya visto, le recomiendo la que Luna disputó junto a Alex Windsor durante RevPro Revolution Rumble 2024.

Antes del estelar, Ryan Nemeth, todavía vestido de pavo, recordó al público que su hermano Nic podía canjear su oportunidad titular (Call Your Shot) en cualquier momento. De paso, Nemeth criticó a Mara Sadè por la patada que esta le dio semanas atrás. Sadé apareció y le dio otra. Tachán.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Frankie Kazarian (c) derrotó a JDC para retener el título. No fue gran cosa el estelar, pero al menos no acusó interferencias. Eso sí, la victoria de Kaz llegó con ciertos ardides. El réferi estuvo varios minutos en brazos de Morfeo por un golpe fortuito y nadie pudo ejecutar una aparente cuenta de tres sobre Kaz. Una vez recuperado el árbitro, Kaz también se repuso y enganchó a JDC con su Chiken Wing y el otrora Fandango se desmayó. TKO.

No fue gran cosa el estelar, pero al menos no acusó interferencias. Eso sí, la victoria de Kaz llegó con ciertos ardides. El réferi estuvo varios minutos en brazos de Morfeo por un golpe fortuito y nadie pudo ejecutar una aparente cuenta de tres sobre Kaz. Una vez recuperado el árbitro, Kaz también se repuso y enganchó a JDC con su Chiken Wing y el otrora Fandango se desmayó. TKO. En el epílogo, los invasores de NXT tomaron el ring, atacando a The System, y quisieron prender fuego los muy mamones al logo de TNA que decoraba la lona. Por fortuna, Mike Santana, Steve Maclin y los Hardy evitaron tamaña tragedia. Santino Marella, acompañado de miembros de seguridad, quiso poner orden y se llevó un directo al mentón de Stacks. La cena de Nochebuena en casa de los Marella va estar curiosa.

⇒ Pese al cambio titular a costa de Maclin, como predije, un show bastante blanco, donde todo quedó en casa con la historia de la guerra TNA vs. WWE NXT, que ahora alcanza un nuevo punto muy novelesco. La acción fue una de cal y otra de arena, pero debe reconocerse que The Rascalz y Order 4 protagonizaron una de las mejores luchas del año en TNA y diría que de los últimos meses en general vista sobre un producto yanqui. En cualquier caso, reitero que la imagen ofrecida en el primer especial de TNA tras el anuncio de su nuevo acuerdo televisivo resultó de muy bajo perfil, sin tratarse, como digo, de un mal show. De hecho, superior a Bound For Glory 2025.

6/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNA Wrestling (@tnawrestling)