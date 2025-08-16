Previo TNA Emergence 2025 | Cumpleaños fatal
► Thank you, Sami
[Countdown to Emergence]
- Indi Hartwell derrotó a Rosemary.
- The Home Town Man derrotó a Ryan Nemeth.
[Show principal]
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) derrotó a Cedric Alexander para retener el título. Aunque TNA les hubiera concedido cinco minutos, probablemente habría sido también el mejor combate de Emergence. Por fortuna, estuvieron cerca de un cuarto de hora devolviéndonos aquellas sensaciones que transmitía la División X durante los años donde AJ Styles y Cía asombraban al mundo luchístico. De hecho, hubo guiño hacia Styles en la última secuencia, cuando Slater evitó el Lumbar Check de Alexander, le aplicó un Style Clash y seguidamente lo remató con su Swanton 450. Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt se levantaron de sus asientos para aplaudir en las postrimerías. Slater y Alexander acabaron dándose la mano. Buena decisión situar este duelo como «opener», ya que no iba a ocupar el «main event».
- Ante el micrófono de Gia Miller, Trick Williams, AJ Francis y Rich Swann hablaron sobre sus respectivos combates programados y se jactaron, cada uno con sus argumentos habituales, de ser quienes atraen miradas hacia TNA y quienes conseguirían que la empresa tuviera nuevo acuerdo televisivo.
- Matt Cardona derrotó a Mustafa Ali (con Order 4). Por medio de las habituales interferencias de sus secuaces, Ali tenía ganado el encuentro tras caer sobre Cardona con su 450, pero se confió, no hizo bien la cobertura y el «Alwayz Ready» a cambio lo puso de espaldas planas mediante un Crucifijo, sorprendiéndolo. Lucha nada especial, que parece fue mera excusa para lo sucedido a posteriori: Order 4 buscaron paliza para Cardona y The System (Eddie Edwards y Brian Myers) provocaron que pusieran pies en polvorosa. Por cierto, se vende que Agent Zero es un monstruo, pero tiene el mismo tamaño que Cardona.
- First Class (AJ Francis y Rich Swann) derrotaron a The System (Eddie Edwards y Brian Myers). Choque igualado hasta que Order 4 interfirió, con Agent Zero a la cabeza, quien tumbó a Edwards y dejó blandito a Myers, permitiendo que Francis lo rematara con su Down Payment y le endosara la cuenta de tres. No fue una decepción, pues poco espero de un combate en el que está implicado Francis.
- Joe Hendry ejerció de comentarista invitado para el siguiente combate.
- Mike Santana derrotó a Sami Callihan. Antes de iniciarse, Callihan propuso que la lucha fuese una «Baltimore Street Fight». Esperaba golpes con DVDs de The Wire, pero como de costumbre, la realidad no está a la altura de mi imaginación. En cualquier caso, digna despedida la que tuvo Callihan, con la dosis adecuada de violencia, aunque falta de la intensidad adecuada por el estado físico de «The Death Machine». La cuenta de tres, por cierto, lució un tanto extraño, pues dio la sensación de que Callihan hizo un «kickout» y el réferi no quiso verlo. Considerando su relevancia en el producto durante la «Anthem Era», creo que la construcción de este combate de retiro pudo ser mejor. En sus postrimerías, vimos a Santana chocar puños con Callihan y a este quitarse las botas y dejarlas sobre el ring, sin mayores artificios, entre cánticos de «Thank You, Sami».
- Volviendo a vestidores, varios miembros del elenco de TNA le hicieron un pasillo de aplausos a Callihan. Todo muy bonito hasta que Eric Young empezó a gritarle a Callihan que no creyera a los hipócritas que le aplaudían. Joe Hendry intervino y Young le dijo que todo empezó por su culpa.
- Los hermanos Nemeth quisieron recordarnos algo: todavía tienen una cláusula de revancha por el Campeonato Mundial de Parejas TNA.
- Carlos Silva, Tommy Dreamer y Jazz anunciaron la renovación de Léi Yǐng Lee.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (c) (con The Personal Concierge) derrotaron a The IInspiration (Cassie Lee y Jessica McKay) (con Mara Sadè), Fatal Influence (Fallon Henley y Jazmyn Nyx) (con Jacy Jayne) y Xia Brookside y Léi Yǐng Lee (con Masha Slamovich). Hubo mucha bronca en «ringside», así que el réferi expulsó a todos los acompañantes. En los compases finales se escucharon cánticos de «This is awesome» un tanto gratuitos, pero con todo y a pesar del exceso de ardides, el encuentro me pareció entretenido, ya que todas las luchadoras pudieron lucir bien. Asimismo, el cierre abre la puerta a una revancha. Heather golpeó a Cassie con uno de los cinturones en liza y M la cubrió, ante la habitual ceguera de los árbitros de TNA, también en modo especial.
- Indi Hartwell expresó sus intenciones de conquistar el Campeonato Mundial Knockouts, y Dani Luna le recordó que sin su ayuda, tal vez no habría vencido a Rosemary. Hartwell rechazó su propuesta de hacer equipo y Luna se quedó un poco con el gesto torcido.
- Frankie Kazarian, comentarista invitado de cara al siguiente combate.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA, LUCHA SIN DESCALIFICACIONES NI CUENTAS FUERA DEL RING: Steve Maclin (c) derrotó a Jake Something para retener el título. Otro punto de Emergence que esperaba podía ser notable, y lo fue. Por fortuna, Kazarian se quedó en comentarios poniendo «apellidos» a Something absurdamente divertidos, y la lucha se desarrolló sin interferencias, con los implicados saliendo a robarse el show y casi consiguiéndolo de no ser por Leon Slater y Cedric Alexander. No me importaría ver una revancha con más tiempo disponible, por ejemplo, como estelar de un episodio de iMPACT! Tres Lanzas consecutivas y su KIA tuvo que emplear Maclin en esta octava defensa de su oro. En las postrimerías, Kazarian interrumpió una entrevista a Maclin y este lo invitó a subir al ring. «The King of TNA» prefirió marcharse.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) derrotaron a The Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed) para retener el título. Pues no, era mucho pedir que los Rascalz se coronaran aquí. Parece que el «one last time» con Team 3D en Bound for Glory tendrá innecesariamente carácter titular. Por lo demás, choque correcto, donde se vio bastante claro que Wentz y Reed rebajaron una marcha en pos de acoplarse al ritmo de los veteranos hermanos. Reed encajó la cuenta de tres luego de la Swanton Bomb de Jeff. Hubo celebración de ambos equipos al sonar la campana de cierre.
- Sin previo aviso, tuve que ver nueva edición de ‘First Class Penthouse’. Poe, la mascota de los Baltimore Ravens, salió en defensa de Baltimore, como consecuencia de que AJ Francis y Rich Swann echaran pestes sobre la ciudad, y The System acabaron saliendo en defensa de Poe, con Alisha Edwards endosando una bofetada a Francis, quien muy dignamente se fue con la música a otra parte acompañado de Swann. Lucha y segmento en un mismo especial para Francis. Sigo pensando que tiene acciones en Anthem.
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Trick Williams (c) derrotó a Moose para retener el título. Debo decir que tampoco esperaba mucho de este estelar y al final me pareció bastante potable, pues hubo ardides (un Flying Lariat de Williams que dejó grogui al árbitro), pero no marcaron su resultado, ya que el campeón se impuso, básicamente, de forma limpia, luego de evitar la Lanza de Moose y endosarle dos Trick Shots. Buen desempeño el de los protagonistas, reconocido por el público, en pos de conceder toda la emoción posible a una defensa cuyo resultado se antojaba claro.
- Como epílogo, Carlos Silva entregó simbólicamente el Campeonato Mundial TNA a Trick Williams.
- Siendo un especial de los menos importantes del calendario de TNA, Emergence le dio mil vueltas a Slammiversary en todo: factor «in-ring», resultados, emoción, público y desarrollo de historias. Hasta tuvo una lucha de retiro. Mi aplauso a TNA por ofrecer un buen show con las secuelas creativas de Slammiversary aún tan presentes. Si AJ Francis no chupara tanta cámara y los tres títulos mundiales estuvieran en mano de talentos jóvenes forjados por TNA entonces sí que la realidad superaría a mi imaginación. Mientras tanto, siempre nos quedará el «midcard». 7/10.
