► Por el poder de la cobra

[COUNTDOWN TO AGAINST ALL ODDS]

The Elegance Brand (Ash, Heather y M By Elegance) (con The Personal Concierge) derrotaron a Harley Hudson, Myla Grace y Xia Brookside. The Personal Concierge atacó en «ringside» a Grace con un tridente (!) y esto lo aprovechó Ash para aplicarle el Rarified Air y la cuenta de tres. Heather y M demostraron calidad como dupla esta semana en iMPACT!, y es una pena que su «bookeo» esté tan lleno de ardides. Al concluir el choque, The IInspiration (Cassie Lee y Jessica McKay) hicieron su regreso a TNA y mostraron sus intenciones de conquistar el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que portan las elegantes. Demasiado glamour para un preshow.

En vestidores, Jason Hotch le dijo a Steelz que fuese su second, pero Mustafa Ali apareció y ordenó a la gladiadora que estuviera en su esquina. Steelz se quedó sola e hizo una llamada misteriosa a alguien pidiéndole ayuda.

Steve Maclin vs. Mance Warner se anunció como «opener» del show y Steph De Lander interrumpió a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt para meterse un poco con Maclin.

TNA decretó que Matt Cardona ejercería de réferi especial para el Santino Marella vs. Robert Stone y el «Milan Miracle» avisó de que su Cobra se había legalizado para tan trascendente duelo.

Promo del estelar con Trick Williams y Elijah. Hannifan, intentando ser lo más imparcial posible, expresó su deseo de que Elijah recuperara para TNA el Campeonato Mundial.

[SHOW PRINCIPAL]

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin (c) derrotó a Mance Warner (con Steph De Lander) para retener el título . Bastantes interferencias de De Lander buscaron allanar el camino a Warner, pero Maclin demostró otra vez su solidez como monarca, y con el KIA y la consiguiente cuenta de tres consumó su cuarta defensa. Buena lucha de apertura, aunque corta, según preveía, tal vez de cara a una revancha con algo más de violencia.

. Bastantes interferencias de De Lander buscaron allanar el camino a Warner, pero Maclin demostró otra vez su solidez como monarca, y con el KIA y la consiguiente cuenta de tres consumó su cuarta defensa. Buena lucha de apertura, aunque corta, según preveía, tal vez de cara a una revancha con algo más de violencia. Elijah, ante el micrófono de Gia Miller, prometió devolver a TNA el título mundial.

The Hardys, Leon Slater y «The Hometown Man» derrotaron a The Sytem (Moose, Eddie Edwards, Brian Myers y JDC) (con Alisha Edwards) . Slater se comió una vez más una Lanza de Moose, pero «The Youngest In Charge» pudo reversar el pin y poner de espaldas planas al Campeón de la División X, sorprendiéndolo con un paquetito. Supongo que el destino de Slater está en dicho oro. Ese supuesto oriundo de Tempe no era otro que Cody Deaner enmascarado (y saliendo al son de un tema de entrada propio), quien tuvo que dejar TNA tras perder ante Eddie Edwards en Under Siege 2025. La broma generó bastantes reacciones una vez todo el público se dio cuenta quién estaba debajo de la máscara. Por lo demás, lucha de nivel iMPACT!, no por ello necesariamente mala en cuanto a «in-ring», sino en cuanto a trascendencia. Me gustó el detalle de que Slater saliera ataviado cual tercer Hardy. Incluso hicieron un Triple Twist Of Fate.

. Slater se comió una vez más una Lanza de Moose, pero «The Youngest In Charge» pudo reversar el pin y poner de espaldas planas al Campeón de la División X, sorprendiéndolo con un paquetito. Supongo que el destino de Slater está en dicho oro. Ese supuesto oriundo de Tempe no era otro que Cody Deaner enmascarado (y saliendo al son de un tema de entrada propio), quien tuvo que dejar TNA tras perder ante Eddie Edwards en Under Siege 2025. La broma generó bastantes reacciones una vez todo el público se dio cuenta quién estaba debajo de la máscara. Por lo demás, lucha de nivel iMPACT!, no por ello necesariamente mala en cuanto a «in-ring», sino en cuanto a trascendencia. Me gustó el detalle de que Slater saliera ataviado cual tercer Hardy. Incluso hicieron un Triple Twist Of Fate. Mustafa Ali (con John Skyler y Tasha Steelz) derrotó a Jason Hotch . Hubo mucha tela que cortar antes del definitivo 450 y la cuenta de tres, porque Hotch protagonizó una actuación de esas pivotantes en las carreras de talentos hasta entonces un tanto ignorados por el público. Hotch supo ir de tú a tú con todo un competidor de clase mundial como es Ali, y esto enfureció al politicucho, castigándolo más de la cuenta. Skyler dejó entonces la mesa de comentarios para recriminar sus acciones a Ali, generándose más tensión entre los integrantes de Order 4. En el poscombate, Ali rechazó chocar manos con Hotch y se marchó entre abucheos. No sé cómo, pero todas las historias que protagoniza Ali desde su llegada a TNA siempre acaban por gustarme.

. Hubo mucha tela que cortar antes del definitivo 450 y la cuenta de tres, porque Hotch protagonizó una actuación de esas pivotantes en las carreras de talentos hasta entonces un tanto ignorados por el público. Hotch supo ir de tú a tú con todo un competidor de clase mundial como es Ali, y esto enfureció al politicucho, castigándolo más de la cuenta. Skyler dejó entonces la mesa de comentarios para recriminar sus acciones a Ali, generándose más tensión entre los integrantes de Order 4. En el poscombate, Ali rechazó chocar manos con Hotch y se marchó entre abucheos. No sé cómo, pero todas las historias que protagoniza Ali desde su llegada a TNA siempre acaban por gustarme. The IInspiraton, ante el micrófono de Gia Miller, dieron cuenta de su regreso. Lee y McKay quieren seguir inspirando a la gente.

Momento para la sección ‘First Class Penthouse’ con Mike Santana. Resumiré un poco: AJ Francis y KC Navarro echaron pestes sobre Santana, creyendo que no estaba en el recinto, pero el ex-LAX hizo acto de presencia. Francis echó entonces a Navarro a los leones, antes de romperle una botella de champán en la cabeza a Santana y recoger los restos de su colega. Todo, con seguridad presente, que como de costumbre, hizo gala de su inutilidad.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Masha Slamovich (c) derrotó a Léi Yǐng Lee para retener el título . Con su Requiem Piledriver y el conteo de tres, Slamovich finiquitó su undécima defensa. Me aventuré a decir en la previa que esta lucha sería uno de los «highlights» de Against All Odds 2025, y así fue. Sin necesidad de «shenigans» ni historias complicadas detrás, la rusa y la china honraron el prestigio del título por el que batallaban, y en algunos puntos se vendió bien el escenario de que Lee saliera campeona, aunque pocos lo contemplaran. Indi Hartwell estuvo comentando el choque con Hannifan y Rehwoldt. Y como extra, un gran poscombate: Killer Kelly hizo su reaparición tras su baja por maternidad y dejó una cadena en el ring, simbolizando la sinergia que ambas tenían cuando conformaban MK Ultra. Entre la oscuridad y las luces rojas, muchos no vieron bien de quién se trataba, provocando que este retorno no generara demasiadas reacciones.

. Con su Requiem Piledriver y el conteo de tres, Slamovich finiquitó su undécima defensa. Me aventuré a decir en la previa que esta lucha sería uno de los «highlights» de Against All Odds 2025, y así fue. Sin necesidad de «shenigans» ni historias complicadas detrás, la rusa y la china honraron el prestigio del título por el que batallaban, y en algunos puntos se vendió bien el escenario de que Lee saliera campeona, aunque pocos lo contemplaran. Indi Hartwell estuvo comentando el choque con Hannifan y Rehwoldt. Y como extra, un gran poscombate: Killer Kelly hizo su reaparición tras su baja por maternidad y dejó una cadena en el ring, simbolizando la sinergia que ambas tenían cuando conformaban MK Ultra. Entre la oscuridad y las luces rojas, muchos no vieron bien de quién se trataba, provocando que este retorno no generara demasiadas reacciones. Un iracundo Mike Santana pagó su frustración con un médico mientras era atendido.

Frankie Kazarian derrotó a Joe Hendry . La tocada pierna izquierda de Hendry jugó un papel clave, tras ser arrojado contra las escaleras metálicas al inicio. En los compases finales, Kazarian se valió de tal talón de Aquiles para poner de espaldas planas al inglés, mientras se valía de las cuerdas, ante la ceguera del réferi. Personal de TNA, hagan su trabajo, por favor. Al concluir, ante el micrófono de Gia Miller, Kazarian hizo leña del árbol caído, vanagloriándose de saber ganar, algo que según él, Hendry había olvidado. Combate un tanto largo para la historia que se quiso contar. La buena noticia es que Hendry no ha perdido candencia entre el respetable, y otro fracaso sólo hará que empaticen aún más con él. Me pregunto, no obstante, si de verdad habrá un camino de redención hacia el Campeonato Mundial TNA.

. La tocada pierna izquierda de Hendry jugó un papel clave, tras ser arrojado contra las escaleras metálicas al inicio. En los compases finales, Kazarian se valió de tal talón de Aquiles para poner de espaldas planas al inglés, mientras se valía de las cuerdas, ante la ceguera del réferi. Personal de TNA, hagan su trabajo, por favor. Al concluir, ante el micrófono de Gia Miller, Kazarian hizo leña del árbol caído, vanagloriándose de saber ganar, algo que según él, Hendry había olvidado. Combate un tanto largo para la historia que se quiso contar. La buena noticia es que Hendry no ha perdido candencia entre el respetable, y otro fracaso sólo hará que empaticen aún más con él. Me pregunto, no obstante, si de verdad habrá un camino de redención hacia el Campeonato Mundial TNA. En «backstage», Robert Stone le dio un sobre con bastantes billetes a Matt Cardona para que permitiera los debidos trampeos que fueran necesarios. Cardona pareció aceptarlo.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Nemeths (c) derrotaron a The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) para retener el título . Sorprendentemente, victoria limpia de Nic y Ryan, mediante el Hollywood Ending del segundo y la consiguiente cuenta de tres. Lo mejor del encuentro fueron los cánticos de «You’re adopted» dirigidos hacia Ryan Nemeth y los de «We Want Truth», indicativo de que el público no esperaba demasiado de esta defensa, segunda en el reinado de los hermanos. Con todo, y aunque los Rascalz podrían dar mejores luchas contra mejores dúos, tuvo varias secuencias creativas y un duración decente.

. Sorprendentemente, victoria limpia de Nic y Ryan, mediante el Hollywood Ending del segundo y la consiguiente cuenta de tres. Lo mejor del encuentro fueron los cánticos de «You’re adopted» dirigidos hacia Ryan Nemeth y los de «We Want Truth», indicativo de que el público no esperaba demasiado de esta defensa, segunda en el reinado de los hermanos. Con todo, y aunque los Rascalz podrían dar mejores luchas contra mejores dúos, tuvo varias secuencias creativas y un duración decente. Entre bastidores, Eric Young lanzó un grito al cielo sobre el hecho de que cierto «capullo» de NXT porte el Campeonato Mundial TNA, luego de tanto sacrificio. Sami Callihan lo confrontó y le dijo estar también muy enfadado por la situación, antes de pedirle que se centrara y buscase el oro si de verdad estaba tan indignado.

LUCHA POR SER EL DIRECTOR DE AUTORIDAD DE TNA: Santino Marella (con Arianna Grace) derrotó a Robert Stone (con Tessa Blanchard) . La ayuda de Grace a su padre, dándole otra Cobra (véase, otro calcetín pintado de verde) con la que remató al odioso Stone, luego de que Blanchard le robara la primera, decantó la balanza del lado de los técnicos. Mucho tuvo que ver igualmente que Cardona hiciera un trabajo limpio, a pesar del sobre recibido minutos antes, ganándose los aplausos. En definitiva, un combate muy de «house show» y muy de placer culpable, con una duración idónea, vendido como coestelar. Marella recuperó su cargo y Stone dejó de ser «Sheriff Stone». En las postrimerías, Marella dedicó a los fans su triunfo. No exagero cuando digo que el canadiense (sí, no es italiano), por reacciones, supone el gran «babyface» de TNA, casi al mismo nivel que Joe Hendry.

. La ayuda de Grace a su padre, dándole otra Cobra (véase, otro calcetín pintado de verde) con la que remató al odioso Stone, luego de que Blanchard le robara la primera, decantó la balanza del lado de los técnicos. Mucho tuvo que ver igualmente que Cardona hiciera un trabajo limpio, a pesar del sobre recibido minutos antes, ganándose los aplausos. En definitiva, un combate muy de «house show» y muy de placer culpable, con una duración idónea, vendido como coestelar. Marella recuperó su cargo y Stone dejó de ser «Sheriff Stone». En las postrimerías, Marella dedicó a los fans su triunfo. No exagero cuando digo que el canadiense (sí, no es italiano), por reacciones, supone el gran «babyface» de TNA, casi al mismo nivel que Joe Hendry. The IInspiration lucharán en el próximo episodio de iMPACT!

Antes del último encuentro, anuncio sobre Slammiversary 2025.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Trick Williams (c) derrotó a Elijah para retener el título . No le bastó a quien produjera este «main event» con plasmar varios trampeos de Williams; el último, lanzar a Elijah contra un esquinero sin protección, aplicándole seguidamente su Trick Shot y el pin. Aparte, un servidor tuvo que ver cómo AJ Francis ocupaba nuevo espacio en el show, intentando provocar la derrota del retador. Against All Odds 2025 cerró con una nota baja. Lo peor del especial, diría. Me gusta Elijah, pero ponerlo en un combate de casi 17 minutos, entre un «sobrebookeo» muy WCW, flaco favor le hizo.

. No le bastó a quien produjera este «main event» con plasmar varios trampeos de Williams; el último, lanzar a Elijah contra un esquinero sin protección, aplicándole seguidamente su Trick Shot y el pin. Aparte, un servidor tuvo que ver cómo AJ Francis ocupaba nuevo espacio en el show, intentando provocar la derrota del retador. Against All Odds 2025 cerró con una nota baja. Lo peor del especial, diría. Me gusta Elijah, pero ponerlo en un combate de casi 17 minutos, entre un «sobrebookeo» muy WCW, flaco favor le hizo. Hasta el estelar, Against All Odds 2025 fue bastante entretenido, con un casi perfecto reparto de tiempos, positivos regresos y dos muy gratas actuaciones (Jason Hotch y Léi Yǐng Lee). TNA parece acusar ahora el mismo problema que AEW y su órbita del título mundial, aunque al menos allí un luchador de otra empresa no ostenta el oro. Le doy su cuota de crédito al público, por momentos irreverente, pero que compró todo lo que merecía ser comprado e impulsó la velada. TNA abrazó en este show el «sports entertainment» y en general, presentó una mejor versión que WWE de tal estilo. 6/10.