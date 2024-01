La empresa de lucha libre independiente, Tigers Pro Wrestling, presento su evento TPW Rise Of The Felines 2024, el cual tuvo lugar el 6 de enero 2024 desde Gymnase Sinoncelli en Marseille, Francia.

Tigers Pro Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Narbonne, Francia, la misma presenta eventos en todo el territorio francés con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Tigers Pro Wrestling

Antonio Adamo venció a Atem

Nils’N venció a Eddy Marston

TPW Proud Title Match: Lucas Menil retuvo ante Pierre Fontaine

Tom LaRuffa venció a Krixus

Five Way Rise Up Challenge Match: Antonio Adamo venció a Atem, Aiden Black, Eddy Marston y Stanislas Cartier