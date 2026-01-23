Con el estreno de iMPACT! en AMC y Genesis 2026, pasó una semana histórica para TNA. Y ayer, la empresa realizó desde el Tingley Coliseum de Albuquerque (Nuevo México, EEUU) el segundo episodio de su nueva era televisiva, también emitido en directo vía AMC y AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (global).

Como puntos anunciados, un duelo entre Jeff Hardy y Mustafa Ali, otro entre Indi Hartwell y M By Elegance, el regreso de la lucha «Feast Or Fired» (sin participantes concretos), segmentos para Mike Santana y Elayna Black y la revelación del nuevo miembro de The System tras el retiro de JDC.

► System failure

El show abrió con una recapitulación de Genesis 2026, seguida de unas breves palabras de Carlos Silva sobre lo orgulloso que estaba por el estreno de iMPACT! en AMC. Será el único.

Cedric Alexander derrotó a Moose . Esta lucha no se anunció de antemano, o al menos yo no la vi incluida en el previo que publica TNA antes de cada iMPACT! Parece que tras las críticas hacia la falta de acción en el primer Thursday Night iMPACT!, la empresa buscaba demostrar que… ¿puede ofrecer buenos combates pero no quiere? Moose acusó sus dolores de espalda detonados durante el encuentro de Genesis 2026, y esto supuso un factor clave para la victoria de Alexander, que se dio luego de reversar con una Huracarrana un intento de Powerbomb y enganchar a Moose en una súbita cuenta de tres. El ex Campeón Mundial TNA alzó el brazo de Alexander en señal de reconocimiento.

. Esta lucha no se anunció de antemano, o al menos yo no la vi incluida en el previo que publica TNA antes de cada iMPACT! Parece que tras las críticas hacia la falta de acción en el primer Thursday Night iMPACT!, la empresa buscaba demostrar que… ¿puede ofrecer buenos combates pero no quiere? Moose acusó sus dolores de espalda detonados durante el encuentro de Genesis 2026, y esto supuso un factor clave para la victoria de Alexander, que se dio luego de reversar con una Huracarrana un intento de Powerbomb y enganchar a Moose en una súbita cuenta de tres. El ex Campeón Mundial TNA alzó el brazo de Alexander en señal de reconocimiento. Turno para Mike Santana. Sentado en mitad del ring, volvió una vez más a hablar de su familia y de todas las penurias que pasó hasta llegar a TNA, ganar por primera vez el máximo cetro de la compañía y recuperarlo la semana pasada. Cansa un poco ya el sentimentalismo a la hora de justificar su estatus, con mensaje incluido de su padre fallecido. Santana cerró segmento confesando que las palabras de AJ Styles de la semana pasada significaban mucho para él y que sentía más presión que nunca por ello y por la amenaza de Nic Nemeth y de quien recibiera una oportunidad titular en el combate Feast Or Fired.

Ante el micrófono de Gia Miller, Mustafa Ali, acompañado del resto de integrantes de Order 4, tildó a los Hardy de «ovejitas» y a su grupo de «pastores».

Recordatorio de que el martes Zaria y Sol Ruca se situaron como contendientes al Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que ostentan The Elegance Brand.

Y hablando de las elegantes, estas fueron presentadas por The Personal Concierge, quien no desaprovechó la ocasión para decir que estaba deseando dejar Nuevo México.

Indi Hartwell derrotó a M By Elegance (con Ash By Elegance, Heather By Elegance, The Personal Concierge y Mr. Elegance) . Menuda cuchipandi se han agenciado las elegantes. Y con tanta gente fuera del ring, imposible que alguien no interfiriera. Por esto la dinámica del grupo no me gusta desde el inicio, y ahora se ha visto agudizada con AJZ. Sobre los nueve minutos de lucha, que se hicieron largos, Hartwell evitó un intento de pin y atrapó a su rival con uno de cosecha propia que le dio la victoria. Evidentemente, hubo ataque poscombate, con Ash oponiéndose y llevándose un empujón de M, hasta que Léi Yǐng Lee y Xia Brookside salieron al rescate. Todo era una treta: Ash acabó golpeando a las técnicas y confirmando la sinergia de las elegantes. Como única buena noticia, que Ash ya parece recuperada.

. Menuda cuchipandi se han agenciado las elegantes. Y con tanta gente fuera del ring, imposible que alguien no interfiriera. Por esto la dinámica del grupo no me gusta desde el inicio, y ahora se ha visto agudizada con AJZ. Sobre los nueve minutos de lucha, que se hicieron largos, Hartwell evitó un intento de pin y atrapó a su rival con uno de cosecha propia que le dio la victoria. Evidentemente, hubo ataque poscombate, con Ash oponiéndose y llevándose un empujón de M, hasta que Léi Yǐng Lee y Xia Brookside salieron al rescate. Todo era una treta: Ash acabó golpeando a las técnicas y confirmando la sinergia de las elegantes. Como única buena noticia, que Ash ya parece recuperada. En el informe semanal de lesiones, TNA informó que Frankie Kazarian estaba de baja por las consecuencias de su «Texas Death Match» con Mike Santana.

Entre bastidores, Ash By Elegance se jactó de su treta y proclamó que estaba de regreso cual Michael Jordan, Muhammad Ali y Tiger Woods. Para celebrarlo, el próximo jueves veremos a las elegantes en una celebración.

FEAST OR FIRED: Eric Young, Steve Maclin, Trey Miguel y Eddie Edwards derrotaron a The Home Town Man, Mance Warner, Rich Swann, AJ Francis, Brian Myers, John Skyler, Jason Hotch y Ryan Nemeth . Lo más reseñable aquí, como ya dio cuenta de ello mi compañero William Beltrán, fue la reaparición de Miguel tras su visto y no visto en AEW. Tom Hannifan comentó que TNA estaba encantada de tenerlo de vuelta. No mucho que comentar, Myers ayudó a que Edwards agarrara el cuarto y último maletín antes de que Francis lo hiciera, golpeándolo con el preciado objeto. Mike Santana, Stacks, Arianna Grace y Daria Rae vieron el encuentro en monitores. Véase, tres de los ganadores recibirán oportunidades titulares, mientras uno, quien agarrara el maletín maldito, será despedido. Todo se sabrá la próxima semana.

. Lo más reseñable aquí, como ya dio cuenta de ello mi compañero William Beltrán, fue la reaparición de Miguel tras su visto y no visto en AEW. Tom Hannifan comentó que TNA estaba encantada de tenerlo de vuelta. No mucho que comentar, Myers ayudó a que Edwards agarrara el cuarto y último maletín antes de que Francis lo hiciera, golpeándolo con el preciado objeto. Mike Santana, Stacks, Arianna Grace y Daria Rae vieron el encuentro en monitores. Véase, tres de los ganadores recibirán oportunidades titulares, mientras uno, quien agarrara el maletín maldito, será despedido. Todo se sabrá la próxima semana. En el estacionamiento del Tingley Coliseum, Nic Nemeth abordó a Mike Santana y le sugirió que pronto perdería su oro, antes de mencionar a su hija. Esto, previsiblemente, detonó una golpiza que tuvo que ser detenida por personal de seguridad.

Nemeth, todavía caldeado, entró en una habitación donde BDE y otros tres mozalbetes jugaban a la consola y recriminó sus actitudes. BDE, en respuesta, lo retó a un combate para el siguiente iMPACT!

Momento para Elayna Black. Sobre el stage, micro en mano, expuso que era la única gladiadora importante de la división de las Knockouts porque no sé cuántas personas habían visto su debut. Black reveló además que lucharía en el tercer Thursday Night iMPACT!

Luego de discutir con Daria Rae, Santino Marella se topó con una disculpa de su hija, Arianna Grace, quien admitió que Stacks estaba equivocado. Marella la perdonó. Como diría John McClane, esto me huele a chamusquina.

Jeff Hardy (con Matt Hardy) derrotó a Mustafa Ali (con Order 4) . Casi 15 minutos de estelar, aunque, ¿adivinan? Bingo, lleno de interferencias. Pimero por parte de los secuaces de Ali y al final por parte de Elijah, quien distrajo al politicucho para que se comiese el Twist Of Fate, la Swanton Bomb y la cuenta de tres. Me reitero: es una pena que con la calidad que tiene Ali, sus luchas en TNA se programen así.

. Casi 15 minutos de estelar, aunque, ¿adivinan? Bingo, lleno de interferencias. Pimero por parte de los secuaces de Ali y al final por parte de Elijah, quien distrajo al politicucho para que se comiese el Twist Of Fate, la Swanton Bomb y la cuenta de tres. Me reitero: es una pena que con la calidad que tiene Ali, sus luchas en TNA se programen así. Fuera del recinto, los Righteous dejaron unas palabritas crípticas estilo The Wyatt Family sobre los Hardy que no capté muy bien. En cualquier caso, queda claro que la rivalidad continúa.

Luchas para el jueves que viene (episodio que se emitirá ya grabado): Rich Swann vs. AJ Francis en un «No Holds Barred», Nic Nemeth vs. BDE, Elijah vs. Jason Hotch y Elayna Black contra una rival por determinar. Al parecer, Francis ocupará el estelar. Señor, llévame pronto…

Y esta semana, el «main event» fue la prometida revelación de The System. Sin mayor dilación, Bear Bronson se presentó como sustituto de JDC, y cuando todo parecía muy cordial, Eddie Edwards endosó un golpe bajo al otrora Fandango. Moose ojiplático, se encontró entonces con un sillazo de parte de Cedric Alexander, quien parecía de inicio querer ayudarlo. Edwards, micro en mano, le dijo a Moose que el plan desde el principio era reemplazar a dos miembros de The System. Los Edwards, Myers, Bronson y Alexander posaron triunfantes ante unos defenestrados JDC y Moose, entre abucheos del respetable. Este catalizador dramático lució efectista y forzado. Similar al «face turn» que protagonizaron The System el pasado año.

⇒ Comparemos: de escasos 30 minutos de acción en el primer Thursday Night iMPACT! pasamos a unos 45 en el segundo. El problema, no obstante, siempre pasa por la manera en que inviertes ese tiempo. Por ejemplo, en EVOLVE suelen darse luchas cortas, pero siempre sustanciosas. Con todo, se agradece el esfuerzo aunque se antoje un tanto impostado, y por ello, evidentemente este «fallout» de Genesis 2026 supuso una mejoría respecto a aquella olvidable première. Buena noticia, además, el regreso de Trey Miguel y la recuperación de Ash By Elegance, con un segmento esta última bien trazado y con lógica narrativa; todo lo contrario que el que cerró la noche, si bien el nuevo plantel de The System me gusta más que el original. TNA consiguió vender el siguiente iMPACT!, lo que no es moco de pavo.

6/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNA Wrestling (@tnawrestling)