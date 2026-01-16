► La primera vez, otra vez

Desde el inicio, TNA quiso dejar claro que buscaba presumir de asistencia, y lo hizo bastante bien en este sentido. Según WrestleTix, alrededor de 3000 personas poblaron el Curtis Culwell Center.

AJ Styles abrió la velada (al son de “Get Ready To Fly”), siendo recibido por todo lo alto. «The Phenomenal» dijo no querer alargarse mucho porque había lucha libre que conjuntar: dio la bienvenida a los seguidores a la nueva era de TNA, mientras los presentes canturreaban «AMC» y aseguró que ahora el producto sería aún más «malote» que antes. No recordaba a un público que coreara el nombre de una cadena de televisión.

Elijah hizo los honores para el primer combate de la noche con su habitual pregunta: «¿Who wants to walk with Elijah?»

The Hardys y Elijah derrotaron a Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch) (con Tasha Steelz y Special Agent 0) . Es una buena noticia que Ali haya renovado con TNA, pero la mayoría de sus encuentros multitudinarios junto a Order 4 pecan de exceso de interferencias y ardides. Aquí no abusaron de ello, principalmente porque la lucha se sintió un tanto apresurada, finiquitada en apenas siete minutos (comerciales aparte) tras un combo Rodillazo + Twist Of Fate + Swanton Bomb sobre Skyler y la cuenta de tres. Un público muy pasional la hizo lucir mejor. En las postrimerías, Special Agent 0 tumbó él solito a los Hardy y Elijah. The Righteous salieron entonces y de inicio parecían dispuestos a ayudar a Matt y Jeff, pero acabaron golpeándolos también. Vincent tomó un micro y proclamó que en Genesis él y Dutch ganarían el Campeonato Mundial de Parejas TNA.

Ante el micrófono de Gia Miller, Frankie Kazarian habló de su combate programado hasta la entrada en escena de AJ Styles. Kaz le espetó que debía darle las gracias. Styles se las dio después de mirar el Campeonato Mundial TNA. La gente se volvió loca con esta sugerencia.

Se mostró entre al público al boxeador Vergil Ortiz Jr. y a varios creadores de contenido que desconozco, además de a Eric Young y AJ Francis.

Seguidamente, junto al ring, Gia Miller presentó a varios actores de Dark Winds y Night Patrol ; la primera una serie que se emite en AMC y la segunda una película que se estrena esta semana en USA (creo que en dicho largo actúa CM Punk). Ryan Nemeth interrumpió el precioso momento y se encaró con los actores de Dark Winds, quiso saltarse la valla de protección y no sé qué hizo Mara Sadè, sentada también en primera fila junto a Candice Michelle, que Nemeth acabó dándose en sus partes pudendas con la valla y recibió un Machetazo de parte de uno de los intérpretes. Tachán.

Night Patrol Turno para Santino Marella en mitad del ring. Todavía asimilando la traición de su querida hija cual Rey Lear, anunció que una persona lo ayudaría a dirigir iMPACT!: Daria Rae. ¿Se han quedado igual? ¿Y si les digo que en WWE se hacía llamar Sonya Deville? Sí, imagino que también se habrán quedado igual. Pero pronto, Rae se mostró como ruda total, exponiendo que Marella sobraba y que ella haría mejor su trabajo como «Director de Autoridad», hasta presentar a una nueva contratación para las Knockouts: Elayna Black. ¿Se han quedado igual? ¿Y si les digo que en WWE se hacía llamar Cora Jade? Sí, imagino que también se habrán quedado igual. Al menos, el respetable en la arena reaccionó.

Entre bastidores, AJ Styles felicitó a Mike Santana y le pidió que pateara el trasero de Frankie Kazarian.

Y los actores de Dark Wind fueron mostrados de nuevo.

De vuelta al ring, The Elegance Brand, acompañados de Perez Hilton, presentaron a su «Mr. Elegance», quien no era otro que el luchador AJZ, con apenas dos implicaciones en TNA desde que firmara contrato a mediados del pasado año, y nada relevantes. Lógico que, aquí sí, el público apenas reaccionara. Aparte, según la más reciente viñeta que mostraron sobre las elegantes, estas habían elegido a un integrante del equipo de producción; un señor madurito bien entrado en carnes.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (con Ash By Elegance, The Personal Concierge, Mr. Elegance y Perez Hilton) derrotaron a The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) (c) para ganar el título . Claro, con tremenda introducción, ¿cómo no iban a ganar las elegantes?… Tras una interferencia de The Personal Concierge, Mr. Elegance decidió el resultado endosando un Chop Block sobre Lee cuando esta y McKay se disponían a aplicar su IIdolizer a M. Seguidamente, Lee fue rodada de espaldas por M. Un combate tan pedorro como Perez Hilton. Entre bastidores, Sol Ruca y Zaria estuvieron viendo semejante bodrio en un monitor.

. Claro, con tremenda introducción, ¿cómo no iban a ganar las elegantes?… Tras una interferencia de The Personal Concierge, Mr. Elegance decidió el resultado endosando un Chop Block sobre Lee cuando esta y McKay se disponían a aplicar su IIdolizer a M. Seguidamente, Lee fue rodada de espaldas por M. Un combate tan pedorro como Perez Hilton. Entre bastidores, Sol Ruca y Zaria estuvieron viendo semejante bodrio en un monitor. Arianna Grace y Stacks criticaron a Santino Marella y aseguraron que el Campeón Internacional haria frente a todo lo que Marella les pusiera en su camino.

Indi Hartwell, un tanto frustrada por sus recientes fracasos, tuvo que ver cómo The Elegance Brand se mofaban de su suerte. Hartwell les comentó que hablaría con Santino Marella para armar un combate contra Heather o M By Elegance.

De nuevo sobre el ring, Santino Marella informó que por problemas de desplazamiento, ni Leon Slater ni Dani Luna podrán competir en Genesis. Esto va de mal en peor. A cambio, Léi Yǐng Lee defenderá el Campeonato Mundial Knockouts ante Zaria, de WWE NXT. Las protagonistas, junto a Marella y Sol Ruca, oficializaron la lucha.

En vídeo pregrabado, Santino Marella informó a Cedric Alexander que ante la baja de Leon Slater, para Genesis se mediría a Moose y Joe Hendry bajo Triple Amenaza.

Sobre el stage de la arena, The System hablaron del combate entre JDC y Eddie Edwards que veremos en Genesis, despedida competitiva del otrora Fandango. JDC anunció que el próximo jueves desvelaría la identidad de su sustituto en The System.

Carlos Silva presentó a Dixie Carter como invitada para el estelar y luego a Bully Ray, quien se unió a la mesa de comentarios. Carter y Ray compartieron un breve momento y se abrazaron. Tom Hannifan dijo que nunca pensó vería semejante estampa.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) derrotó a Frankie Kazarian para retener el título . Por fin algo de lucha libre, aunque hubiera que esperar hora y media e infinidad de comerciales. Pero esperen, que hubo más comerciales, y antes de estos, Hannifan anunció el cartel del segundo Thursday Night iMPACT!: Jeff Hardy vs. Mustafa Ali, Indi Hartwell vs. M By Elegance, regreso del Feast Or Fired, veremos quién es el nuevo miembro de The System y escucharemos qué tiene que decir Elayne Black. Entre el oficio de Kazarian y el buen estado de forma de Santana, estos sacaron adelante un duelo bastante decente. Aunque eso sí, no pudo faltar el golpe al réferi de rigor, por el que Kazarian aprovechó para golpear a Santana con el título mundial y luego aplicarle su remate. Santana no sucumbió al pin y poco después puso de espaldas planas al veterano tras su Spin The Block.

Como cierre, Santana celebró la victoria ante un público contento. Y yo más contento todavía de que esto terminara.

⇒ Veo en Cagematch que este estreno en AMC tiene un 1.53 de valoración. De acuerdo que el show resultó bastante mediocre (los infortunios de última hora tampoco ayudaron), pero considerando la dinámica de 2025, estuvo en la misma línea. Véase, dos horas donde lo de menos fueron los combates. Mala noticia que quienes se acercaran al producto se sorprendiesen de la baja calidad del mismo, pues significa que TNA hizo bien su trabajo de promoción y no cumplió con las expectativas, perdiendo una gran oportunidad de enganchar a nuevos seguidores o a antiguos. En cualquier caso, veremos qué datos de audiencia logró hacer esta primera edición de Thursday Night iMPACT!

4/10