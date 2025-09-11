Resultados The Wrestling REVOLVER (6 de septiembre 2025) | Clean Slate

La compañía de lucha libre independiente The Wrestling Revolver presentó su evento WR Clean Slate, el cual se llevo a cabo el 6 de septiembre 2025, desde Horizon Events Center en Clive, Iowa, Estados Unidos. El evento se transmitió en vivo por TrillerTV+

The Wrestling Revolver es una promoción de lucha libre profesional que ha ganado popularidad en los últimos años. Se caracteriza por su enfoque en combates emocionantes y de alto impacto, así como por su estilo único y su elenco diverso de talentosos luchadores.

The Wrestling Revolver ha sido el hogar de muchas estrellas destacadas de la lucha libre, incluyendo a Jon Moxley, Alex Shelley, Chris Sabin, Sami Callihan y muchos más. La promoción se ha ganado una reputación por presentar combates innovadores y únicos, como el “Unlucky 13 – Staple Gun Match”.

►Resultados The Wrestling Revolver

  1. Campeonato Internacional TNA: Steve Maclin (c) retuvo ante Damian Chambers (con Kayla Kassidy)
  2. JJ Garrett venció a Ryan Clancy
  3. Joe Alonzo, Juni Underwood y Tye Or Die (KJ Reynolds & Ryan Matthias) vencieron a Alpha Sigma Sigma (Brent Oakley, Dick Meyers & KC Jacobs) y BDE
  4. Alan Angels (con Gia Miller) venció a Crash Jaxon y Jake Crist
  5. Campeonato de Parejas REVOLVER: Latinos Most Wanted (Koda Hernandez & Sabin Gauge) vencieron a The Macabre (Dreadknot & Krule) (con Gia Miller) (c) para convertirse en nuevos campeones
  6. Campeonato Remix REVOLVER: AJ Francis (c) retuvo ante Chris Danger
  7. Campeonato de la División X TNA: Leon Slater (c) retuvo ante Dante Leon, Man Like DeReiss y Marcus Mathers
  8. Campeonato REVOLVER: Myron Reed (con Killer Kelly) (c) retuvo ante Steve Maclin
