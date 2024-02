La empresa de lucha libre independiente, Supreme Pro Wrestling, presento su evento SPW We Want The Smoke, el cual tuvo lugar el 18 de febrero 2024, desde Soccer Wold Indoor Arena en Elks Grove, California, Estados Unidos.

Supreme Pro Wresting, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Sacramento, California, Estados Unidos. Presentan eventos alrededor de todo el territorio norteamericano con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Supreme Pro Wrestling

The Honor Society (Eliza Hammer & Sir Samurai) vencieron a The Rock N Rodeo Express (Rex Calhoun & TMD) Anthony Nova, Corvus & Just Zack vencieron a MMA (Blaze, Daniel Torch & Truex) The Appeal (Jayson Xavier & Nathan Brick) vencieron a Jack Tracy & Mustaffa Saed NWA World Heavyweight Title Match: EC3 retuvo ante Drake Frost Jeckles venció a Bobby Callahan SPW Extreme Title Four Way Match: Jack Cartwheel retuvo ante Boyce LeGrande, Patrick Fitzpatrick, Sanders SPW Heavyweight Title Match: Olumide retuvo ante El Guapo Lupe