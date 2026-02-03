Willow Nightingale (AEW) y Mara Sadè (TNA) se enfrentarán en show independiente
► AEW + TNA + GCW + PROGRESS
- 4-WAY KICKOFF: Gabby Forza derrotó a Nixi XS, Janai Kai y Jordan Blade.
- JERSEY J-CUP PREVIEW: Team DeReiss (Man Like DeReiss, Alec Price, Jordan Oliver, Terry Yaki y Ryan Clancy) derrotaron a Team KJ (KJ Orso, Charles Mason, Griffin McCoy, Manny Lo y Darian Bengston). Todos los implicados competirán en la Jersey J-Cup este próximo fin de semana.
- Willow Nightingale derrotó a Mara Sadè. AEW se apuntó una victoria simbólica sobre TNA aquí.
- Jonathan Gresham vs. Lee Moriarty terminó en empate. No hubo vencedor al agotarse el límite de tiempo de 20 minutos.
- 5-WAY SCRAMBLE: Mascarita Dorada derrotó a Gringo Loco, Vengador, Rey Horus y Komander.
- Matt Tremont y The Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) derrotaron a Adam Priest, LaBron Kozone y Mance Warner.
- CAMPEONATO MUNDIAL JCW: Billie Starkz (c) derrotó a Effy para retener el título. Cuarta defensa de Starkz desde que conquistara dicho oro el pasado octubre.
- CAMPEONATO MUNDIAL GCW: Atticus Cogar (c) derrotó a Bear Bronson para retener el título. Sexta defensa de Cogar desde que conquistara dicho oro el pasado noviembre.
- CAMPEONATO PROTEUS PROGRESS, LUMBERJACK STRAP MATCH: Paul Walter Hauser (c) derrotó a Mad Dog Connelly para retener el título. Cuarta defensa de Hauser desde que conquistara dicho oro el pasado abril.
- JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) derrotaron a Janelasus (Joey Janela y Megan Bayne). Divertidísimo «main event», una de las mejores luchas parejiles en lo que llevamos de año. Recuerden que el show puede verse gratuitamente en YouTube, así que cuanto menos, les recomiendo su estelar. ♠♠♠♠1/4
This match RULED (obviously)— Veda Scott (@itsvedatime) February 2, 2026
Thrilled I got to call it 🎙️💕
AND the whole show is up for FREE right now so watch and donate today! Thank you @orangecrushart for organizing #SuperpowerSlam 💥 https://t.co/5G9dLJ8kf9