La empresa, Sean Henderson, presento su evento Dyln McKay’s Underground, el cual tuvo lugar el 25 de agosto desde The H2O Wrestling Center en Williamstown, New Jersey. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

► Resultados Sean Henderson Presents

Three Way Match: Stan Stylez venció a Chris Bradley and Deklan Grant

The Ugly Sucklings (Rob Killjoy & White Mike) vencieron a Wasted Youth (Austin Luke & Marcus Mathers)

Gabriel Skye venció a The Chad

Jordan Oliver venció a Kristian Ross

Dyln McKay venció a Brian Kendrick

Jimmy Lloyd venció a Ryan Radix

Bang And Matthews (August Matthews & Davey Bang) vencieron a Fresh Air (Junior Benito & Macrae Martin)

Alex Zayne venció a Matt Demorest

Sean Henderson venció a Paul London

Hardcore Match: Rina Yamashita venció a Colby Corino