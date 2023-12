La empresa de lucha libre independiente, School of Morton, presento su evento SOM Uprising #6, el cual tuvo lugar el 17 de diciembre desde SOM Studios en Chuckey, Tennessee. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

School odf Morton, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Chuckey, Tennessee, Estados Unidos. Presentan eventos alrededor de todo el territorio canadiense con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados School of Morton

SOM Hybrid Title #1 Contendership Three Way Match: Santiago venció a Amp Dominick y Maverick Price

Cousin Condry vs. Hunter Wolfe – empate por limite tiempo

Zach Thomas venció a Blade Gibson y Sir Richard Doulee

Draco venció a Evan Golden