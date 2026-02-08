Resultados SAJ Evil Eye | El debut italiano de Tetsuya Naito

Como ya dimos cuenta la pasada semana, Squash A Jobber Wrestling (SAJ) protagonizó titulares internacionales con su evento Evil Eye, celebrado el 31 de enero desde el Magnete de Milán (Italia).

Principalmente, por la implicación de Tetsuya Naito, en su primer combate bajo los focos de una promotora italiana, haciendo equipo con Mike Bird y Crimi para ir contra Adriano y BBB (Mirko Mori y Nico Inverardi).

Naito no viajó solo, porque también tuvo lugar otro debut, en su caso como competidor, de RYUSEI, acompañado de Ángel Reyes, ambos representantes también de Los Tranquilos de Japón, quienes se midieron a Spike Trivet y Merak.

Completando el cartel, entre otros combates, destacó un encuentro de primera ronda del Super Strong Style 16 femenil de PROGRESS Wrestling, con Kanji e Irene.

► Los Tranquilos de Milán

L’Orda (Luca Bjorn y Rust) derrotaron a The Freshnas (Fabio y Martin Steers).

KEY OF HEAVEN: Lupo derrotó a Tony Castano para conservar el preciado objeto.

PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Kanji derrotó a Irene.

CAMPEONATO COMBAT SAJ, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Goro (c) derrotó a Flamingo por dos caídas a una para retener el título.

Spike Trivet y Merat derrotaron a Los Tranquilos de Japón (Ángel Reyes y RYUSEI).

CAMPEONATO DE PESO ABIERTO SAJ: Sebastian De Witt (c) vs. El G acabó en empate por doble pin; De Witt retuvo el título.

Tetsuya Naito, Mike Bird y Crimi derrotaron a Adriano y BBB (Mirko Mori y Nico Inverardi).

