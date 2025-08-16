Casualmente, Tony Khan y Cía decidieron presentar ayer entrega especial de ROH a las 7 pm ET vía YouTube… cuando media hora después estaba previsto el inicio de TNA Emergence 2025. Pero en cualquier caso, aquí está un servidor, dándoles cuenta de doble ración de la casa del honor en la misma semana.

Un show bastante cargado de luchas, considerando los carteles habituales del programa, donde en el estelar vimos a Máscara Dorada y Neón ir contra Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) luego de que estos lanzaran un reto, en el «opener» Nick Wayne puso sobre la mesa el Campeonato Mundial de Televisión ROH ante Willie Mack, al tiempo que se produjo el debut del veterano gladiador francés Tom LaRuffa (presentado como La Ruffa) y el del joven Jordan Oliver, entre otros puntos anunciados.

► Viernes de contraprogramación

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Nick Wayne (c) (con Mother Wayne y Kip Sabian) derrotó a Willie Mack para retener el título . Tuvo que valerse el imberbe de un par de distracciones de Sabian, provocando que Mack fallara su Plancha estilo Sapito y cayera vía pin luego del Killswitch.

. Tuvo que valerse el imberbe de un par de distracciones de Sabian, provocando que Mack fallara su Plancha estilo Sapito y cayera vía pin luego del Killswitch. AR Fox y The Outrunners derrotaron a Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (con Anthony Ogogo) . Con Taylor fuera del ring, Truth Magnum y Turbo Floyd endosaron su Total Recall sobre Bravo para la cuenta de tres. Parece que los Outrunners sólo lucen ya fuertes en ROH.

. Con Taylor fuera del ring, Truth Magnum y Turbo Floyd endosaron su Total Recall sobre Bravo para la cuenta de tres. Parece que los Outrunners sólo lucen ya fuertes en ROH. Jay Lethal derrotó a Alex Zayne . Una de esas luchas que apenas beneficia a cualquiera de los implicados: corta y con el veterano saliendo ganador, tras su Lethal Injection y el consiguiente pin.

. Una de esas luchas que apenas beneficia a cualquiera de los implicados: corta y con el veterano saliendo ganador, tras su Lethal Injection y el consiguiente pin. QT Marshall (con Aaron Solo) derrotó a The OXP . Al parecer, OXP aparece en Cobra Kai y conoce a Paul Walter Hauser, así que Marshall quiso enviarle de tal manera un mensaje a Hauser, quien hizo acto de presencia y limpió el ring.

. Al parecer, OXP aparece en Cobra Kai y conoce a Paul Walter Hauser, así que Marshall quiso enviarle de tal manera un mensaje a Hauser, quien hizo acto de presencia y limpió el ring. Vimos la misma promo de Mina Shirakawa emitida el jueves, con la que se establece que buscará el Campeonato Mundial Femenil ROH de Athena en Death Before Dishonor 2025.

Billie Starkz (con Athena) derrotó a Allysin Kay . Prácticamente, una lucha de realce para Starkz. La veterana Kay se rindió mediante un Crossface Chikenwing en poco más de cuatro minutos.

. Prácticamente, una lucha de realce para Starkz. La veterana Kay se rindió mediante un Crossface Chikenwing en poco más de cuatro minutos. Promo grabada de The Dark Order proclamando que querían ganar más (combates, no dinero).

Blake Christian y Lee Johnson derrotaron a BEEF y Tom La Ruffa . Como la anterior, choque en pos de elevar la percepción hacia Christian y Johnson, presumibles retadores por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. La Ruffa fue puesto de espaldas planas tras el remate conjunto de sus rivales.

. Como la anterior, choque en pos de elevar la percepción hacia Christian y Johnson, presumibles retadores por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. La Ruffa fue puesto de espaldas planas tras el remate conjunto de sus rivales. Marina Shafir derrotó a Marti Belle . Al menos, BEEF y LaRuffa (vuelvo a escribir su apellido como debe ser) dieron un poco de juego. Aquí, Belle ejerció de «jobber» total y se rindió vía Mother’s Milk.

. Al menos, BEEF y LaRuffa (vuelvo a escribir su apellido como debe ser) dieron un poco de juego. Aquí, Belle ejerció de «jobber» total y se rindió vía Mother’s Milk. Adam Priest y The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) escenificaron una alianza.

Adam Priest y The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) derrotaron a Joe Keys, Josh Fuller y Ryan Zukko . Cuarto combate consecutivo de realce (o quinto si cuento lo de QT Marshall), ante unos Fuller y Zukko que debutaban con ROH. Priest, Drake y Henry buscaron paliza poscombate, pero The Dark Order hicieron el salve.

. Cuarto combate consecutivo de realce (o quinto si cuento lo de QT Marshall), ante unos Fuller y Zukko que debutaban con ROH. Priest, Drake y Henry buscaron paliza poscombate, pero The Dark Order hicieron el salve. Hechicero derrotó a Jordan Oliver . Y vamos con el quinto, un poco por sorpresa, pues pensaba que Oliver, bastante famosillo en la escena independiente por sus habituales implicaciones en GCW, daría más guerra. ¿Recadito ahora que Brett Lauderdale y Cía son lacayos de WWE?

. Y vamos con el quinto, un poco por sorpresa, pues pensaba que Oliver, bastante famosillo en la escena independiente por sus habituales implicaciones en GCW, daría más guerra. ¿Recadito ahora que Brett Lauderdale y Cía son lacayos de WWE? Máscara Dorada y Neón derrotaron a Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling) . Entretenido cierre con los talentos del CMLL y su especialidad: vencer a talentos de ROH. Lucha algo más larga que el resto, aunque no muy sustanciosa en comparación con otras brindadas a los mexicanos.

. Entretenido cierre con los talentos del CMLL y su especialidad: vencer a talentos de ROH. Lucha algo más larga que el resto, aunque no muy sustanciosa en comparación con otras brindadas a los mexicanos. Me parece bien que el eje del mal que conforman TNA y WWE se encuentre con una contraprogramación. Entiendo que ROH decidiera extender la duración del episodio para coincidir con Emergence, pero de tal manera, con tantas luchas insustanciosas encadenadas, acabó por ofrecer algo peor de lo habitual. Y no es que el estándar de cada jueves esté muy alto, si bien el capítulo de este jueves fue bastante potable. 3/10.

