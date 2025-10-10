► La Pura Irrealidad

CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Hechicero para retener el título . Poco que comentar que no se haya comentado ya. Durante la lucha, Bandido se dislocó el hombro, pero cualquiera lo diría, pues esto no evitó que fuese una revancha de cinco estrellas. Y habrá tercera parte.

Shane Taylor (con Trish Adora, Shawn Dean y Carlie Bravo) derrotó a BEEF . Lucha de realce para Taylor, donde BEEF tuvo cierto margen para lanzar algunos movimientos y fue finiquitado con el derechazo del ex Campeón Mundial de Televisión ROH. Taylor y Cía buscaron apalizar a BEEF, pero The WorkHorsemen salieron al rescate. Y estos acabaron siendo asaltados por La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y Sammy Guevara).

Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) derrotaron a Logan Cruz y Tyshaun Perez . Lucha de realce para Angelico y Serpentico de cara a… volver a desaparecer un par de meses. Angelico hizo que Cruz se rindiera en poco más de cinco minutos. Creo que lo de Angelico ya es un caso perdido.

También la semana que viene, está programado el debut de Shannon Moore con ROH, yendo contra Blake Christian. Este se burló de Moore tildándolo de vieja gloria.

CAMPEONATO FEMENIL IWGP: Sareee (c) derrotó a Alex Windsor para retener el título. Menos mal que ROH compensó el insulso debut de Sareee visto en el anterior capítulo con un estelar, por fin, digno de la nipona y de la historia de la promotora. Windsor cayó vía pin tras recibir un Exploder estilo Jun Akiyama y oponer bastante resistencia. Diría que por encima de Sareee, Windsor fue la principal beneficiada de este encuentro.

⇒ Sólo el primer y último combate ya hacen de este el mejor show que probablemente se presente en el panorama luchístico yanqui durante la semana que nos ocupa. Y además, los encuentros complementarios no molestaron. El problema es que estamos ante una excepcionalidad dentro de la dinámica habitual en ROH, y quién sabe cuándo veremos otro mirlo blanco así. No siempre tienes la oportunidad de incluir un duelo del CMLL y programar a Sareee, pero creo que Tony Khan y Cía podrían hacerlo mucho mejor cada jueves.

7/10

