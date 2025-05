Tras un reciente cambio de día durante la «WrestleMania Week», ROH volvió a ocupar ayer la noche del viernes, esta vez como consecuencia de la celebración de Collision el jueves, con un episodio que además de vía HonorClub, pudo verse vía YouTube.

En la lucha estelar, Bandido protagonizó un combate «proving ground» contra Gringo Loco, quien pretendía obtener una oportunidad al Campeonato Mundial ROH. Y como segundo «proving ground» del capítulo, Laynie Luck buscó agenciarse una tentativa al Campeonato Mundial de Televisión ROH que porta Red Velvet.

Ya en el resto del cartel, Deonna Purrazzo se midió a Ashley Vox bajo reglas puras (primera vez de esta estipulación para la división femenil de ROH), Jay Lethal fue contra Atlantis Jr., Leila Grey se enfrentó a Marina Shafir, Satnam Singh vio acción y Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) colisionaron con Lee Johnson y Blake Christian.

