Luego de una semana sin contenido (por la emisión de Collision el pasado día 2), ROH tuvo nuevo episodio este jueves vía HonorClub, grabado el 22 de marzo desde los WJCT Studios de Jacksonville (Florida, EEUU). Y como interesante detalle, nueva hora de emisión, las 8 pm ET.

Un total de 10 luchas se anunciaron para esta entrega: Nick Wayne vs. Alex Reynolds en un «proving ground» con una oportunidad en liza por el Campeonato Mundial de Televisión ROH que ostenta el primero, Shane Taylor Promotions vs. Bang Bang Gang y The Von Erichs, Eddie Kingston y Ortiz vs. Alec Price y Jordan Oliver, The IInspiration vs. Viva Van y Frankie B, The Rascalz vs. The WorkHorsemen, RPG Vice vs. TMDK, Lio Rush vs. Nathan Cruz, Komander vs. Soleil, AR Fox vs. Action Andretti y Daddy Magic vs. Josh Woods en un duelo de reglas puras.

► Año nuevo, mismo ROH (IX)

Entre bastidores, ante el micrófono de Lexy Nair, Eddie Kingston y Ortiz comentaron querer enfrentarse a jóvenes talentos en ROH. Alec Price y Jordan Oliver pasaban por ahí, casualmente, y los cuatro acordaron combate. Kingston les dijo que sólo les daría la mano una vez se ganaran su respeto sobre el ring.

RPG Vice (Rocky Romero y Trent Beretta) derrotaron aTMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) . Primera vez que estas duplas se medían. Nicholls encajó la cuenta de tres luego del Strong Zero. ♠♠♠ En las postrimerías, Romero avisó de que él y Beretta querían conseguir el Campeonato Mundial de Parejas ROH para la Don Callis Family.

. Primera vez que estas duplas se medían. Nicholls encajó la cuenta de tres luego del Strong Zero. En las postrimerías, Romero avisó de que él y Beretta querían conseguir el Campeonato Mundial de Parejas ROH para la Don Callis Family. Lio Rush derrotó a Nathan Cruz . Rush luchó otra vez bajo su personaje «Blackheart». La Plancha estilo sapito hizo que Cruz cayera vía pin. El inglés sigue sin conocer la victoria en AEW/ROH. ♠♠3/4

. Rush luchó otra vez bajo su personaje «Blackheart». La Plancha estilo sapito hizo que Cruz cayera vía pin. El inglés sigue sin conocer la victoria en AEW/ROH. Deonna Purrazzo retó a Diamanté a enfrentarla por el Campeonato Femenil Puro ROH. La empresa confirmó el encuentro para Supercard Of Honor (15 de mayo).

LUCHA DE REGLAS PURAS: Josh Woods derrotó a Matt Menard . Mediante un Octopus Hold, Menard se rindió, luego de que este consiguiera que Woods gastara sus tres «rope breaks». Una pena que Woods haya quedado para duelos de exhibición cada mes y medio. ♠♠3/4

. Mediante un Octopus Hold, Menard se rindió, luego de que este consiguiera que Woods gastara sus tres «rope breaks». Una pena que Woods haya quedado para duelos de exhibición cada mes y medio. Komander derrotó a Soleil . Sidney Akeem ahora compite con máscara y se hace llamar Soleil (referencia a su paso por el Cirque du Soleil). Con el Cielito Lindo, Komander dispuso a su rival para la cuenta de tres. ♠♠♠

. Sidney Akeem ahora compite con máscara y se hace llamar Soleil (referencia a su paso por el Cirque du Soleil). Con el Cielito Lindo, Komander dispuso a su rival para la cuenta de tres. Bang Bang Gang (Ace Austin & Juice Robinson) y The Von Erichs (Marshall Von Erich & Ross Von Erich) derrotaron a Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty, Shawn Dean & Carlie Bravo) (con Trish Adora y Christyan XO). Austin puso de espaldas planas a Dean valiéndose de su The Fold. Recordemos, Dean, Taylor y Bravo portan el Campeonato Mundial de Tríos ROH. ♠♠3/4

Austin puso de espaldas planas a Dean valiéndose de su The Fold. Recordemos, Dean, Taylor y Bravo portan el Campeonato Mundial de Tríos ROH. Ante el micrófono de Lexy Nair, Alec Price y Jordan Oliver hablaron sobre su combate contra Eddie Kingston y Ortiz, exponiendo que aprovecharían la oportunidad.

AR Fox derrotó a Action Andretti . Un 450 hizo que Andretti sucumbiera a la cuenta de tres. Buen duelo, entre lo mejor visto últimamente en ROH. Fox todavía está para algún reinado. ♠♠♠ 3/4

. Un 450 hizo que Andretti sucumbiera a la cuenta de tres. Buen duelo, entre lo mejor visto últimamente en ROH. Fox todavía está para algún reinado. ♠♠♠ The IInspiration (Cassie Lee & Jessie McKay) derrotaron a Viva Van y Frankie B . En AEW House Rules Australia, el pasado febrero, Frankie B, australiana, ya se enfrentó a The IInspiration, aunque con una compañera distinta (Aysha). Mismo resultado aquí con Van, y recibiendo el pin tras el Idolizer. ♠♠1/2. En el poscombate, The IInspiration se presentaron al público de ROH y se burlaron de Van y Frankie B.

. En AEW House Rules Australia, el pasado febrero, Frankie B, australiana, ya se enfrentó a The IInspiration, aunque con una compañera distinta (Aysha). Mismo resultado aquí con Van, y recibiendo el pin tras el Idolizer. En el poscombate, The IInspiration se presentaron al público de ROH y se burlaron de Van y Frankie B. The Rascalz (Dezmond Xavier & Zachary Wentz) derrotaron a The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) . Los Rascalz emboscaron a Henry y le endosaron su remate conjunto, cubriéndolo a continuación. ♠♠♠ 1/4

. Los Rascalz emboscaron a Henry y le endosaron su remate conjunto, cubriéndolo a continuación. ♠♠♠ En backstage, AR Fox and Action Andretto acordaron enfrentarse otra vez.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Nick Wayne (c) (con Mother Wayne) derrotó a Alex Reynolds . Con una Spinning Kick y la cuenta de tres, Wayne evitó que Reynolds aspirara a su corona. Difícil tomar en serio que Reynolds pudiera suponer una amenaza cuando no gana un mano a mano desde noviembre de 2022. Tampoco, la verdad, es que haya disputado muchos 1 vs. 1 en ROH/AEW. ♠♠ 1/2 Tras el trámite, Ian Riccaboni intentó sin éxito sacarle algunas palabras a Wayne, porque este alegó que sólo hablaba con campeones. Seguidamente, «The Prodigy» proclamó ser el futuro de ROH y AEW. Siendo «bookeado» así, lo mismo tiene que esperar hasta los 40.

. Con una Spinning Kick y la cuenta de tres, Wayne evitó que Reynolds aspirara a su corona. Difícil tomar en serio que Reynolds pudiera suponer una amenaza cuando no gana un mano a mano desde noviembre de 2022. Tampoco, la verdad, es que haya disputado muchos 1 vs. 1 en ROH/AEW. ♠♠ Tras el trámite, Ian Riccaboni intentó sin éxito sacarle algunas palabras a Wayne, porque este alegó que sólo hablaba con campeones. Seguidamente, «The Prodigy» proclamó ser el futuro de ROH y AEW. Siendo «bookeado» así, lo mismo tiene que esperar hasta los 40. Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a Alec Price y Jordan Oliver . Ortiz se valió in extremis de un Crucifix Pin para poner de espaldas planas a Price. ♠♠♠ Los jovenzuelos se ganaron el respeto de los veteranos, así que hubo apretón de manos en el epílogo.

. Ortiz se valió in extremis de un Crucifix Pin para poner de espaldas planas a Price. Los jovenzuelos se ganaron el respeto de los veteranos, así que hubo apretón de manos en el epílogo. Antes de concluir, ROH anunció que los combates clasificatorios para el Survival Of The Fittest de Supercard Of Honor, donde Athena defenderá el Campeonato Mundial Femenil ROH, comenzarán la próxima semana.

⇒ Menudo tocho de episodio que se marcó ROH este jueves, con apenas tres combates rescatables (merece la pena echarle un ojo al AR Fox vs. Action Andretti), aunque al menos casi no vimos ninguno de realce. Y sospecho que obviando las costumbres, ROH quiso presentar todo el contenido posible en pos de converger con iMPACT!; he ahí tal vez el motivo de que ahora el programa se emita una hora más tarde. Una buena causa, la verdad, tras conocerse esa pedorra decisión de TNA que tanto afectará a la escena independiente.

♠♠1/2

Eddie Kingston and @Ortiz_Powerful are set for a fight right now as they take on the hungry team of @ThePrizeCityOG and @TheJordanOIiver in tonight’s main event on #ROH TV!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/1P0JQutbIC — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) April 10, 2026