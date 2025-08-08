Un jueves más, ROH ofreció nueva entrega de su programa semanal, el primero del mes de agosto, a tres semanas para que se celebre su siguiente gran evento, Death Before Dishonor.
Y como principal atracción, regresaron al por mayor las estrellas del CMLL. Si la semana previa tuvieron presencia Virus y Xelhua, aquí hubo un total de cinco implicaciones: Místico y Máscara Dorada fueron contra Blake Christian y Lee Johnson, mientras Volador Jr., Magnus y Rugido se midieron a The Dark Order luego de que estos pidieran a la mejor tercia de la promotora mexicana.
Además, Bandido protagonizó junto a Gringo Loco un combate «proving ground», Athena y Billie Starkz vieron acción como dupla y Jay Lethal y Satnam Singh hicieron lo propio.
Este episodio, para no perder costumbre, pudo verse en directo vía HonorClub.
Resultados ROH on HonorClub (31 de julio 2025) | Bandido vs. Adam Priest
► El CMLL no es suficiente
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Gringo Loco. Con su Plancha estilo sapito, Bandido frustró las pretensiones de Loco en poco más de cinco minutos. No sé por qué en ROH consideraron que Loco merecía un «proving ground» luego de perder un «proving ground» ante Nick Wayne dos semanas atrás, quien porta un título de inferior estatus. Es mejor no hacerse demasiadas preguntas sobre el «bookeo» de ROH.
- Jay Lethal y Satnam Singh (con Karen Jarrett) derrotaron a GPA y Hunter Holdcraft. Un puro «squash» ante el que mejor obviaré preguntarme si ROH tiene algún plan creativo para Singh más allá de protagonizar este tipo de luchas. Holdcraft hizo su debut en ROH.
- Blake Christian y Lee Johnson mostraron sus intenciones de hacerse con el Campeonato Mundial de Parejas ROH. ¿Pues no apuntaba Christian al Campeonato Mundial ROH?
- Athena y Billie Starkz derrotaron a Missa Kate y Laynie Luck. Encuentro similar al anterior, aunque aquí las luchadoras de realce tenían cierto renombre (Kate es la actual monarca de GALLI Lucha Libre), y con todo, gozaron de menos minutos. Una pena este formato que no beneficia a ninguna de las partes.
- Los Depredadores (Volador Jr., Magnus y Rugido) derrotaron a The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds). Uno encajó la cuenta de tres por obra y gracia de Volador Jr. Desempeño estándar el de los gladiadores del CMLL en un choque que duró poco más de seis minutos pero hizo las delicias del respetable.
- QT Marshall, en promo grabada, se burló de Paul Walter Hauser (quien la semana pasada lo retó) y lo invitó a ver el combate que disputará la próxima semana.
- Místico y Máscara Dorada derrotaron a Blake Christian y Lee Johnson. Místico hizo que Johnson se rindiera con su Mística transcurridos los 10 minutos. ¿Pues no apuntaban Johnson y Christian a los títulos por parejas? Buen estelar entre las doce cuerdas, pero su resultado me genera dudas.
- Los dos últimos encuentros dignificaron un poco lo que hasta entonces estaba siendo un capítulo muy insustancial por esos dos «squashes» y por el «opener». Pero como escribo, el CMLL no puede salvar ROH cada semana. Indicativo de la falta de timón, que Blake Christian y Lee Johnson aparecieran en una promo para venderlos como próximos aspirantes al Campeonato Mundial de Parejas ROH y minutos después perdieran su combate… ante dos talentos que ni siquiera forman parte de la empresa. Igualmente, otro indicativo es la decisión de unir en equipo competitivo a Athena y Billie Starkz. ROH ya no sabe qué más hacer con su máxima monarca. 4/10.
The road to the #ROH World Tag Team Titles is underway as @_BlakeChristian and @BigShottyLee face @caristicomx and @MascaraDoradMD in a major tag team clash on ROH TV!— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) August 7, 2025
📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/BXaDuERyMX