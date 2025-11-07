Un jueves más, un episodio más de ROH, grabado el 8 de octubre desde el Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU), con un total de seis combates anunciados.

El principal, un «proving ground» donde Komander buscó su oportunidad por el Campeonato Puro ROH ante Lee Moriarty. Para ello, debía vencer o no caer antes de que se cumpliera el tiempo estipulado de 10 minutos.

Además, Shane Taylor Promotions defendieron el Campeonato Mundial de Tríos ante The WorkHorsemen y BEEF, hubo un encuentro de cuartos de final del torneo para coronar a la primera Campeona Pura ROH entre Deonna Purrazzo y Trish Adora, Yuka Sakazaki y Alex Windsor unieron fuerzas contra Taya Valkyrie y Robyn Renegade, The Swirl (Blake Christian & Lee Johnson) se midieron a Willie Mack y Alex Zayne, SkyFlight (Top Flight & Scorpio Sky) hicieron lo propio con The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) y Matt Menard, mientras se dieron las implicaciones de Marina Shafir y Wheeler Yuta como dupla y la individual de Satnam Singh.

Como es habitual, ROH pudo verse en directo vía HonorClub.

► La Pura Realidad (VI)

En el inicio, se nos recordó el Bandido vs. Máscara Dorada del episodio de AEW Collision de la semana pasada.

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) derrotaron a The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) y BEEF para retener el título . No sé qué méritos hicieron los retadores a la hora de contender, pero bueno, siempre está bien ver luchar a Drake y Henry. No incluyo en mi consideración a BEEF, quien lógicamente fue el encajador del pin, tras la interferencia de Rush, arreándole un golpetazo con uno de los cinturones del Campeonato Mundial de Parejas ROH, y un doble pisotón de Dean y Bravo. Si entre Rush y BEEF había algún pique ahora me entero. Hubo paliza poscombate, pero SkyFlight ahuyentaron a Shane Taylor Promotions.

. Continúa el impulso para SkyFlight, quienes aquí tuvieron una reñida batalla decidida por Sky en última instancia, cuando no cayó ante el remate conjunto de The Kingdom y seguidamente logró aplicar su TKO sobre Menard y cubrirlo. Con tercias más espectaculares, SkyFlight podrían dar grandes combates. Recordatorio de que QT Marshall y Big Boom AJ harán equipo yendo contra Trent y Rocky Romero en el previo de Full Gear.

Don Callis Family (Hechicero y Lance Archer) derrotaron a Orion y The OXP . Y vamos con la tradicional lucha de realce. Aquí los agraciados fueron, sorpresa, otro equipo que no necesita realces, porque ya sabemos que tunden que da gusto. El tal OXP apenas lleva un año compitiendo y muestra algunos ademanes interesantes. Esto no lo sé por el combate que nos ocupa, sino porque lo he visto competir en Beyond Wrestling.

. Y este punto fue similar al anterior, pero doblemente inútil, porque Windsor, como ya dije, tiene previsto hacer dupla con Riho en el torneo por el Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW, no con Sakazaki. Aparte, se alargó en demasía, hasta casi los nueve minutos. Habría estado más interesante ver a Robyn con su hermana, pero Charlette Renegade lleva sin competir cerca de un año y no hay constancia de por qué. La final del torneo por el Campeonato Femenil Puro ROH se disputará en Final Battle 2025. Buena noticia, dentro de lo innecesario de dicha presea.

CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo derrotó a Trish Adora . Que se dispusiera un tiempo límite de 60 minutos fue un brindis al sol, pues en apenas siete minutos este cuarto de final se despachó, y nadie esperaba en mitad del episodio un choque de media hora. Con todo, buen duelo, que no obstante, supo a poco para la calidad de las implicadas. Vía Venus de Milo, Adora se rindió.

. No tiene bastante el pobre Solo con perder individualmente, que también tiene que hacerlo acompañado. Si bien la que claudicó y apenas pudo mostrar nada fue su socia, por obra y gracia de Shafir y su Mother’s Milk. Tercer encuentro de realce insustancial. Satnam Singh derrotó a Gino Adonis . Justificación mensual del sueldo de Singh, acabando con su rival mediante un Chokeslam en menos de dos minutos.

. La acción tuvo calidad, entendible considerando la nómina de participantes. Me ofrecen esto en una promotora «indie» que no presenta shows de manera muy regular y me quedaría satisfecho. Pero hablamos de un programa semanal donde se supone que debe haber cierta continuidad narrativa, y me temo que tal victoria de The Swirl no los llevará a ninguna parte. PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) vs. Komander acabó en empate. El mexicano puso en muchos apuros al campeón, salvado por la campana cuando se encontraba en una llave de brazo y pierna, tras usar dos «rope breaks». Los 10 minutos reglamentarios se agotaron sin un ganador, por lo que Komander luchará próximamente por la presea, supongo que en Final Battle. Compro la revancha. Como epílogo, Moriarty y Komander se dieron la mano. Honor. Ya era hora.

⇒ De no ser por las dos últimas luchas y por el anuncio sobre el torneo femenil, este episodio habría sido completamente prescindible. Con todo, el global, consecuencia de incluir tantos encuentros, se queda a las puertas del aprobado otra semana más. Sé que nunca viene mal tener fondo de armario en una promotora de cara a potenciales lesiones, pero es hora de que Tony Khan aligere peso, y lo siento por quien tenga que quedarse sin empleo. El problema de origen, claro está, fue contratar a tantos nombres. Desgraciadamente, 40 años después de ‘Back to the Future’, las máquinas del tiempo siguen siendo ficción.

4/10

.@KomandercrMX looks to prove himself against the best, taking on ROH Pure Champion @theleemoriarty in Proving Ground competition!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/Yw4E53Trq5 — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) November 7, 2025