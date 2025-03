Por tercera semana consecutiva, ROH dio cabida a lo mejor de la lucha libre mexicana, con talentos procedentes del CMLL, en un capítulo que transcurrió desde la Frontwave Arena de Oceanside (California, EEUU).

Blue Panther y su linaje fueron en contra Gran Guerrero, Euforia y Valiente, La Catalina luchó por el Campeonato Mundial Femenil ROH y Bandido y Valiente hicieron equipo para medirse a The Infantry.

Además, Thunder Rosa regresó a la casa del honor, Jay Lethal hizo lo propio y The Sons of Texas vieron acción, entre otros encuentros.

IT’S MAIN EVENT TIME as Blue Panther, @bluepantherjr & @BlackCmll face Gran Guerrero, @Euforia_cmll & Valiente on ROH TV!



