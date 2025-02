El sexto capítulo en 2025 de ROH on HonorClub tomó el Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU) con un cartel donde una vez más, Red Velvet puso sobre la mesa el Campeonato Mundial de Televisión ROH, ahora ante Robyn Renegade, gladiadora que no aparecía por la casa del honor desde el pasado septiembre.

Y hablando de regresos, Athena hizo el suyo, tras un periplo nipón, acompañada de Billie Starkz, a fin de protagonizar otro combate «proving ground», sin aspirante a retadora anunciada de antemano.

Mientras, Sammy Guevara y Mansoor batallaron entre sí, cuatro equipos (Grizzled Young Veterans, The Dark Order, The Outrunners y The Premier Athletes) se batieron el cobre en un cuadrangular de parejas y Blake Christian y Lee Johnson vieron acción.

► Desafío total

Blake Christian derrotó a Adam Priest . Priest se rindió ante un nuevo movimiento de Christian: Vanilla Choke Zero.

. Priest se rindió ante un nuevo movimiento de Christian: Vanilla Choke Zero. Preston Vance y Griff Garrison (con Cole Karter) derrotaron a Gabriel Aeros y Eli Theseus . Aeros y Theseus proceden de la escena australiana (son monarcas de duplas en Melbourne City Wrestling) y tuvieron aquí su debut sobre ROH.

. Aeros y Theseus proceden de la escena australiana (son monarcas de duplas en Melbourne City Wrestling) y tuvieron aquí su debut sobre ROH. Lee Johnson (con EJ Nduka) derrotó a Jon Davis . No lució muy bien que antes de su lucha titular contra Komander, Johnson tuviera que valerse de una interferencia de Nduka.

. No lució muy bien que antes de su lucha titular contra Komander, Johnson tuviera que valerse de una interferencia de Nduka. PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) derrotó a Carolina Cruz . Victoria rápida para Athena. Habitual de WOW, Cruz debutó aquí sobre ROH y no pudo obtener su tentativa. Tras el combate, fue atacada por Athena y Starkz consiguió que la monarca se cebara demasiado.

. Victoria rápida para Athena. Habitual de WOW, Cruz debutó aquí sobre ROH y no pudo obtener su tentativa. Tras el combate, fue atacada por Athena y Starkz consiguió que la monarca se cebara demasiado. Sammy Guevara derrotó a Mansoor (con Mason Madden) . Guevara hizo que Mansoor se rindiera vía Figure-Four Leg Lock. En el poscombate, los modelos atacaron a Guevara y posaron con la mitad del cetro de duplas de ROH.

. Guevara hizo que Mansoor se rindiera vía Figure-Four Leg Lock. En el poscombate, los modelos atacaron a Guevara y posaron con la mitad del cetro de duplas de ROH. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Robyn Renegade para retener el título . Nadie sabe por qué Renegade recibió tal tentativa, aunque al menos el duelo tuvo calidad.

. Nadie sabe por qué Renegade recibió tal tentativa, aunque al menos el duelo tuvo calidad. The Outrunners derrotaron a Grizzled Young Veterans, The Dark Order (Evil Uno y Alex Reynolds) y The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) . Truth Magnum y Turbo Floyd aplicaron su Total Recall sobre James Drake para la cuenta de tres.

. Truth Magnum y Turbo Floyd aplicaron su Total Recall sobre James Drake para la cuenta de tres. Desafío Total es el título con el que se conoce en España la película Total Recall (1990), y todo un desafío parece que ROH encuentre hueco en alguna cadena televisiva. Si a un menú donde no hay ningún combate imperdible desde el punto de vista «in-ring» se le suma que la mayoría carece de trasfondo ni propósito narrativo, queda un show muy poco atractivo para el gran público. Como único punto rescatable, el Red Velvet vs. Robyn Renegade. Valoración: 4/10.