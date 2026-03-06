Inaugurando sus grabaciones realizadas el pasado domingo desde los WJCT Studios en Jacksonville (Florida, EEUU), que parece podrían convertirse en su nueva sede habitual, ROH presentó anoche nueva entrega de su programa semanal vía HonorClub.

Como ya informamos, destacable fue el debut de Sara León en la empresa, luchando contra Persephone antes de que la mexicana intente coronarse hoy Campeona Mundial del CMLL a costa de Mercedes Moné.

Además, se programaron otros cuatro duelos (Komander vs. Sidney Akeem, Josh Woods vs. Nathan Cruz bajo reglas puras, Mina Shirakawa vs. Zayda Steel y Lacey Lane vs. Robyn Renegade) y cuatro choques de parejas (Big Bill y Bryan Keith vs. Darian Bengston y Kiran Grey, Bang Bang Gang (Juice Robinson y Austin Gunn) vs. MxM Collection, Top Flight vs. Grizzled Young Veterans y Tommy Billington y Adam Priest vs. The WorkHorsemen), junto a un «4 Leaf Clover 4 Corner Survival» donde Shane Taylor, Daddy Magic, Lee Johnson y AR Fox se disputaron una oportunidad titular instantánea.

► Año nuevo, mismo ROH (VI)

Ian Riccaboni y Caprice Coleman dieron la bienvenida desde la que parece será sede habitual para ROH de aquí en adelante, los WJCT Studios de Jacksonville. Aunque destila una estampa «oldie» de show de estudio, el paso atrás en el sentido de concurrencia es abismal.

Persephone derrotó a Sara León. Merecida exposición para León, quien tuvo alguna que otra ofensiva en los cinco minutos que duró su debut, sacándose un German Suplex que se quedó en cuenta de dos. Aunque básicamente, la lucha tuvo el fin de elevar más a la mexicana antes de su choque contra Mercedes Moné, como era previsible. Su Razor’s Edge y el pin le dieron el triunfo. ♠♠ 3/4

Komander derrotó a Sidney Akeem. Las espectacularidad de ambos compensó la igual escasez de minutos, si bien esto se tradujo en nula narrativa. Con su Cielito Lindo, Komander puso de espaldas planas al ex-WWE, que luchará por el Campeonato Internacional AEW de Ricochet el próximo mes, como supimos hace apenas un par de días. Mal «timing» para una derrota. ♠♠ 3/4

Vídeo promocional de Alec Price y Jordan Oliver, que ni siquiera ha recogido ROH en sus redes sociales. ¿Puede decirse ya que sólo los contrataron para evitar su marcha a WWE?

Top Flight (con Zayda Steel) derrotaron a Grizzled Young Veterans (con Isla Dawn). Algo más de tiempo tuvieron aquí estas duplas. Grata noticia, permitiendo ver un estimable encuentro, cuyo resultado me hace pensar en el mal manejo que están teniendo GYV bajo los focos de ROH y AEW. Siempre nos quedarán las «indies». Mientras Steel y Dawn se enzarzaban en una golpiza, Gibson fue puesto de espaldas planas tras el Doble Underhook DDT de los hermanos Martin. ♠♠♠ 1/4

Volviendo a vestidores, Top Flight se cruzaron con Big Bill y Bryan Keith, cuyo equipo ahora se denomina Paid In Full.

Paid In Full derrotaron a Darian Bengston y Kiran Grey. «Squash» de tomo y lomo para los ahora Paid In Full, finiquitado con un botazo de Bill sobre Grey y la cuenta de tres. ♠♠

LUCHA DE REGLAS PURAS: Josh Woods derrotó a Nathan Cruz. Ojalá esto sea el inicio de un impulso para Woods, pero me temo que será de corto recorrido de cara a un duelo titular contra Lee Moriarty. En apenas cuatro minutos, Cruz se rindió vía Palanca al brazo modificada sin que, una vez más, las reglas puras tuvieran verdadero peso. ♠♠ 1/4

Promo de Tommy Billington y Adam Priest avisando de que su objetivo era The Swirl.

Tommy Billington y Adam Priest derrotaron a The WorkHorsemen. La semana pasada, Priest venció a JD Drake rodándolo de espaldas, y aquí Billington hizo lo mismo con Priest en poco más de siete minutos. Interesante detalle narrativo que no sé si propiciará revancha, pues el siguiente paso de los ganadores parece ser The Swirl. ♠♠♠

Mina Shirakawa derrotó a Zayda Steel (con Christopher Daniels) . Decente exhibición para Steel, poco a poco cada vez con más tiempo en sus combates. Aunque diría que tras perder ante Red Velvet el pasado jueves, debió obtener aquí un triunfo. Shirakawa la hizo rendirse vía Figure Four. ♠♠♠

En «backstage», Deonna Purrazzo fue atacada por Billie Starkz. Athena, aparente autora intelectual, advirtió así a Maya World, su retadora la próxima semana y anunció que Starkz buscaría el Campeonato Puro de la «Virtuosa».

Bang Bang Gang (Juice Robinson y Austin Gunn) derrotaron a MxM Collection . Y de pronto, 12 minutos de lucha innecesarios, dada la nula rivalidad de fondo y el hecho de que ninguno de los dos equipos son muy brillantes sobre el ring. Tras su Juice Is Loose, Robinson endosó el pin sobre Mansoor. ♠♠ 3/4

Sammy Guevara y The Beast Mortos lanzaron un reto abierto por sus correas de duplas. La caída de Guevara es digna de análisis.

Lacey Lane derrotó a Robyn Renegade . Relleno completo, pues es difícil interesarse por un combate, sobre el papel, sin visos de «banger», entre una luchadora que no aparecía en ROH desde diciembre y otra que no lo hacía desde enero. Asimismo, para no variar, bastante breve. ♠♠ 1/2

4 LEAF CLOVER 4 CORNER SURVIVAL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR: AR Fox derrotó a Lee Johnson, Shane Taylor y Daddy Magic. Matt Menard fue eliminado por Taylor tras un directo al mentón y el consiguiente pin sobre los seis minutos. Fox rodó de espaldas a Taylor sobre los ocho. Y por último Fox, luego de su 450, cubrió a Johnson sobre los 13 minutos. ♠♠♠ Fox sacó de una caja verde un papel que le hacía valedor de una oportunidad al Campeonato Internacional AEW de Kazuchika Okada, que pudo cobrar al instante, porque, azaroso destino, «The Rainmaker» se encontraba en la arena.

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) derrotó a AR Fox para retener el título. En poco más de cinco minutos, y aunque Fox logró evitar varios Rainmakers, finalmente uno lo tumbó, permitiendo que Okada saldara su compromiso sin apenas sudar. El concepto 4 Leaf Clover es interesante, pero requiere de demasiada suspensión de la incredulidad. Desde 2019, Okada no aparecía en ROH. Pocos recordarán este regreso. ♠♠1/4

⇒ Veo escasamente beneficioso el guardarse de anunciar a Kazuchika Okada de antemano. ¿Tal vez ROH quiso vender de cara a un presumible acuerdo televisivo que en sus shows puede ocurrir cualquier cosa y que por ello se antojan imperdibles? Habría resultado mucho más propicio reservar la defensa para el siguiente episodio y promocionar debidamente el retorno de Okada a ROH. Este particular «main event» sintetiza el estado actual de la promotora, sumida en la misma espiral de 2025, con un nuevo escenario que en vez de mejorar la imagen del producto, provoca que los shows luzcan desabridos. Sara León merecía más.

♠♠3/4

IT’S KAZUCHIKA OKADA!

Back in ROH for the first time since 2019, #AEW International Champion @rainmakerXokada puts the title on the line against @ARealFoxx!



